Apple откроет доступ к NFC в iPhone для сторонних сервисов

Apple откроет доступ к NFC в iPhone для сторонних платежных сервисов. Об этом стало известно из решения Европейской комиссии. Таким образом, Apple пообещала предоставить доступ к NFC для сторонних разработчиков, что позволит оплачивать товары при помощи приложений различных финансовых организаций и сервисов через смартфон компании.

Однако доступ будет открыт только для разработчиков из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и для всех пользователей с Apple ID, зарегистрированных в ЕЭЗ. В противном случае Apple может получить внушительный штраф в размере 10% от её годового оборота по всему миру.

Напомним, что еще в 2020 году в ЕС было открыто расследование против Apple. Европейская комиссия считала, что запрет на альтернативы Apple Pay в iOS не соответствует конкурентным нормам ЕС, и Apple злоупотребляет своим доминирующим положением.