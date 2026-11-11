GTA VI продолжает менять рабочие графики: Logitech разрешила сотрудникам брать игровые выходные

Компания Logitech объявила о запуске программы Logi Game Day, которая позволит сотрудникам брать один дополнительный выходной в год исключительно для видеоигр. Инициативу приурочили к скорому выходу Grand Theft Auto VI.

Первый игровой день компания отметит 19 ноября 2026 года, одновременно с релизом GTA VI. При этом сотрудникам необязательно играть именно в новинку Rockstar. Они могут выбрать любую игру и использовать выходной в другое время.

Программа распространяется примерно на 7000 сотрудников Logitech по всему миру. В компании считают, что видеоигры помогают развивать стратегическое мышление, навыки решения сложных задач и способность работать в стрессовых ситуациях.

В честь первого Logi Game Day игровое подразделение Logitech G проведёт специальную трансляцию из своей американской штаб-квартиры в Сан-Хосе.

Ранее выходной ради GTA VI пообещал сотрудникам российский завод Benza в Пензе. А в одном из подразделений армии США военнослужащим предложили четыре дополнительных дня отдыха за продление контракта.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.