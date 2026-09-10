Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro: сравнение
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Тот же корпус, другая начинка. Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro

Apple второй год подряд не трогает внешность и вкладывается внутрь.

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:12

iPhone 18 Pro вышел ровно по расписанию и выглядит как iPhone 17 Pro. Это не претензия, а констатация: год назад Apple перешла на алюминиевый унибоди с плато камер и испарительной камерой, и новое поколение эту конструкцию не переделывает, а дошлифовывает. Всё интересное спрятано внутри.

Разбираемся, что именно изменилось.

Коротко: изменилось четыре вещи

  • Процессор A20 Pro на 2 нм с сильно выросшей нейронной частью
  • Переменная диафрагма у основной камеры
  • Испарительная камера втрое большей площади
  • Автономность и скорость зарядки

Всё остальное перенесено из прошлого поколения без изменений. Если ни один из этих пунктов вас не касается, дальше можно не читать.

Характеристики iPhone 18 Pro и iPhone 17 Pro

ХарактеристикаiPhone 18 ProiPhone 17 Pro
Цена на старте$1199$1099
Габариты150,2 x 71,9 x 8,75 мм150,2 x 71,9 x 8,75 мм
Вес211 г206 г
ПроцессорA20 ProA19 Pro
Память256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
Экран6,3″, Super Retina XDR, ProMotion, Always On, до 3000 нит6,3″, Super Retina XDR, ProMotion, Always On, до 3000 нит
Разрешение2622 x 1206, 460 ppi2622 x 1206, 460 ppi
True Toneестьесть
БиометрияFace IDFace ID
Связь5G (Sub-6 ГГц и mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB Gen 2, NFC, экстренный вызов через спутник, USB-C5G (Sub-6 ГГц и mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB Gen 2, NFC, экстренный вызов через спутник, USB-C
Основные камеры48 Мп Fusion с переменной диафрагмой, 48 Мп сверхширик, 48 Мп телевик с зумом 8x оптического качества, Camera Control48 Мп Fusion, 48 Мп сверхширик, 48 Мп телевик с зумом 8x оптического качества, Camera Control
Фронтальная камера18 Мп, Center Stage18 Мп, Center Stage
Автономность (видео)до 36 часовдо 33 часов
Цветачёрный, серебристый, «ледник», бургундикосмический оранжевый, тёмно-синий, серебристый

Все цифры заявленные, по данным Apple.

Корпус и экран: без изменений

Габариты совпадают до десятых миллиметра, около 150,2 х 71,9 х 8,75 мм. Вес вырос с 206 до 211 граммов. Плато камер осталось на месте.

Тот же корпус, другая начинка. Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro

Изменились только цвета: вместо космического оранжевого, тёмно-синего и серебристого теперь чёрный, серебристый, «ледник» и бургунди. Линейка стала спокойнее, любителям яркого придётся отыгрываться на чехлах.

Экран тот же: 6,3 дюйма, Super Retina XDR, 2622 х 1206 точек при 460 ppi, ProMotion, Always On, заявленная пиковая яркость 3000 нит.

Единственное отличие в блоке TrueDepth: камеру ужали, поэтому Dynamic Island стал меньше и теперь показывает до трёх Live Activities одновременно.

Камера: главное отличие поколения

Три модуля по 48 Мп остались на месте, схема с кропами тоже: оптический эквивалент 8x на телевике и диапазон 16x между широким углом и зумом.

Что новое: у основного модуля появилась переменная диафрагма. Вместо фиксированных f/1,78 она ходит в диапазоне от f/1,48 до f/4,0, шесть лепестков. Для тех, кто снимает всерьёз, это переход от программного размытия к оптическому.

Портрет с настоящим боке в момент съёмки, а не пририсованный постобработкой, и контроль глубины резкости в пейзаже. Тем, кому хватает портретного режима, разница будет не очевидна.

