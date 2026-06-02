LocalSend: как передавать файлы между iPhone и компьютером без проводов и интернета | The GEEK
The GEEK :: Инструкции :: LocalSend: кроссплатформенный аналог AirDrop для Windows, Android и iOS
Инструкции

LocalSend: кроссплатформенный аналог AirDrop для Windows, Android и iOS

Один способ кидать файлы между всеми устройствами сразу, без привязки к экосистеме.

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 12:33

Передача файлов между телефоном и компьютером у многих до сих пор превращается в квест: кинуть себе в Telegram, отправить на почту, искать кабель, ставить фирменные утилиты вроде Samsung Flow или выяснять, почему iPhone не дружит с Windows. LocalSend убирает этот геморрой. Это бесплатное приложение с открытым кодом, которое передаёт файлы, папки и текст между устройствами напрямую по локальной сети: без интернета, облаков и регистрации.

Работает на Windows, macOS, Linux, Android, iOS и даже Fire OS. По сути это кроссплатформенный аналог AirDrop, не привязанный к экосистеме Apple.

В этой инструкции разберём, как установить LocalSend на любую систему, как передавать файлы и текст, какие есть настройки приватности и что делать, если устройства не видят друг друга.

Что такое LocalSend и как он работает

localsend-

LocalSend находит устройства в одной локальной сети и передаёт данные напрямую между ними. Файлы никуда не загружаются: они идут с одного устройства на другое внутри вашего Wi-Fi или проводной сети.

Под капотом приложение использует REST API и шифрование HTTPS. TLS-сертификат генерируется прямо на устройстве при каждой передаче, поэтому трафик защищён, а данные не проходят через чужие серверы.

Главные особенности:

  • Бесплатно и с открытым исходным кодом (лицензия Apache 2.0)
  • Без интернета, аккаунтов и облаков
  • Шифрование передачи
  • Поддержка файлов, папок, текста и буфера обмена
  • Кроссплатформенность: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Fire OS
  • Русскоязычный интерфейс

Единственное условие: устройства должны находиться в одной локальной сети. Обычно это домашний Wi-Fi, но подойдёт и раздача с телефона. Интернет на ней даже не обязателен, нужна сама сеть.

Чем LocalSend лучше AirDrop, Telegram и облаков

  • AirDrop работает быстро и удобно, но только между устройствами Apple. С Android или Windows он бесполезен. LocalSend закрывает именно эту дыру.
  • Telegram, мессенджеры, почта гоняют файлы через сервера компании, сжимают фото и видео и зависят от скорости интернета. LocalSend отправляет оригинал напрямую.
  • Облака (Google Drive, Яндекс Диск, iCloud) требуют сначала загрузить файл, потом скачать его на другом устройстве. Это двойной трафик и время. LocalSend пропускает этот шаг.
  • Кабель и фирменная синхронизация привязывают к конкретным программам и драйверам. Здесь ничего такого не нужно.

Как установить LocalSend

Важный момент: у приложения нет автообновления. Поэтому лучше ставить его из магазина приложений или пакетного менеджера, чтобы потом получать обновления автоматически. Скачивать сборки стоит только с официального сайта (localsend.org) или со страницы проекта на GitHub. Сторонние сайты с «ускоренной загрузкой» не нужны.

Windows

Минимально поддерживается Windows 10. Последняя версия с поддержкой Windows 7: 1.15.4.

macOS

Минимум macOS 11 Big Sur.

Linux

  • Flathub, Snap, AUR, Nixpkgs
  • Пакеты DEB, RPM, AppImage или TAR с GitHub

Для окружения GNOME нужны пакеты xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-gtk, для KDE: xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-kde.

Android

Минимум Android 5.0. Localsend также можно поставить на телевизор под управлением Android TV.

iOS

Минимум iOS 12.

Как передать файл через LocalSend

Принцип одинаковый на всех платформах.

  1. Установите и откройте LocalSend на обоих устройствах.
  2. Подключите оба устройства к одной сети Wi-Fi.
  3. На устройстве-отправителе откройте вкладку «Отправить» и выберите файлы, медиа или фото.
  4. Приложение покажет список устройств, найденных в сети. Выберите нужное.
  5. На устройстве-получателя появится запрос на приём. Подтвердите его.
  6. Файлы сохранятся в папку загрузок (её можно изменить в настройках).
localsend-the-geek-ru-1-thegeek

Если получатель не появился в списке, откройте на нём вкладку «Получение» и убедитесь, что устройство видимо в сети. Передать файл можно и вручную по IP-адресу, который показан на экране получения.

