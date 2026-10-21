Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

Пару лет назад HUAWEI выпустили планшет MatePad SE 11, который полюбился многим за честное сочетание цены и качества. Он легко удовлетворял запросы из разряда «нужен планшет для ребенка, для просмотра сериалов или просто, чтобы поставить дома». В этом году производитель решил немного обновить устройство, но, при этом, сохранить ценник на прежнем уровне.

Давайте посмотрим что изменилось и сохранилась ли универсальная базовость в HUAWEI MatePad SE 11″.

Характеристики HUAWEI MatePad SE 11″ (2026)

Модель: AGS6-L09 (версия с LTE + стилус)

Экран: 11 дюймов, IPS, 1920 × 1200 пикселей, 207 ppi, 60 Гц, яркость до 400 нит.

11 дюймов, IPS, 1920 × 1200 пикселей, 207 ppi, 60 Гц, яркость до 400 нит. Процессор: Huawei Kirin 710A, восемь ядер.

Huawei Kirin 710A, восемь ядер. Графика: Mali-G51 MP4.

Mali-G51 MP4. Память: 8 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной.

8 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной. Камеры: основная 8 Мп с автофокусом, фронтальная 5 Мп.

основная 8 Мп с автофокусом, фронтальная 5 Мп. Аккумулятор: 7700 мА·ч.

7700 мА·ч. Зарядка: проводная, до 22,5 Вт.

проводная, до 22,5 Вт. Звук: четыре динамика, технология Huawei Histen 9.0.

четыре динамика, технология Huawei Histen 9.0. Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.1; в LTE-версии доступен мобильный интернет.

Wi-Fi, Bluetooth 5.1; в LTE-версии доступен мобильный интернет. Разъём: USB Type-C.

USB Type-C. Операционная система: HarmonyOS.

HarmonyOS. Корпус: металлический.

металлический. Размеры: 252,3 × 163,8 × 6,9 мм.

252,3 × 163,8 × 6,9 мм. Вес: около 475 г.

около 475 г. Цвета: туманно-серый.

туманно-серый. Комплектация: планшет, кабель USB Type-C, адаптер питания, документация, стилус HUAWEI M-Pen lite.

планшет, кабель USB Type-C, адаптер питания, документация, стилус HUAWEI M-Pen lite. Стоимость на момент написания обзора: 26 000 рублей

Что в комплектации

В коробке находится всё необходимое для начала работы: сам планшет, кабель для зарядки, адаптер питания, документация и стилус HUAWEI M-Pen lite.

У меня на обзоре максимальная модификация, но также на марктеплейсах можно найти версию с LTE и без него, разница между ними всего в пару тысяч рублей.

Дизайн: металлический корпус без лишнего пафоса

MatePad SE 11 выглядит сдержанно. Здесь нет попытки удивить необычной формой блока камер или декоративными элементами. Вместо этого Huawei сделала ставку на лаконичный дизайн и цельнометаллический корпус.

Толщина составляет всего 6,9 мм, а вес не превышает 475 г. Для планшета с диагональю 11 дюймов это вполне комфортные показатели. Он свободно помещается в рюкзак либо в женскую сумку среднего размера. Однако, в качестве ридера это устройство из-за габаритов я бы не рассматривала: в одной руке он лежит громоздко, долго его в таком положении не продержать.

Края корпуса плавно закруглены и не впиваются в ладони, поэтому держать планшет удобно. Металлический корпус приятно ощущается в руках и придаёт устройству более дорогой вид, чем можно ожидать от бюджетной модели.

Экран: для сериалов, книг и учебных материалов

HUAWEI MatePad SE 11 (2026) оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и плотностью около 206 PPI. Для бюджетного планшета показатель вполне приемлемый: изображение достаточно чёткое для просмотра видео, чтения и работы с документами. При этом отдельные пиксели можно заметить при близком рассмотрении, особенно на мелком тексте.

Впрочем, дисплей соответствует бюджетному классу устройства. Частота обновления составляет 60 Гц, поэтому плавность прокрутки и анимаций уступает моделям с экранами на 90 или 120 Гц. Заявленная яркость достигает 400 нит, чего достаточно для комфортного использования в помещении. Однако на улице, особенно под прямыми солнечными лучами, читаемость заметно снижается из-за бликов и ограниченного запаса яркости.

