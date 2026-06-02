Лучшие браузеры для Android и iOS в 2026: чем заменить Google Chrome

Браузер на телефоне мы открываем чаще, чем любое другое приложение. Через него проходят поисковые запросы, банковские страницы, переписка, покупки и вообще вся жизнь. И при этом большинство людей пользуется тем, что стояло на смартфоне из коробки, то есть Chrome на Android и Safari на iPhone. Это удобно ровно до того момента, пока вы не задумаетесь, кто и сколько про вас при этом узнаёт.

Chrome принадлежит Google, и его задача не в последнюю очередь в том, чтобы кормить рекламную машину компании данными о вашем поведении. Safari в этом смысле приятнее, но привязывает к экосистеме Apple.

Хорошая новость в том, что выбор браузера не требует жертв: есть быстрые, удобные и при этом приватные альтернативы под обе платформы. В этой подборке мы собрали те, которыми пользуемся и которые советуем без оговорок про маркетинг.

Сначала важная вещь про iPhone

Прежде чем перейти к списку, проговорим один технический момент, о котором обычно молчат другие подборки.

На iOS все браузеры под капотом работают на движке Apple WebKit, том же самом, что и в Safari. Это правило Apple держит много лет. В Евросоюзе по закону о цифровых рынках формально разрешили сторонние движки, но на практике почти никто из вендоров на них так и не перешёл из-за условий Apple, а в России это правило действует без исключений.

Что из этого следует. На iPhone Brave, Firefox и Vivaldi отрисовывают страницы одинаково и работают примерно с одинаковой скоростью. Разница между ними не в движке, а в интерфейсе, во встроенной блокировке трекеров и в том, сколько данных собирает сам разработчик. Поэтому на iOS браузер выбирают по приватности и удобству, а не по скорости.

На Android всё интереснее: там движки разные. Chromium у Brave и Vivaldi, Gecko у Firefox и IronFox. Gecko даёт настоящую независимость от движка Google и, что важнее, поддержку расширений вроде uBlock Origin прямо на телефоне. Это сильный аргумент в пользу Firefox-семейства на Android.

Brave: лучший вариант для большинства

Платформы: Android, iOS, десктоп

Движок: Chromium, WebKit (iOS)

Цена: бесплатно, без рекламы

Скачать: официальный сайт

Если хочется просто поставить один браузер и забыть про настройки, ставьте Brave. Он основан на Chromium, поэтому интерфейс и логика привычны любому, кто хоть раз держал в руках Chrome, а сайты открываются без сюрпризов.

Главная фишка называется Shields (Brave Защита). Это встроенная блокировка рекламы и трекеров, которая включена сразу и работает по умолчанию. Никаких расширений докупать не нужно, страницы грузятся заметно быстрее, а навязчивые баннеры и счётчики слежки отсекаются на лету. Есть и более жёсткие режимы для тех, кто хочет окончательно закрутить гайки.

Brave доступен и на Android, и на iOS. Из приятных мелочей: встроенный режим приватных вкладок с маршрутизацией через Tor (на Android), блокировщик скриптов и защита от отпечатков браузера.

Кому подойдёт: всем, кто хочет приватность из коробки без возни с настройками. Это наш дефолтный совет для друзей и родителей.

Из честных оговорок: у Brave есть собственные дополнительные функции вроде криптокошелька, рекламы Brave Rewards и AI-ассистента. Всё это отключается, и навязчивым назвать сложно, но если вам нужен максимально голый браузер, держите это в голове.

Mozilla Firefox: открытый и независимый

Платформы: Android, iOS, десктоп

Движок: Gecko (Android), WebKit (iOS)

Цена: бесплатно

Скачать: официальный сайт

Firefox остаётся главной альтернативой всему, что построено на технологиях Google. Это открытый проект некоммерческой организации, и его бизнес не завязан на слежке за вами.

На Android Firefox особенно хорош, потому что работает на собственном движке Gecko и поддерживает расширения. Это значит, что вы можете поставить uBlock Origin, лучший блокировщик рекламы из существующих, и получить уровень очистки страниц, недоступный браузерам на Chromium на телефоне. По умолчанию включена усиленная защита от слежки, которая изолирует cookie между сайтами и режет межсайтовые трекеры.

На iOS, как мы писали выше, Firefox работает на WebKit, поэтому расширений там нет, но защита от трекеров и приватные вкладки остаются.

Кому подойдёт: тем, кто хочет уйти от монополии движка Google и готов потратить минуту на установку пары расширений. На Android это один из самых сильных вариантов. Кроме того, браузер отлично подходит для онлайн-банков.

Vivaldi: для тех, кто любит всё настроить

Платформы: Android, iOS, десктоп

Движок: Chromium, WebKit (iOS)

Цена: бесплатно

Скачать: официальный сайт

Vivaldi выбирают, когда хочется не просто браузер, а инструмент под себя. По количеству настроек ему нет равных: можно перекроить интерфейс, расположение панелей, жесты, темы и поведение вкладок так, как удобно именно вам.

При этом приватность не на словах. Vivaldi не строит на вас профиль, а блокировка рекламы и трекеров встроена и включается в пару тапов. Браузер основан на Chromium, так что с совместимостью сайтов проблем не будет.

