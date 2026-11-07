Юбилейные iPhone 20 Pro и 20 Pro Max могут выйти без кнопки Action Button

Apple планирует отказаться от отдельной кнопки Action Button в будущих моделях iPhone и объединить её функции с Camera Control. Об этом сообщил в Weibo инсайдер Instant Digital.

По словам информатора, выделенная кнопка «Действие» исчезнет, а кнопка «Управление камерой» останется. При этом, функции, которые ранее закреплялись за Action Button, можно будет активировать при помощи кнопки Camera Control. Обычное нажатие на Camera Control будет запускать камеру, а длительное — активировать функцию, назначенную на Action Button. Таким образом, пользователи сохранят возможность настраивать кнопку под собственные задачи, но отдельный физический элемент управления исчезнет.

Instant Digital заявляет, что нововведение появится в iPhone, которые выйдут во второй половине 2027 года. Судя по всему, базовый iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2 сохранят привычную раскладку кнопок, их дебют ожидается весной, а вот юбилейные iPhone 20 Pro и 20 Pro Max могут выйти без выделенной кнопки Action Button.