LocalSend: кроссплатформенный аналог AirDrop для Windows, Android и iOS

Передача файлов между телефоном и компьютером у многих до сих пор превращается в квест: кинуть себе в Telegram, отправить на почту, искать кабель, ставить фирменные утилиты вроде Samsung Flow или выяснять, почему iPhone не дружит с Windows. LocalSend убирает этот геморрой. Это бесплатное приложение с открытым кодом, которое передаёт файлы, папки и текст между устройствами напрямую по локальной сети: без интернета, облаков и регистрации.

Работает на Windows, macOS, Linux, Android, iOS и даже Fire OS. По сути это кроссплатформенный аналог AirDrop, не привязанный к экосистеме Apple.

В этой инструкции разберём, как установить LocalSend на любую систему, как передавать файлы и текст, какие есть настройки приватности и что делать, если устройства не видят друг друга.

Что такое LocalSend и как он работает

LocalSend находит устройства в одной локальной сети и передаёт данные напрямую между ними. Файлы никуда не загружаются: они идут с одного устройства на другое внутри вашего Wi-Fi или проводной сети.

Под капотом приложение использует REST API и шифрование HTTPS. TLS-сертификат генерируется прямо на устройстве при каждой передаче, поэтому трафик защищён, а данные не проходят через чужие серверы.

Главные особенности:

Бесплатно и с открытым исходным кодом (лицензия Apache 2.0)

Без интернета, аккаунтов и облаков

Шифрование передачи

Поддержка файлов, папок, текста и буфера обмена

Кроссплатформенность: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Fire OS

Русскоязычный интерфейс

Единственное условие: устройства должны находиться в одной локальной сети. Обычно это домашний Wi-Fi, но подойдёт и раздача с телефона. Интернет на ней даже не обязателен, нужна сама сеть.

Чем LocalSend лучше AirDrop, Telegram и облаков

AirDrop работает быстро и удобно, но только между устройствами Apple. С Android или Windows он бесполезен. LocalSend закрывает именно эту дыру.

Telegram, мессенджеры, почта гоняют файлы через сервера компании, сжимают фото и видео и зависят от скорости интернета. LocalSend отправляет оригинал напрямую.

Облака (Google Drive, Яндекс Диск, iCloud) требуют сначала загрузить файл, потом скачать его на другом устройстве. Это двойной трафик и время. LocalSend пропускает этот шаг.

Кабель и фирменная синхронизация привязывают к конкретным программам и драйверам. Здесь ничего такого не нужно.

Как установить LocalSend

Важный момент: у приложения нет автообновления. Поэтому лучше ставить его из магазина приложений или пакетного менеджера, чтобы потом получать обновления автоматически. Скачивать сборки стоит только с официального сайта (localsend.org) или со страницы проекта на GitHub. Сторонние сайты с «ускоренной загрузкой» не нужны.

Windows

Обычный установщик EXE с сайта или GitHub

Портативная версия в ZIP, если не хотите ничего устанавливать

Минимально поддерживается Windows 10. Последняя версия с поддержкой Windows 7: 1.15.4.

macOS

Минимум macOS 11 Big Sur.

Linux

Flathub, Snap, AUR, Nixpkgs

Пакеты DEB, RPM, AppImage или TAR с GitHub

Для окружения GNOME нужны пакеты xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-gtk , для KDE: xdg-desktop-portal и xdg-desktop-portal-kde .

Android

Минимум Android 5.0. Localsend также можно поставить на телевизор под управлением Android TV.

iOS

Минимум iOS 12.

Как передать файл через LocalSend

Принцип одинаковый на всех платформах.

Установите и откройте LocalSend на обоих устройствах. Подключите оба устройства к одной сети Wi-Fi. На устройстве-отправителе откройте вкладку «Отправить» и выберите файлы, медиа или фото. Приложение покажет список устройств, найденных в сети. Выберите нужное. На устройстве-получателя появится запрос на приём. Подтвердите его. Файлы сохранятся в папку загрузок (её можно изменить в настройках).