Есть и функции защиты зрения, включая технологии снижения воздействия синего света и мерцания. Они пригодятся тем, кто подолгу читает с экрана или занимается за планшетом вечером.

Для рукописных заметок и рисования предусмотрен стилус HUAWEI M-Pen lite, который входит в комплект определённых версий планшета. Он быстро реагирует на касания, не требует подключения по Bluetooth и работает от сменной батарейки. При этом более продвинутые стилусы серии HUAWEI M-Pencil не поддерживаются, что стоит учитывать при выборе устройства.

Производительность: без гонки за рекордами

За производительность HUAWEI MatePad SE 11 (2026) отвечает восьмиядерный процессор Kirin 710A с четырьмя производительными ядрами Cortex-A73 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A53. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ.

Аналогичный чип использовался в предыдущем поколении планшета, поэтому заметного прироста производительности ждать не стоит. Для повседневных задач, включая просмотр видео, работу с документами, браузером и мессенджерами, возможностей устройства достаточно. Однако при активной многозадачности могут возникать задержки, а в требовательных играх придётся снижать настройки графики.

Звук и камера

За звук отвечают четыре динамика с поддержкой Huawei Histen 9.0. Они обеспечивают чистое и достаточно громкое звучание. В небольшой комнате планшет вполне сможет заменить компактную колонку: устраивать дискотеку вряд ли получится, но для фоновой музыки громкости хватит.

Основная камера получила разрешение 8 Мп и автофокус, фронтальная на 5 Мп предназначена прежде всего для видеосвязи. Качество снимков и видео выдается соответствующее, но для сканирования документов этого разрешения достаточно.

Автономность и зарядка

Аккумулятор ёмкостью 7700 мА·ч является одним из наиболее практичных достоинств MatePad SE 11″. Планшет рассчитан на продолжительное повседневное использование, когда не хочется постоянно искать розетку между занятиями, поездками или просмотром сериалов.

Полного заряда хватает на целый день комбинированного использования: несколько серий сериала, поработать в браузере и переписки в мессенджерах. Для полного перезаряда потребуется 2-2,5 часа. Есть поддержка проводной зарядки мощностью до 22,5 Вт.

HarmonyOS: что нужно знать перед покупкой

К программной части планшетов Huawei стоит присмотреться отдельно. MatePad SE 11″ работает на HarmonyOS, поэтому привычного Google Play здесь нет. Но это не значит, что придётся долго искать нужные приложения.

Основной магазин AppGallery устроен достаточно удобно: многие популярные приложения можно найти прямо в поиске. Если нужного приложения нет, система предлагает альтернативные варианты установки. Долго разбираться и ломать голову точно не придется даже новичку.

Есть и несколько полезных дополнительных функций. Например, детский режим с родительским контролем позволяет настроить планшет для ребёнка и ограничить доступ к нежелательному контенту.

А если у вас есть совместимый смартфон Huawei, пригодится режим «Мультиэкран». Он помогает связать устройства между собой и, например, упростить передачу файлов и работу с приложениями.

Итого. Практичный планшет без претензий на флагманство

HUAWEI MatePad SE 11″ удачно балансирует между качеством исполнения, производительностью и доступной ценой. Он не претендует на звание флагмана, но предлагает достойный набор возможностей за свои деньги: большой 11-дюймовый экран, металлический корпус, четыре динамика, ёмкий аккумулятор и версию с LTE. Поддержка стилуса также пригодится для учёбы и заметок.

Для просмотра видео, чтения, работы с документами и повседневных задач его возможностей вполне достаточно. Планшет подойдёт и ребёнку, и взрослому, а версия с LTE может пригодиться даже в качестве автомобильного навигатора. Впрочем, для требовательных игр и серьёзной многозадачности лучше поискать что-то мощнее.

Если хочется большего, рекомендую присмотреться к HUAWEI MatePad 11.5 S. У него более мощная начинка, экран с частотой до 144 Гц и опциональное матовое покрытие PaperMatte. Подробнее о возможностях модели рассказали в нашем обзоре.