Обновление Telegram: теперь можно запретить писать сообщения людям без Premium

Telegram получил обновление под номером 10.6.1. Это уже второй апдейт за этот месяц. В основном всё досталось Premium-подписчикам.

Во-первых, теперь можно запретить пользователям не из списка контактов и без подписки Premium писать вам в личные сообщения. Для включения опции достаточно зайти в меню конфиденциальности. Во-вторых, обладатели подписки смогут видеть время последнего посещения тех пользователей, которые его не скрыли в настройках конфиденциальности в разделе “Сообщения”.

Наконец, можно просматривать время прочтения сообщения в личных чатах, как это было ранее реализовано в чатах групп.