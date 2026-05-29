iPhone 18 и 18 Pro: цена, цвета, дата выхода и характеристики

Всё, что известно о будущих флагманах.

Редакция The GEEK сегодня в 15:05

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут осенью 2026 года. Базовый iPhone 18 Apple неожиданно перенесла на весну 2027-го — впервые в истории компании сентябрьский запуск будет полностью премиальным. Собрали всё, что известно: дата выхода, характеристики, цены, дизайн и главные слухи.

⚠️ Все данные основаны на утечках, слухах и аналитических источниках. Apple официально ничего не анонсировала.

Когда выйдет iPhone 18

Apple меняет привычную схему выпуска впервые за годы. Раньше в сентябре выходили сразу четыре модели — теперь бюджетные iPhone подождут до весны.

МодельАнонсПродажи
iPhone 18 Pro~8–10 сентября 2026~18–19 сентября 2026
iPhone 18 Pro Max~8–10 сентября 2026~18–19 сентября 2026
iPhone FoldСентябрь 2026TBD
iPhone 18 (базовый)Весна 2027Весна 2027
iPhone 18eВесна 2027Весна 2027

Логика Apple простая: осень 2026 — сезон только дорогих моделей от $999 и выше. Кто хочет подешевле — ждёт полгода. Это вынуждает часть покупателей, привыкших брать базовый iPhone каждый сентябрь, либо раскошелиться на Pro, либо ждать.

Характеристики iPhone 18 Pro и Pro Max

Главное внутри — 2-нанометровый чип A20 Pro производства TSMC. Нынешний A19 сделан по 3 нм техпроцессу, переход на 2 нм даёт ощутимый прирост. По слухам: +15% к скорости, +30% к энергоэффективности.

Архитектура использует WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) — ОЗУ интегрируется прямо на одну пластину с CPU и GPU, что снижает задержки и энергопотребление.

Вместе с чипом Apple представит модем C2 — преемник C1X из iPhone Air. Заявленные возможности: полная поддержка mmWave 5G и спутникового интернета по стандарту NR-NTN. Если слухи подтвердятся, iPhone 18 Pro сможет выходить в интернет через спутник, а не только экстренные сообщения, как сейчас.

Дисплей

  • iPhone 18 Pro — 6,3″, LTPO OLED, 120 Гц ProMotion, до 3 200 нит
  • iPhone 18 Pro Max — 6,9″, LTPO OLED, 120 Гц ProMotion, до 3 200 нит
  • Dynamic Island уменьшится
  • Требования Apple по яркости к поставщикам — рекордные за всю историю iPhone

Камера — переменная диафрагма впервые в истории iPhone

Это главная фотографическая новинка года. iPhone 18 Pro Max получит переменную диафрагму основной камеры: от f/1.4 до f/2.8. Функция, которая давно есть у флагманов Samsung и Huawei, наконец появится у Apple.

Реальный контроль над глубиной резкости и количеством света — без программной симуляции.

КамераiPhone 17 ProiPhone 18 Pro (слухи)
Основная48 МП, f/1.7848 МП, переменная f/1.4–f/2.8
Ультраширокая48 МП48 МП
Телефото48 МП, 5x48 МП, 5x
Фронтальная18 МП24 МП

Батарея

  • Pro Max — 5 100–5 200 мАч (рекорд для iPhone)
  • Ожидаемая автономность Pro Max — 40+ часов
  • Вес Pro Max превысит 240 г — из-за увеличенной батареи

Face ID под дисплеем

Инфракрасный датчик Face ID переедет под дисплей. Фронтальная камера и основные компоненты системы останутся в центральной «пилюле» — но она станет заметно компактнее.

Слух о переносе камеры в левый угол оказался ошибкой перевода китайского источника.