Отдельно отметим встроенные мелочи, которые в других браузерах приходится собирать из расширений: заметки, перевод страниц без отправки данных Google, удобная панель с виджетами.

Кому подойдёт: тем, кому важен контроль и кто любит доводить рабочее окружение до идеала. Новичка обилие настроек может слегка напугать, зато потолок у браузера высокий.

DuckDuckGo: приватность для тех, кто не хочет вникать

Платформы: Android, iOS, десктоп

Движок: системный (WebView на Android, WebKit на iOS)

Цена: бесплатно, без рекламы

Скачать: официальный сайт

Если предыдущие варианты кажутся слишком технарскими, есть браузер, который делает приватность максимально простой. DuckDuckGo построен вокруг одной идеи: вы просто пользуетесь, а он сам блокирует трекеры и не даёт сайтам собирать о вас лишнее.

Ключевая кнопка называется Fire. Один тап стирает всю историю, вкладки и данные сессии. На Android есть отдельная функция защиты от трекинга в приложениях, которая режет слежку не только в браузере, но и в других программах на телефоне.

Кому подойдёт: тем, кто хочет приватность без единой настройки. Это отличный вариант для близких, которым не объяснить, что такое расширения.

Из оговорок: DuckDuckGo проще по функциям, чем Vivaldi или Firefox. Если вам нужны тонкие настройки и расширения, его возможностей может не хватить.

IronFox: вариант для продвинутых на Android

Платформы: Android

Движок: Gecko

Цена: бесплатно, открытый код

Скачать: F-Droid, официальный сайт, репозиторий проекта

Этот пункт для тех, кто хочет выжать из приватности максимум и не боится настроек. IronFox это открытый браузер на основе Firefox, в котором заранее вырезана вся телеметрия и максимально закручены настройки безопасности. По сути это духовный наследник браузера Mull, разработку которого закрыли в конце 2024 года.

Блокировщик включён по умолчанию, никакой связи с серверами Mozilla для аналитики нет, а защитные настройки выставлены жёстче, чем в обычном Firefox. Распространяется через каталог F-Droid и репозиторий проекта, в Google Play его нет принципиально.

Кому подойдёт: пользователям Android, которые осознанно строят приватный телефон и готовы к тому, что часть сайтов придётся подкручивать вручную, если что-то сломается.

Сразу предупреждаем: это не браузер для бабушки. Жёсткие настройки иногда мешают сайтам работать как надо, и нужно понимать, что и зачем вы включаете.

А где Zen?

Этот вопрос мы получаем часто, поэтому ответим прямо. Zen, тот самый красивый и приватный браузер на основе Firefox, который многие полюбили на компьютере, существует только в десктопной версии для macOS. Официального приложения для Android или iOS у него нет, и команда открыто говорит, что ресурсов на мобильную разработку сейчас нет.

В магазинах приложений можно встретить программы со словом Zen в названии, но это посторонние разработки, не имеющие отношения к настоящему Zen. Не стоит принимать их за официальную мобильную версию.

Если вам нравится именно подход Zen, то есть приватный браузер на движке Firefox, на телефоне его роль закрывают Firefox или, для продвинутых, IronFox на Android. Это самое близкое по духу решение.

Что лучше не ставить

Несколько браузеров мы советуем обходить стороной, если вам важна приватность.

Google Chrome. Удобный и быстрый, но это центральный инструмент сбора данных Google. Логика рекламного бизнеса компании прямо противоречит идее не следить за вами.

Удобный и быстрый, но это центральный инструмент сбора данных Google. Логика рекламного бизнеса компании прямо противоречит идее не следить за вами. Яндекс Браузер. По той же причине, что и Chrome, только теперь данные уходят в другую экосистему. Для приватного сценария вариант неподходящий.

По той же причине, что и Chrome, только теперь данные уходят в другую экосистему. Для приватного сценария вариант неподходящий. Opera. После смены владельцев вопросов к политике данных стало больше, а навязчивых дополнительных функций в браузере хватает.

Безымянные браузеры с приставками Secure, Private или VPN. Магазины приложений завалены программами, которые обещают анонимность и встроенные смены IP-адресов, но при этом непонятно кому принадлежат и куда отправляют трафик. Чем громче обещание приватности в названии, тем внимательнее стоит смотреть на разработчика. Лучше выбрать проверенное имя из этой подборки.

Что выбрать в итоге

Короткий ориентир, если не хочется читать всё подряд.

Большинству людей достаточно Brave. Поставили, ничего не настраивали, получили скорость и блокировку слежки из коробки.

Поставили, ничего не настраивали, получили скорость и блокировку слежки из коробки. Тем, кто хочет уйти от движка Google и пользоваться расширениями, на Android стоит брать Firefox с uBlock Origin.

и пользоваться расширениями, на Android стоит брать Firefox с uBlock Origin. Любителям всё настроить под себя подойдёт Vivaldi.

подойдёт Vivaldi. Тем, кому нужна приватность без единой настройки , идеален DuckDuckGo.

, идеален DuckDuckGo. Продвинутым пользователям Android, которые строят максимально приватный телефон, есть смысл посмотреть в сторону IronFox.

Главная мысль простая: браузер по умолчанию это выбор производителя телефона, а не ваш. Сменить его дело пяти минут, и это один из самых заметных шагов, которые можно сделать для собственной приватности без всяких сложностей.