iPhone 18 и 18 Pro: цена, цвета, дата выхода и характеристики

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут осенью 2026 года. Базовый iPhone 18 Apple неожиданно перенесла на весну 2027-го — впервые в истории компании сентябрьский запуск будет полностью премиальным. Собрали всё, что известно: дата выхода, характеристики, цены, дизайн и главные слухи.

⚠️ Все данные основаны на утечках, слухах и аналитических источниках. Apple официально ничего не анонсировала.

Когда выйдет iPhone 18

Apple меняет привычную схему выпуска впервые за годы. Раньше в сентябре выходили сразу четыре модели — теперь бюджетные iPhone подождут до весны.

Модель Анонс Продажи iPhone 18 Pro ~8–10 сентября 2026 ~18–19 сентября 2026 iPhone 18 Pro Max ~8–10 сентября 2026 ~18–19 сентября 2026 iPhone Fold Сентябрь 2026 TBD iPhone 18 (базовый) Весна 2027 Весна 2027 iPhone 18e Весна 2027 Весна 2027

Логика Apple простая: осень 2026 — сезон только дорогих моделей от $999 и выше. Кто хочет подешевле — ждёт полгода. Это вынуждает часть покупателей, привыкших брать базовый iPhone каждый сентябрь, либо раскошелиться на Pro, либо ждать.

Характеристики iPhone 18 Pro и Pro Max

Главное внутри — 2-нанометровый чип A20 Pro производства TSMC. Нынешний A19 сделан по 3 нм техпроцессу, переход на 2 нм даёт ощутимый прирост. По слухам: +15% к скорости, +30% к энергоэффективности.

Архитектура использует WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) — ОЗУ интегрируется прямо на одну пластину с CPU и GPU, что снижает задержки и энергопотребление.

Вместе с чипом Apple представит модем C2 — преемник C1X из iPhone Air. Заявленные возможности: полная поддержка mmWave 5G и спутникового интернета по стандарту NR-NTN. Если слухи подтвердятся, iPhone 18 Pro сможет выходить в интернет через спутник, а не только экстренные сообщения, как сейчас.

Дисплей

iPhone 18 Pro — 6,3″, LTPO OLED, 120 Гц ProMotion, до 3 200 нит

iPhone 18 Pro Max — 6,9″, LTPO OLED, 120 Гц ProMotion, до 3 200 нит

Dynamic Island уменьшится

Требования Apple по яркости к поставщикам — рекордные за всю историю iPhone

Камера — переменная диафрагма впервые в истории iPhone

Это главная фотографическая новинка года. iPhone 18 Pro Max получит переменную диафрагму основной камеры: от f/1.4 до f/2.8. Функция, которая давно есть у флагманов Samsung и Huawei, наконец появится у Apple.

Реальный контроль над глубиной резкости и количеством света — без программной симуляции.

Камера iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro (слухи) Основная 48 МП, f/1.78 48 МП, переменная f/1.4–f/2.8 Ультраширокая 48 МП 48 МП Телефото 48 МП, 5x 48 МП, 5x Фронтальная 18 МП 24 МП

Батарея

Pro Max — 5 100–5 200 мАч (рекорд для iPhone)

Ожидаемая автономность Pro Max — 40+ часов

Вес Pro Max превысит 240 г — из-за увеличенной батареи

Face ID под дисплеем

Инфракрасный датчик Face ID переедет под дисплей. Фронтальная камера и основные компоненты системы останутся в центральной «пилюле» — но она станет заметно компактнее.

Слух о переносе камеры в левый угол оказался ошибкой перевода китайского источника.

Полные характеристики в таблице

Параметр iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Дисплей 6,3″ LTPO OLED, 120 Гц 6,9″ LTPO OLED, 120 Гц Чипсет A20 Pro, 2 нм A20 Pro, 2 нм ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ Хранилище 256 ГБ – 1 ТБ 256 ГБ – 1 ТБ Основная камера 48 МП, f/1.4–f/2.8 48 МП, f/1.4–f/2.8 Фронтальная 24 МП 24 МП Батарея TBD 5 100–5 200 мАч Модем Apple C2, mmWave 5G Apple C2, mmWave 5G Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Face ID Под дисплеем Под дисплеем Корпус Титан Титан ОС iOS 27 iOS 27

Дизайн и какого цвета будет iPhone 18 Pro

Внешне iPhone 18 Pro близок к iPhone 17 Pro — тот же «платообразный» блок камер, но только титановая рамка. Радикального редизайна не ждут.

Что изменится:

Dynamic Island станет меньше

Задняя панель MagSafe получит «слегка прозрачный» Ceramic Shield — как это выглядит на практике, пока неизвестно

Camera Control упрощён: убран ёмкостный слой, остаётся только механическое нажатие

Цвета iPhone 18 Pro

По данным инсайдера Digital Chat Station (он же угадал цвета iPhone 17 Pro):

Burgundy — тёмно-бордовый, флагманский цвет линейки

— тёмно-бордовый, флагманский цвет линейки Coffee — кофейный

— кофейный Purple — фиолетовый

Чёрного цвета не будет, как и у iPhone 17 Pro.

Другой инсайдер Сонни Диксон утверждает, что Apple добавит тёмно-вишнёвый Dark Cherry, а ещё вернет чёрный и светло-голубой в духе Sierra Blue.

Макеты также он предоставлил.

Цена iPhone 18 Pro

Переход на 2 нм делает производство дороже: один чип обходится Apple примерно на $35 больше. Аналитик Ming-Chi Kuo считает, что Apple поглотит эти расходы и не будет поднимать розничную цену ради доли рынка.

Модель Ожидаемая цена (США) iPhone 18 Pro от $1 099 iPhone 18 Pro Max от $1 199 iPhone Fold от $1 999 iPhone 18 (базовый, 2027) ~$799

Появление iPhone Fold с ценником $1 999+ психологически делает Pro Max «доступной серединой» линейки — скорее всего, это часть стратегии Apple.

Цена в России: официальных поставок нет с 2022 года. Серые ценники — традиционно на 20–40% выше американского в зависимости от курса и канала.

iOS 27 и умная Siri

Вместе с iPhone 18 выйдет iOS 27. Главное изменение — поумневшая Siri:

Отдельное приложение с историей диалогов (как у ChatGPT)

Поддержка голосового и текстового ввода, интерфейс в стиле мессенджера

По слухам, «мозг» нового Siri основан на LLM от Google (Gemini)

Поддержка расширений: пользователи смогут подключать ChatGPT, Gemini или Claude прямо к Siri через App Store

Часто задаваемые вопросы

Когда выйдет iPhone 18?

iPhone 18 Pro и Pro Max — сентябрь 2026. Базовый iPhone 18 — весна 2027.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro?

По прогнозам — от $1 099 за Pro и от $1 199 за Pro Max. Цены должны остаться на уровне iPhone 17 Pro.

Что нового в камере iPhone 18 Pro?

Главное — переменная диафрагма основной камеры (f/1.4–f/2.8): первая в истории iPhone. Фронтальная камера вырастет с 18 до 24 МП.

Какой чип будет в iPhone 18 Pro?

A20 Pro, 2 нм (TSMC). По слухам, на 15% быстрее и на 30% экономичнее нынешнего A19.

Будет ли iPhone 18 в России?

Официальных поставок нет с 2022 года. Доступен через серых импортёров с наценкой к американской цене.