Вторая новая функция специфическая, но важная для многих профессий. Apple Reference Image отправляет подписанные данные сенсора в Private Cloud Compute и создаёт неизменяемый эталонный снимок, который лежит в «Фото» как цифровой негатив. Проще говоря, создается невидимый водяной знак. Это ответ на вопрос «а не сгенерировано ли это нейросетью?». Массовому пользователю не нужно, журналистам и всем, кто сдаёт фото заказчику, пригодится.

Фронталка на 18 Мп с квадратным сенсором и Center Stage не изменилась. Кинематографический режим теперь работает в 4K при 60 кадрах вместо 30.

Процессор и охлаждение

A20 Pro сделан по 2-нанометровому техпроцессу и получил новую компоновку. Шесть ядер CPU, к которым впервые добавили нейроускорители. GPU стал семиядерным, Apple заявляет плюс 40% к A19 Pro. Нейродвижок удвоился: два блока по 16 ядер работают как один на 32. Пропускная способность памяти выросла на 50%.

Тот же корпус, другая начинка. Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro
Тот же корпус, другая начинка. Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro

Испарительная камера стала втрое больше по площади, а память переехала с чипа на позицию рядом с ним, поэтому охлаждаются оба компонента. Это как раз то, что определяет производительность в долгой нагрузке, в играх и в тяжёлых задачах.

Независимых бенчмарков пока нет, а данных из пресс-релиза недостаточно, чтобы оценить прирост в цифрах. Обновлю, когда появятся собственные замеры.

Связь и зарядка

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, чип N1, UWB второго поколения, NFC, спутниковые функции, USB-C на 10 Гбит/с. Всё без изменений.

Единственная замена: модем C2 вместо C1X. Apple обещает более быструю отдачу и на 15% меньшее энергопотребление.

По автономности: 36 часов локального видео против 33 у прошлого поколения, около 24 часов смешанного использования. Быстрая зарядка теперь даёт 50% примерно за 15 минут вместо 20, но требует адаптера от 60 Вт. По MagSafe те же 50% за полчаса от блока на 35 Вт.

Цены

ПамятьiPhone 18 ProiPhone 17 Pro
256 ГБ$1199$1099
512 ГБ$1399$1299
1 ТБ$1799$1499
2 ТБ$2399нет такой версии

Каждый объём подорожал минимум на $100, версия на 1 ТБ на все триста. Виноват дефицит памяти, из-за него же Apple подняла на 100 долларов ценники на всю оставшуюся в продаже линейку, включая iPhone 16.

В России «Билайн, МТС и restore:» ориентируются на старт от 174 888 рублей за iPhone 18 Pro и от 189 888 рублей за Pro Max. Это серый ввоз со всеми вытекающими: гарантия магазина, а не Apple.

Кому стоит обновляться

  • Тем, кто снимает и кому нужна оптика, а не постобработка. Переменная диафрагма это единственное изменение поколения, которое нельзя догнать программно.
  • Тем, кто много гоняет модели на устройстве и живёт в приложениях с ИИ. Удвоенный нейродвижок и нейроускорители в ядрах CPU дают именно здесь.
  • Тем, кто держит телефон под долгой нагрузкой: игры, съёмка длинного видео, экспорт. Утроенная площадь испарительной камеры работает именно на этот сценарий.
  • Тем, кто сидит на iPhone 15 Pro и старше. Тут разрыв уже поколенческий и очевидный.

Кому проходить мимо

Владельцам iPhone 17 Pro, если ни один пункт выше не про вас. Внешне ничего не изменилось, экран тот же, связь та же, автономность выросла на три часа видео. Обновление ради обновления обойдётся в лишние сто долларов к прошлогоднему ценнику.

Тем, кто нацелен на объём памяти: разница в цене между 17 Pro и 18 Pro на терабайтной версии выросла до трёхсот долларов.

iPhone 18 Pro это ровно то, что Apple делает с линейкой Pro последние годы: снаружи ничего, внутри аккуратная работа. Переменная диафрагма выглядит как настоящее нововведение, всё остальное укладывается в формулу «то же самое, но быстрее и холоднее». Владельцам прошлогоднего аппарата менять нечего.

Всем, кто сидит на моделях постарше, брать можно спокойно, поколение получилось цельным.

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