Полные характеристики в таблице

ПараметрiPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
Дисплей6,3″ LTPO OLED, 120 Гц6,9″ LTPO OLED, 120 Гц
ЧипсетA20 Pro, 2 нмA20 Pro, 2 нм
ОЗУ12 ГБ12 ГБ
Хранилище256 ГБ – 1 ТБ256 ГБ – 1 ТБ
Основная камера48 МП, f/1.4–f/2.848 МП, f/1.4–f/2.8
Фронтальная24 МП24 МП
БатареяTBD5 100–5 200 мАч
МодемApple C2, mmWave 5GApple C2, mmWave 5G
Wi-FiWi-Fi 7Wi-Fi 7
Face IDПод дисплеемПод дисплеем
КорпусТитанТитан
ОСiOS 27iOS 27

Дизайн и какого цвета будет iPhone 18 Pro

Внешне iPhone 18 Pro близок к iPhone 17 Pro — тот же «платообразный» блок камер, но только титановая рамка. Радикального редизайна не ждут.

Что изменится:

  • Dynamic Island станет меньше
  • Задняя панель MagSafe получит «слегка прозрачный» Ceramic Shield — как это выглядит на практике, пока неизвестно
  • Camera Control упрощён: убран ёмкостный слой, остаётся только механическое нажатие

Цвета iPhone 18 Pro

По данным инсайдера Digital Chat Station (он же угадал цвета iPhone 17 Pro):

  • Burgundy — тёмно-бордовый, флагманский цвет линейки
  • Coffee — кофейный
  • Purple — фиолетовый
Чёрного цвета не будет, как и у iPhone 17 Pro.

Другой инсайдер Сонни Диксон утверждает, что Apple добавит тёмно-вишнёвый Dark Cherry, а ещё вернет чёрный и светло-голубой в духе Sierra Blue.

Макеты также он предоставлил.

Цена iPhone 18 Pro

Переход на 2 нм делает производство дороже: один чип обходится Apple примерно на $35 больше. Аналитик Ming-Chi Kuo считает, что Apple поглотит эти расходы и не будет поднимать розничную цену ради доли рынка.

МодельОжидаемая цена (США)
iPhone 18 Proот $1 099
iPhone 18 Pro Maxот $1 199
iPhone Foldот $1 999
iPhone 18 (базовый, 2027)~$799

Появление iPhone Fold с ценником $1 999+ психологически делает Pro Max «доступной серединой» линейки — скорее всего, это часть стратегии Apple.

Цена в России: официальных поставок нет с 2022 года. Серые ценники — традиционно на 20–40% выше американского в зависимости от курса и канала.

iOS 27 и умная Siri

Вместе с iPhone 18 выйдет iOS 27. Главное изменение — поумневшая Siri:

  • Отдельное приложение с историей диалогов (как у ChatGPT)
  • Поддержка голосового и текстового ввода, интерфейс в стиле мессенджера
  • По слухам, «мозг» нового Siri основан на LLM от Google (Gemini)
  • Поддержка расширений: пользователи смогут подключать ChatGPT, Gemini или Claude прямо к Siri через App Store

Часто задаваемые вопросы

  • Когда выйдет iPhone 18?
    iPhone 18 Pro и Pro Max — сентябрь 2026. Базовый iPhone 18 — весна 2027.
  • Сколько будет стоить iPhone 18 Pro?
    По прогнозам — от $1 099 за Pro и от $1 199 за Pro Max. Цены должны остаться на уровне iPhone 17 Pro.
  • Что нового в камере iPhone 18 Pro?
    Главное — переменная диафрагма основной камеры (f/1.4–f/2.8): первая в истории iPhone. Фронтальная камера вырастет с 18 до 24 МП.
  • Какой чип будет в iPhone 18 Pro?
    A20 Pro, 2 нм (TSMC). По слухам, на 15% быстрее и на 30% экономичнее нынешнего A19.
  • Будет ли iPhone 18 в России?
    Официальных поставок нет с 2022 года. Доступен через серых импортёров с наценкой к американской цене.
  • Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro?
    Переменная диафрагма камеры, 2 нм чип A20 Pro, большая батарея, уменьшенный Dynamic Island, Face ID под дисплеем, модем C2 с поддержкой спутника и mmWave 5G.