Если получатель не появился в списке, откройте на нём вкладку «Получение» и убедитесь, что устройство видимо в сети. Передать файл можно и вручную по IP-адресу, который показан на экране получения.

Как передать текст и буфер обмена

LocalSend умеет не только файлы:

На вкладке отправки выберите «Текст» или «Вставить» вместо файла, введите текст и отправьте его на другое устройство.

Так удобно перекидывать ссылки, коды и куски текста между телефоном и компьютером без мессенджеров.

На получателе текст можно сразу скопировать в буфер обмена.

Полезные настройки

Имя устройства (псевдоним). Поменяйте его в настройках, чтобы не путаться, когда в сети несколько устройств.

PIN-код на приём. Защищает от случайного или нежелательного приёма файлов.

Быстрое сохранение. Включите, если доверяете сети и не хотите каждый раз подтверждать приём.

Сохранять в папку. Укажите, куда складывать принятые файлы. По умолчанию всё идет в загрузки и галерею.

Шифрование. По умолчанию включено. Если скорость важнее, его можно отключить (об этом ниже).

Работа в фоне. На десктопе приложение может висеть в системном трее и принимать файлы в любой момент.

Безопасность и приватность

Это одна из главных причин выбрать LocalSend:

Файлы не покидают локальную сеть и не загружаются на сторонние серверы.

Передача шифруется по HTTPS, сертификат создаётся на самом устройстве.

Нет аккаунтов, телефонов, почты и сбора данных.

Код открыт, его может проверить любой.

Для передачи чувствительных документов между своими устройствами это надёжнее, чем мессенджеры и облака.

Что делать, если устройства не видят друг друга

Самая частая проблема. Разбор по причинам:

Устройства в разных сетях. Проверьте, что оба подключены к одному Wi-Fi, а не к разным диапазонам или гостевой сети.

Включена изоляция точки доступа (AP Isolation). Эта функция роутера запрещает устройствам в сети общаться между собой. Чаще включена в гостевых сетях. Отключите её в настройках роутера.

Брандмауэр блокирует приложение. Разрешите LocalSend входящие соединения по порту 53317 (TCP и UDP).

На Windows сеть отмечена как «Общедоступная». Переключите её в «Частную»: в общедоступной сети Windows ограничивает видимость.

На macOS или iOS не выдано разрешение «Локальная сеть». Проверьте его в настройках приватности и при необходимости переключите.

Если ничего не помогло, передайте файл вручную, введя IP-адрес получателя со вкладки получения.

Если передача идёт медленно

Используйте сеть 5 ГГц вместо 2,4 ГГц.

Для разовой передачи больших файлов между доверенными устройствами можно временно отключить шифрование в настройках на обоих устройствах.

На Android скорость приёма ограничена известной технической особенностью, повлиять на это сложно.

Частые вопросы

Нужен ли интернет? Нет. LocalSend работает внутри локальной сети. Нужна только общая сеть Wi-Fi или проводное подключение.

Это бесплатно? Да. Приложение полностью бесплатное и с открытым кодом.

Безопасно ли это? Да. Передача шифруется, файлы не уходят на чужие серверы, аккаунты не нужны.

Есть ли ограничение на размер файла? Жёсткого лимита нет. Ограничение только в свободном месте на устройстве и скорости сети.

Работает ли между Android и iPhone? Да. Это и есть главный смысл: кроссплатформенность без привязки к экосистеме.

Можно ли передавать без Wi-Fi-роутера? Да. Поднимите точку доступа на одном из устройств и подключите к ней второе. Интернет на этой точке не обязателен.

Есть ли русский язык? Да, интерфейс переведён на русский.

LocalSend закрывает старую боль с передачей файлов между разными устройствами: без проводов, облаков, мессенджеров и привязки к одной экосистеме. Поставил на оба устройства, подключил к одной сети, отправил. Бесплатно, с открытым кодом и без слежки.