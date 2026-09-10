Тот же корпус, другая начинка. Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro вышел ровно по расписанию и выглядит как iPhone 17 Pro. Это не претензия, а констатация: год назад Apple перешла на алюминиевый унибоди с плато камер и испарительной камерой, и новое поколение эту конструкцию не переделывает, а дошлифовывает. Всё интересное спрятано внутри.

Разбираемся, что именно изменилось.

Коротко: изменилось четыре вещи

Процессор A20 Pro на 2 нм с сильно выросшей нейронной частью

Переменная диафрагма у основной камеры

Испарительная камера втрое большей площади

Автономность и скорость зарядки

Всё остальное перенесено из прошлого поколения без изменений. Если ни один из этих пунктов вас не касается, дальше можно не читать.

Характеристики iPhone 18 Pro и iPhone 17 Pro

Характеристика iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro Цена на старте $1199 $1099 Габариты 150,2 x 71,9 x 8,75 мм 150,2 x 71,9 x 8,75 мм Вес 211 г 206 г Процессор A20 Pro A19 Pro Память 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Экран 6,3″, Super Retina XDR, ProMotion, Always On, до 3000 нит 6,3″, Super Retina XDR, ProMotion, Always On, до 3000 нит Разрешение 2622 x 1206, 460 ppi 2622 x 1206, 460 ppi True Tone есть есть Биометрия Face ID Face ID Связь 5G (Sub-6 ГГц и mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB Gen 2, NFC, экстренный вызов через спутник, USB-C 5G (Sub-6 ГГц и mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB Gen 2, NFC, экстренный вызов через спутник, USB-C Основные камеры 48 Мп Fusion с переменной диафрагмой, 48 Мп сверхширик, 48 Мп телевик с зумом 8x оптического качества, Camera Control 48 Мп Fusion, 48 Мп сверхширик, 48 Мп телевик с зумом 8x оптического качества, Camera Control Фронтальная камера 18 Мп, Center Stage 18 Мп, Center Stage Автономность (видео) до 36 часов до 33 часов Цвета чёрный, серебристый, «ледник», бургунди космический оранжевый, тёмно-синий, серебристый

Все цифры заявленные, по данным Apple.

Корпус и экран: без изменений

Габариты совпадают до десятых миллиметра, около 150,2 х 71,9 х 8,75 мм. Вес вырос с 206 до 211 граммов. Плато камер осталось на месте.

Изменились только цвета: вместо космического оранжевого, тёмно-синего и серебристого теперь чёрный, серебристый, «ледник» и бургунди. Линейка стала спокойнее, любителям яркого придётся отыгрываться на чехлах.

Экран тот же: 6,3 дюйма, Super Retina XDR, 2622 х 1206 точек при 460 ppi, ProMotion, Always On, заявленная пиковая яркость 3000 нит.

Единственное отличие в блоке TrueDepth: камеру ужали, поэтому Dynamic Island стал меньше и теперь показывает до трёх Live Activities одновременно.

Камера: главное отличие поколения

Три модуля по 48 Мп остались на месте, схема с кропами тоже: оптический эквивалент 8x на телевике и диапазон 16x между широким углом и зумом.

Что новое: у основного модуля появилась переменная диафрагма. Вместо фиксированных f/1,78 она ходит в диапазоне от f/1,48 до f/4,0, шесть лепестков. Для тех, кто снимает всерьёз, это переход от программного размытия к оптическому.

Портрет с настоящим боке в момент съёмки, а не пририсованный постобработкой, и контроль глубины резкости в пейзаже. Тем, кому хватает портретного режима, разница будет не очевидна.

Вторая новая функция специфическая, но важная для многих профессий. Apple Reference Image отправляет подписанные данные сенсора в Private Cloud Compute и создаёт неизменяемый эталонный снимок, который лежит в «Фото» как цифровой негатив. Проще говоря, создается невидимый водяной знак. Это ответ на вопрос «а не сгенерировано ли это нейросетью?». Массовому пользователю не нужно, журналистам и всем, кто сдаёт фото заказчику, пригодится.

Фронталка на 18 Мп с квадратным сенсором и Center Stage не изменилась. Кинематографический режим теперь работает в 4K при 60 кадрах вместо 30.

Процессор и охлаждение

A20 Pro сделан по 2-нанометровому техпроцессу и получил новую компоновку. Шесть ядер CPU, к которым впервые добавили нейроускорители. GPU стал семиядерным, Apple заявляет плюс 40% к A19 Pro. Нейродвижок удвоился: два блока по 16 ядер работают как один на 32. Пропускная способность памяти выросла на 50%.

Испарительная камера стала втрое больше по площади, а память переехала с чипа на позицию рядом с ним, поэтому охлаждаются оба компонента. Это как раз то, что определяет производительность в долгой нагрузке, в играх и в тяжёлых задачах.

Независимых бенчмарков пока нет, а данных из пресс-релиза недостаточно, чтобы оценить прирост в цифрах. Обновлю, когда появятся собственные замеры.

Связь и зарядка

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, чип N1, UWB второго поколения, NFC, спутниковые функции, USB-C на 10 Гбит/с. Всё без изменений.

Единственная замена: модем C2 вместо C1X. Apple обещает более быструю отдачу и на 15% меньшее энергопотребление.

По автономности: 36 часов локального видео против 33 у прошлого поколения, около 24 часов смешанного использования. Быстрая зарядка теперь даёт 50% примерно за 15 минут вместо 20, но требует адаптера от 60 Вт. По MagSafe те же 50% за полчаса от блока на 35 Вт.

Цены

Память iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro 256 ГБ $1199 $1099 512 ГБ $1399 $1299 1 ТБ $1799 $1499 2 ТБ $2399 нет такой версии

Каждый объём подорожал минимум на $100, версия на 1 ТБ на все триста. Виноват дефицит памяти, из-за него же Apple подняла на 100 долларов ценники на всю оставшуюся в продаже линейку, включая iPhone 16.

В России «Билайн, МТС и restore:» ориентируются на старт от 174 888 рублей за iPhone 18 Pro и от 189 888 рублей за Pro Max. Это серый ввоз со всеми вытекающими: гарантия магазина, а не Apple.

Кому стоит обновляться

Тем, кто снимает и кому нужна оптика, а не постобработка. Переменная диафрагма это единственное изменение поколения, которое нельзя догнать программно.

Тем, кто много гоняет модели на устройстве и живёт в приложениях с ИИ. Удвоенный нейродвижок и нейроускорители в ядрах CPU дают именно здесь.

Тем, кто держит телефон под долгой нагрузкой: игры, съёмка длинного видео, экспорт. Утроенная площадь испарительной камеры работает именно на этот сценарий.

Тем, кто сидит на iPhone 15 Pro и старше. Тут разрыв уже поколенческий и очевидный.

Кому проходить мимо

Владельцам iPhone 17 Pro, если ни один пункт выше не про вас. Внешне ничего не изменилось, экран тот же, связь та же, автономность выросла на три часа видео. Обновление ради обновления обойдётся в лишние сто долларов к прошлогоднему ценнику.

Тем, кто нацелен на объём памяти: разница в цене между 17 Pro и 18 Pro на терабайтной версии выросла до трёхсот долларов.

iPhone 18 Pro это ровно то, что Apple делает с линейкой Pro последние годы: снаружи ничего, внутри аккуратная работа. Переменная диафрагма выглядит как настоящее нововведение, всё остальное укладывается в формулу «то же самое, но быстрее и холоднее». Владельцам прошлогоднего аппарата менять нечего.

Всем, кто сидит на моделях постарше, брать можно спокойно, поколение получилось цельным.