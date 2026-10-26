5 бесплатных программ для Windows и macOS
The GEEK :: Подборки :: Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки
Подборки

Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки

Диктовка без облака, передача файлов между Mac, Windows и телефоном, удобные окна и управление яркостью монитора. Пять бесплатных приложений для повседневных задач.

Редакция The GEEK
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:07

Наговорить текст вместо набора, передать видео с телефона на компьютер, быстро разложить окна или убавить яркость монитора — небольшие приложения часто решают такие задачи лучше, чем поиск очередной скрытой настройки.

В первом выпуске «Приложений недели» собрали пять бесплатных программ для Windows и macOS с открытым исходным кодом.

У каждого приложения — своя задача. Ниже можно быстро выбрать подходящее по платформе, разобраться с первым запуском и заранее узнать об ограничениях. Скачать программы можно по ссылкам на сайты разработчиков и официальные страницы релизов.

Handy — голосовой ввод без отправки аудио в облако

Платформы: Windows, macOS, Linux.
Цена: бесплатно.

Handy — бесплатное приложение для локальной диктовки текста
Handy: голосовой ввод в активное текстовое поле. Изображение разработчика.

Длинный ответ в мессенджере или черновик заметки можно наговорить вместо того, чтобы печатать. Handy превращает речь в текст и вставляет результат в приложение, в котором вы работаете: зажали сочетание клавиш, произнесли фразу и отпустили.

Распознавание работает локально, на вашем компьютере. Приложение использует модели Whisper или Parakeet; для самой диктовки звук не нужно отправлять на сервер. Это удобный вариант для тех, кто хочет пользоваться голосовым вводом без подписки.

С чего начать: выберите модель распознавания и удобное сочетание клавиш, затем продиктуйте короткую заметку. Для русского текста выбирайте модель с поддержкой русского языка и сначала проверьте результат на нескольких фразах.

Что учесть: скорость обработки зависит от компьютера и модели. Имена, числа и пунктуацию стоит перечитывать. На Mac запись с микрофона Bluetooth-гарнитуры может временно ухудшать качество воспроизведения — разработчик советует выбрать встроенный или отдельный микрофон.

Скачать Handy · Подробнее у разработчика

Loop — порядок в окнах macOS одним движением

Платформы: macOS 13 и новее.
Цена: бесплатно.

Раскладка окон Loop: видео разработчика.

Браузер слева, заметки справа, мессенджер в углу — привычную раскладку рабочего стола можно собрать без перетаскивания каждой границы. Loop показывает радиальное меню: удерживаете выбранную клавишу и ведёте курсор в нужную сторону, чтобы переместить окно и изменить его размер.

Перед применением виден предварительный результат. Поддерживаются половины, четверти и трети экрана, перенос между мониторами и собственные сочетания клавиш. Ещё можно спрятать окно за край экрана и вернуть его, когда понадобится.

С чего начать: настройте клавишу вызова и попробуйте разместить два окна рядом. Если такой способ окажется удобнее обычного перетаскивания, добавьте горячие клавиши для любимых раскладок.

Что учесть: приложение предназначено только для Mac. Оно особенно интересно тем, кто предпочитает управлять окнами мышью или трекпадом; если встроенных возможностей macOS вам хватает, дополнительная утилита может не понадобиться.

Скачать Loop · Подробнее у разработчика

Windhawk — точечная настройка панели задач Windows

Платформы: Windows; совместимость зависит от мода.
Цена: бесплатно.

Интерфейс Windhawk с каталогом и установленными модами Windows
Windhawk: управление модами. Скриншот из официального репозитория.

Иногда в Windows мешает одна мелочь: неудобная группировка окон или лишние действия для регулировки громкости. Windhawk позволяет менять отдельные элементы поведения системы с помощью модов из каталога.

Два понятных примера — Disable grouping on the taskbar, который создаёт отдельную кнопку для каждого окна, и Taskbar Volume Control, который регулирует громкость колесом мыши над панелью задач. Для первого мода заявлена поддержка Windows 10 x64 и Windows 11.

С чего начать: выберите одну функцию, которой вам не хватает, прочитайте описание соответствующего мода и установите только его. Так проще оценить пользу и понять, какое изменение влияет на работу системы.

Что учесть: поддержка конкретной сборки Windows определяется модом. На странице релизов доступны стабильная ветка 1.7.x и тестовая 2.0 с пометкой Pre-release. Для обычного рабочего компьютера выбирайте стабильный релиз; номер верхней записи в списке сам по себе не означает, что это лучший вариант для всех.

Скачать Windhawk · Подробнее у разработчика

LocalSend — передача файлов между Mac, Windows и телефоном

Платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
Цена: бесплатно.

Интерфейс LocalSend для передачи файлов между устройствами в локальной сети
LocalSend: выбор устройства для передачи файлов. Изображение с официального сайта.

Нужно перекинуть видео с Android на Mac или документ с iPhone на Windows? LocalSend помогает отправлять файлы между разными системами через локальную сеть. Не требуется сначала загружать их в облако или отправлять себе в мессенджер.

Приложение бесплатно, не требует аккаунта и работает без доступа в интернет. Передача идёт внутри вашей сети и защищена HTTPS. Можно отправлять фотографии, видео, документы и текст.

С чего начать: установите LocalSend на оба устройства, подключите их к одной локальной сети, откройте программу и выберите файл и получателя. На втором устройстве подтвердите приём.

Что учесть: это инструмент для устройств рядом. Для отправки человеку в другом городе понадобится другой способ. Если устройства не видят друг друга, проверьте, что они находятся в одной сети и что гостевой Wi-Fi не изолирует клиентов.

Скачать LocalSend · Подробнее у разработчика

Twinkle Tray — яркость внешнего монитора без кнопок на корпусе

Платформы: Windows 10 и 11.
Цена: бесплатно.

Twinkle Tray — ползунки яркости внешних мониторов в Windows 11
Twinkle Tray: панель управления яркостью. Скриншот разработчика.

Вечером экран слишком яркий, а добираться до кнопок на корпусе неудобно. Twinkle Tray добавляет в системный трей Windows ползунки яркости совместимых внешних мониторов. Если дисплеев несколько, управлять ими можно из одной панели.

Есть горячие клавиши, настройка яркости по времени суток и возможность согласовать уровни подсветки разных экранов. Утилита полезна тем, кто работает за настольным ПК или подключает монитор к ноутбуку.

С чего начать: откройте панель приложения и проверьте, появился ли ваш монитор. Затем настройте удобную яркость для дня и вечера или назначьте сочетания клавиш.

Что учесть: совместимость зависит от монитора и подключения. Для управления внешним дисплеем обычно нужен включённый DDC/CI в меню монитора; некоторые док-станции могут мешать работе. Это существенная проверка перед установкой, особенно если экран подключён через USB-док.

Скачать Twinkle Tray · Подробнее у разработчика

С чего начать, если хочется попробовать только одно

Для связки устройств с разными операционными системами начните с LocalSend. Для длинных сообщений и заметок попробуйте Handy. На Mac присмотритесь к Loop, если постоянно переставляете окна, а на Windows с внешним монитором — к Twinkle Tray. Windhawk стоит открывать с конкретной задачей: исправить одну неудобную деталь интерфейса.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Apple Intelligence заняла до 30 ГБ на некоторых Mac с macOS 27

Модели Apple Intelligence загружаются автоматически, хотя Apple указывает требование до 14 ГБ.
Новости Доступ к Siri AI после выхода iOS 27 может открываться через очередь Новости Apple выпустила пятые публичные беты iOS 27 и iPadOS 27

Похожие материалы

Microsoft Windows 11 уместили на CD: образ Pico11 занимает меньше 700 МБ

В экспериментальной Windows 11 ради компактности удалили Windows Update.

 Microsoft Xbox Project Helix может стоить от 1200 до 1800 долларов

Xbox Project Helix может выйти к праздничному сезону в конце 2028 года.

 Android Microsoft улучшит интеграцию Android-устройств в Windows 11 с новыми функциями

Microsoft представила расширенные функции интеграции Android-устройств в Windows 11, включая управление сообщениями и звонками.

 Microsoft Microsoft представила Surface Laptop Ultra с RTX Spark за $2600

Две начальные модели стартуют по цене от 2600 долларов, а топовое устройство стоит 5900 долларов.

Скидки и подборки

7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы

Последние новости

OpenAI выпустила GPT-6.1 Terra — вдвое дешевле предыдущей модели Apple признала проблему с дисплеями iPhone Duo У iPhone Duo отказал внутренний экран после трёх сгибаний в тесте Samsung может сократить выпуск Galaxy A примерно на 10 млн смартфонов iPad mini с OLED получил адаптер на 20 Вт без возможности быстрой зарядки Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

25 октября · Raskat

Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

Электротяга, комфорт и реальные впечатления от поездок. Разбираемся, чем хорош RASKAT E-MTB и какие у него недостатки.
  1. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  2. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  3. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  4. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  5. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
Смотреть все обзоры →