Обзор HUAWEI MatePad SE 11 (2026): характеристики и тест
The GEEK :: Обзоры :: Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
Обзоры

Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

Смотрим что изменилось и сохранилась ли универсальная базовость в HUAWEI MatePad SE 11″

Елизавета Панявина

Пару лет назад HUAWEI выпустили планшет MatePad SE 11, который полюбился многим за честное сочетание цены и качества. Он легко удовлетворял запросы из разряда «нужен планшет для ребенка, для просмотра сериалов или просто, чтобы поставить дома». В этом году производитель решил немного обновить устройство, но, при этом, сохранить ценник на прежнем уровне.

Давайте посмотрим что изменилось и сохранилась ли универсальная базовость в HUAWEI MatePad SE 11″.

Характеристики HUAWEI MatePad SE 11″ (2026)

  • Модель: AGS6-L09 (версия с LTE + стилус)
  • Экран: 11 дюймов, IPS, 1920 × 1200 пикселей, 207 ppi, 60 Гц, яркость до 400 нит.
  • Процессор: Huawei Kirin 710A, восемь ядер.
  • Графика: Mali-G51 MP4.
  • Память: 8 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной.
  • Камеры: основная 8 Мп с автофокусом, фронтальная 5 Мп.
  • Аккумулятор: 7700 мА·ч.
  • Зарядка: проводная, до 22,5 Вт.
  • Звук: четыре динамика, технология Huawei Histen 9.0.
  • Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.1; в LTE-версии доступен мобильный интернет.
  • Разъём: USB Type-C.
  • Операционная система: HarmonyOS.
  • Корпус: металлический.
  • Размеры: 252,3 × 163,8 × 6,9 мм.
  • Вес: около 475 г.
  • Цвета: туманно-серый.
  • Комплектация: планшет, кабель USB Type-C, адаптер питания, документация, стилус HUAWEI M-Pen lite.
  • Стоимость на момент написания обзора: 26 000 рублей

Что в комплектации

В коробке находится всё необходимое для начала работы: сам планшет, кабель для зарядки, адаптер питания, документация и стилус HUAWEI M-Pen lite.

huawei-matepad-se-11_-1-thegeek

У меня на обзоре максимальная модификация, но также на марктеплейсах можно найти версию с LTE и без него, разница между ними всего в пару тысяч рублей.

Дизайн: металлический корпус без лишнего пафоса

MatePad SE 11 выглядит сдержанно. Здесь нет попытки удивить необычной формой блока камер или декоративными элементами. Вместо этого Huawei сделала ставку на лаконичный дизайн и цельнометаллический корпус.

huawei-matepad-se-11_1-thegeek

Толщина составляет всего 6,9 мм, а вес не превышает 475 г. Для планшета с диагональю 11 дюймов это вполне комфортные показатели. Он свободно помещается в рюкзак либо в женскую сумку среднего размера. Однако, в качестве ридера это устройство из-за габаритов я бы не рассматривала: в одной руке он лежит громоздко, долго его в таком положении не продержать.

huawei-matepad-11_7-thegeek

Края корпуса плавно закруглены и не впиваются в ладони, поэтому держать планшет удобно. Металлический корпус приятно ощущается в руках и придаёт устройству более дорогой вид, чем можно ожидать от бюджетной модели.

Экран: для сериалов, книг и учебных материалов

HUAWEI MatePad SE 11 (2026) оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и плотностью около 206 PPI. Для бюджетного планшета показатель вполне приемлемый: изображение достаточно чёткое для просмотра видео, чтения и работы с документами. При этом отдельные пиксели можно заметить при близком рассмотрении, особенно на мелком тексте.

huawei-matepad-11-thegeek

Впрочем, дисплей соответствует бюджетному классу устройства. Частота обновления составляет 60 Гц, поэтому плавность прокрутки и анимаций уступает моделям с экранами на 90 или 120 Гц. Заявленная яркость достигает 400 нит, чего достаточно для комфортного использования в помещении. Однако на улице, особенно под прямыми солнечными лучами, читаемость заметно снижается из-за бликов и ограниченного запаса яркости.

huawei-matepad-11_5-thegeek

Есть и функции защиты зрения, включая технологии снижения воздействия синего света и мерцания. Они пригодятся тем, кто подолгу читает с экрана или занимается за планшетом вечером.

huawei-matepad-11_9-thegeek
huawei-matepad-11_10-thegeek

Для рукописных заметок и рисования предусмотрен стилус HUAWEI M-Pen lite, который входит в комплект определённых версий планшета. Он быстро реагирует на касания, не требует подключения по Bluetooth и работает от сменной батарейки. При этом более продвинутые стилусы серии HUAWEI M-Pencil не поддерживаются, что стоит учитывать при выборе устройства.

Производительность: без гонки за рекордами

За производительность HUAWEI MatePad SE 11 (2026) отвечает восьмиядерный процессор Kirin 710A с четырьмя производительными ядрами Cortex-A73 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A53. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ.

huawei-matepad-se-11-thegeek
huawei-matepad-se-11_-thegeek

Аналогичный чип использовался в предыдущем поколении планшета, поэтому заметного прироста производительности ждать не стоит. Для повседневных задач, включая просмотр видео, работу с документами, браузером и мессенджерами, возможностей устройства достаточно. Однако при активной многозадачности могут возникать задержки, а в требовательных играх придётся снижать настройки графики.

