Сеть магазинов Samsung galaxystore открыла предзаказы на Galaxy S24

Сеть магазинов Samsung galaxystore с 18 января начинает принимать предзаказы на новые модели смартфонов серии Galaxy S24. Первым покупателям обещают дарить TWS-наушники Galaxy Buds2 Pro в графитовом цвете.

Цены на Galaxy S24 в Samsung galaxystore

S24 128 ГБ – 89,990 руб.

S24 256 ГБ – 97,990 руб.

S24+ 256 ГБ – 111,990 руб.

S24+ 512 ГБ – 124,990 руб.

S24 Ultra 256 ГБ – 146,990 руб.

S24 Ultra 512 ГБ – 159,990 руб.

S24 Ultra 1 ТБ – 189,990 руб.

Более подробно о базовой серии Galaxy S24 можно почитать тут, а узнать всё о флагманском S24 Ultra – тут.