Как передать текст и буфер обмена

LocalSend умеет не только файлы:

  • На вкладке отправки выберите «Текст» или «Вставить» вместо файла, введите текст и отправьте его на другое устройство.
  • Так удобно перекидывать ссылки, коды и куски текста между телефоном и компьютером без мессенджеров.
  • На получателе текст можно сразу скопировать в буфер обмена.
localsend-the-geek-ru-thegeek

Полезные настройки

  • Имя устройства (псевдоним). Поменяйте его в настройках, чтобы не путаться, когда в сети несколько устройств.
  • PIN-код на приём. Защищает от случайного или нежелательного приёма файлов.
  • Быстрое сохранение. Включите, если доверяете сети и не хотите каждый раз подтверждать приём.
localsend-the-geek-ru-2-thegeek
  • Сохранять в папку. Укажите, куда складывать принятые файлы. По умолчанию всё идет в загрузки и галерею.
  • Шифрование. По умолчанию включено. Если скорость важнее, его можно отключить (об этом ниже).
  • Работа в фоне. На десктопе приложение может висеть в системном трее и принимать файлы в любой момент.

Безопасность и приватность

Это одна из главных причин выбрать LocalSend:

  • Файлы не покидают локальную сеть и не загружаются на сторонние серверы.
  • Передача шифруется по HTTPS, сертификат создаётся на самом устройстве.
  • Нет аккаунтов, телефонов, почты и сбора данных.
  • Код открыт, его может проверить любой.

Для передачи чувствительных документов между своими устройствами это надёжнее, чем мессенджеры и облака.

Что делать, если устройства не видят друг друга

Самая частая проблема. Разбор по причинам:

  • Устройства в разных сетях. Проверьте, что оба подключены к одному Wi-Fi, а не к разным диапазонам или гостевой сети.
  • Включена изоляция точки доступа (AP Isolation). Эта функция роутера запрещает устройствам в сети общаться между собой. Чаще включена в гостевых сетях. Отключите её в настройках роутера.
  • Брандмауэр блокирует приложение. Разрешите LocalSend входящие соединения по порту 53317 (TCP и UDP).
  • На Windows сеть отмечена как «Общедоступная». Переключите её в «Частную»: в общедоступной сети Windows ограничивает видимость.
  • На macOS или iOS не выдано разрешение «Локальная сеть». Проверьте его в настройках приватности и при необходимости переключите.

Если ничего не помогло, передайте файл вручную, введя IP-адрес получателя со вкладки получения.

Если передача идёт медленно

  • Используйте сеть 5 ГГц вместо 2,4 ГГц.
  • Для разовой передачи больших файлов между доверенными устройствами можно временно отключить шифрование в настройках на обоих устройствах.
  • На Android скорость приёма ограничена известной технической особенностью, повлиять на это сложно.

Частые вопросы

Нужен ли интернет? Нет. LocalSend работает внутри локальной сети. Нужна только общая сеть Wi-Fi или проводное подключение.

Это бесплатно? Да. Приложение полностью бесплатное и с открытым кодом.

Безопасно ли это? Да. Передача шифруется, файлы не уходят на чужие серверы, аккаунты не нужны.

Есть ли ограничение на размер файла? Жёсткого лимита нет. Ограничение только в свободном месте на устройстве и скорости сети.

Работает ли между Android и iPhone? Да. Это и есть главный смысл: кроссплатформенность без привязки к экосистеме.

Можно ли передавать без Wi-Fi-роутера? Да. Поднимите точку доступа на одном из устройств и подключите к ней второе. Интернет на этой точке не обязателен.

Есть ли русский язык? Да, интерфейс переведён на русский.

LocalSend закрывает старую боль с передачей файлов между разными устройствами: без проводов, облаков, мессенджеров и привязки к одной экосистеме. Поставил на оба устройства, подключил к одной сети, отправил. Бесплатно, с открытым кодом и без слежки.

Обсудить
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу о технологиях, сервисах, гаджетах и том, как они меняют повседневную жизнь. Веду Telegram-канал @bdgeek

Главное по теме

Новости Apple удалила из российского App Store 1213 приложений по запросам властей

Apple раскрыла статистику удалений в App Store за 2025 год.
Новости Apple удалила браузер «Луна» из App Store без объяснения причин Игры Экшен Control вышел на iPhone и iPad

Похожие материалы

App Store Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple

Компания считает, что удаление приложения и блокировка аккаунта нарушают закон о конкуренции.

 App Store Zaycev.Net стал самым популярным музыкальным приложением в российском App Store

Музыкальный сервис Zaycev.Net вышел на первое место среди профильных приложений в российском App Store, обогнав «Яндекс Музыку», «VK…

 App Store Т-Банк выпустил новое приложение для iPhone

В App Store появилась новая версия банковского приложения Т-Банка под другим названием.

 App Store Apple удалила клиент «Телеги» из App Store

Альтернативный клиент Telegram под названием Telega стал недоступен в App Store.

Скидки и подборки

Чем заменить Word в 2026: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать

Последние новости

Яндекс представил датчик присутствия. Он понимает где находится человек Запуск 5G в России может пройти мимо владельцев iPhone iPhone 18 Pro может выйти с разной ёмкостью батареи Oppo может сделать ColorOS 17 в стиле «жидкого стекла» iOS 26 Vivo X500 Ultra может получить камеру с 10-кратным оптическим зумом Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  2. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  3. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  6. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры
Смотреть все обзоры