Звук и камера

За звук отвечают четыре динамика с поддержкой Huawei Histen 9.0. Они обеспечивают чистое и достаточно громкое звучание. В небольшой комнате планшет вполне сможет заменить компактную колонку: устраивать дискотеку вряд ли получится, но для фоновой музыки громкости хватит.

huawei-matepad-11_4-thegeek

Основная камера получила разрешение 8 Мп и автофокус, фронтальная на 5 Мп предназначена прежде всего для видеосвязи. Качество снимков и видео выдается соответствующее, но для сканирования документов этого разрешения достаточно.

Автономность и зарядка

Аккумулятор ёмкостью 7700 мА·ч является одним из наиболее практичных достоинств MatePad SE 11″. Планшет рассчитан на продолжительное повседневное использование, когда не хочется постоянно искать розетку между занятиями, поездками или просмотром сериалов.

huawei-matepad-11_2

Полного заряда хватает на целый день комбинированного использования: несколько серий сериала, поработать в браузере и переписки в мессенджерах. Для полного перезаряда потребуется 2-2,5 часа. Есть поддержка проводной зарядки мощностью до 22,5 Вт.

HarmonyOS: что нужно знать перед покупкой

К программной части планшетов Huawei стоит присмотреться отдельно. MatePad SE 11″ работает на HarmonyOS, поэтому привычного Google Play здесь нет. Но это не значит, что придётся долго искать нужные приложения.

Основной магазин AppGallery устроен достаточно удобно: многие популярные приложения можно найти прямо в поиске. Если нужного приложения нет, система предлагает альтернативные варианты установки. Долго разбираться и ломать голову точно не придется даже новичку.

Есть и несколько полезных дополнительных функций. Например, детский режим с родительским контролем позволяет настроить планшет для ребёнка и ограничить доступ к нежелательному контенту.

А если у вас есть совместимый смартфон Huawei, пригодится режим «Мультиэкран». Он помогает связать устройства между собой и, например, упростить передачу файлов и работу с приложениями.

Итого. Практичный планшет без претензий на флагманство

HUAWEI MatePad SE 11″ удачно балансирует между качеством исполнения, производительностью и доступной ценой. Он не претендует на звание флагмана, но предлагает достойный набор возможностей за свои деньги: большой 11-дюймовый экран, металлический корпус, четыре динамика, ёмкий аккумулятор и версию с LTE. Поддержка стилуса также пригодится для учёбы и заметок.

huawei-matepad-se-11-1-thegeek

Для просмотра видео, чтения, работы с документами и повседневных задач его возможностей вполне достаточно. Планшет подойдёт и ребёнку, и взрослому, а версия с LTE может пригодиться даже в качестве автомобильного навигатора. Впрочем, для требовательных игр и серьёзной многозадачности лучше поискать что-то мощнее.

Если хочется большего, рекомендую присмотреться к HUAWEI MatePad 11.5 S. У него более мощная начинка, экран с частотой до 144 Гц и опциональное матовое покрытие PaperMatte. Подробнее о возможностях модели рассказали в нашем обзоре.

Плюсы

  • Большой 11-дюймовый экран с разрешением Full HD+
  • Аккумулятор ёмкостью 7700 мА·ч
  • Версии с LTE и стилусом
  • Доступная цена

Недостатки

  • Слабый процессор
  • Экран с частотой обновления 60 Гц
Обсудить

Главное по теме

Новости Представлен Honor WIN Turbo 2 — субфлагманский смартфон с АКБ на 12 070 мАч

Самый доступный смартфон из игровой серии «WIN 2».
Новости Huawei готовит Mate X8 с защитой экрана от посторонних глаз Новости Huawei готовит конкурента Redmi и realme под новым брендом Starlight

Похожие материалы

HUAWEI Необычный Huawei Pura X View сметают с полок в Китае

Широкий смартфон оказался дефицитным в Китае, а перекупщики уже продают его дороже официальной цены.

 HUAWEI HUAWEI WATCH 6 вышли в России: eSIM, сапфировое стекло и до 11 дней работы

Часы получили обновлённую систему мониторинга здоровья, eSIM, сапфировое стекло и до 11 дней автономной работы.

 HUAWEI Давление без отдельного тонометра: HUAWEI WATCH D3 вышли в России

Новые смарт-часы получили гибридную систему мониторинга давления, AMOLED-экран на 3000 нит и стали тоньше предыдущего поколения.

 HUAWEI HUAWEI повысит цены на смартфоны из-за подорожания чипов памяти

Себестоимость смартфонов уже выросла на $200, но компания пока сдерживает цены за свой счёт, чтобы сохранить прежнюю стоимость…

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

NFS Underground 2 и Most Wanted перенесли в браузер. Играть можно бесплатно NVIDIA выпустила драйвер 621.01 с облачной компиляцией шейдеров Представлены Honor WIN 2 и WIN RT2 — игровые смартфоны с активной системой охлаждения Samsung выпустила Android 17 для Galaxy S23 в Европе Вот так будут выглядеть приложения на iPhone Duo Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →