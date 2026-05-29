iPhone 18 и 18 Pro: цена, цвета, дата выхода и характеристики

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут осенью 2026 года. Базовый iPhone 18 Apple неожиданно перенесла на весну 2027-го — впервые в истории компании сентябрьский запуск будет полностью премиальным. Собрали всё, что известно: дата выхода, характеристики, цены, дизайн и главные слухи.
⚠️ Все данные основаны на утечках, слухах и аналитических источниках. Apple официально ничего не анонсировала.
Когда выйдет iPhone 18
Apple меняет привычную схему выпуска впервые за годы. Раньше в сентябре выходили сразу четыре модели — теперь бюджетные iPhone подождут до весны.
|Модель
|Анонс
|Продажи
|iPhone 18 Pro
|~8–10 сентября 2026
|~18–19 сентября 2026
|iPhone 18 Pro Max
|~8–10 сентября 2026
|~18–19 сентября 2026
|iPhone Fold
|Сентябрь 2026
|TBD
|iPhone 18 (базовый)
|Весна 2027
|Весна 2027
|iPhone 18e
|Весна 2027
|Весна 2027
Логика Apple простая: осень 2026 — сезон только дорогих моделей от $999 и выше. Кто хочет подешевле — ждёт полгода. Это вынуждает часть покупателей, привыкших брать базовый iPhone каждый сентябрь, либо раскошелиться на Pro, либо ждать.
Характеристики iPhone 18 Pro и Pro Max
Главное внутри — 2-нанометровый чип A20 Pro производства TSMC. Нынешний A19 сделан по 3 нм техпроцессу, переход на 2 нм даёт ощутимый прирост. По слухам: +15% к скорости, +30% к энергоэффективности.
Архитектура использует WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) — ОЗУ интегрируется прямо на одну пластину с CPU и GPU, что снижает задержки и энергопотребление.
Вместе с чипом Apple представит модем C2 — преемник C1X из iPhone Air. Заявленные возможности: полная поддержка mmWave 5G и спутникового интернета по стандарту NR-NTN. Если слухи подтвердятся, iPhone 18 Pro сможет выходить в интернет через спутник, а не только экстренные сообщения, как сейчас.
Дисплей
- iPhone 18 Pro — 6,3″, LTPO OLED, 120 Гц ProMotion, до 3 200 нит
- iPhone 18 Pro Max — 6,9″, LTPO OLED, 120 Гц ProMotion, до 3 200 нит
- Dynamic Island уменьшится
- Требования Apple по яркости к поставщикам — рекордные за всю историю iPhone
Камера — переменная диафрагма впервые в истории iPhone
Это главная фотографическая новинка года. iPhone 18 Pro Max получит переменную диафрагму основной камеры: от f/1.4 до f/2.8. Функция, которая давно есть у флагманов Samsung и Huawei, наконец появится у Apple.
Реальный контроль над глубиной резкости и количеством света — без программной симуляции.
|Камера
|iPhone 17 Pro
|iPhone 18 Pro (слухи)
|Основная
|48 МП, f/1.78
|48 МП, переменная f/1.4–f/2.8
|Ультраширокая
|48 МП
|48 МП
|Телефото
|48 МП, 5x
|48 МП, 5x
|Фронтальная
|18 МП
|24 МП
Батарея
- Pro Max — 5 100–5 200 мАч (рекорд для iPhone)
- Ожидаемая автономность Pro Max — 40+ часов
- Вес Pro Max превысит 240 г — из-за увеличенной батареи
Face ID под дисплеем
Инфракрасный датчик Face ID переедет под дисплей. Фронтальная камера и основные компоненты системы останутся в центральной «пилюле» — но она станет заметно компактнее.
Слух о переносе камеры в левый угол оказался ошибкой перевода китайского источника.
Полные характеристики в таблице
|Параметр
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|Дисплей
|6,3″ LTPO OLED, 120 Гц
|6,9″ LTPO OLED, 120 Гц
|Чипсет
|A20 Pro, 2 нм
|A20 Pro, 2 нм
|ОЗУ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Хранилище
|256 ГБ – 1 ТБ
|256 ГБ – 1 ТБ
|Основная камера
|48 МП, f/1.4–f/2.8
|48 МП, f/1.4–f/2.8
|Фронтальная
|24 МП
|24 МП
|Батарея
|TBD
|5 100–5 200 мАч
|Модем
|Apple C2, mmWave 5G
|Apple C2, mmWave 5G
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Wi-Fi 7
|Face ID
|Под дисплеем
|Под дисплеем
|Корпус
|Титан
|Титан
|ОС
|iOS 27
|iOS 27
Дизайн и какого цвета будет iPhone 18 Pro
Внешне iPhone 18 Pro близок к iPhone 17 Pro — тот же «платообразный» блок камер, но только титановая рамка. Радикального редизайна не ждут.
Что изменится:
- Dynamic Island станет меньше
- Задняя панель MagSafe получит «слегка прозрачный» Ceramic Shield — как это выглядит на практике, пока неизвестно
- Camera Control упрощён: убран ёмкостный слой, остаётся только механическое нажатие
Цвета iPhone 18 Pro
По данным инсайдера Digital Chat Station (он же угадал цвета iPhone 17 Pro):
- Burgundy — тёмно-бордовый, флагманский цвет линейки
- Coffee — кофейный
- Purple — фиолетовый
Чёрного цвета не будет, как и у iPhone 17 Pro.
Другой инсайдер Сонни Диксон утверждает, что Apple добавит тёмно-вишнёвый Dark Cherry, а ещё вернет чёрный и светло-голубой в духе Sierra Blue.
Макеты также он предоставлил.
Цена iPhone 18 Pro
Переход на 2 нм делает производство дороже: один чип обходится Apple примерно на $35 больше. Аналитик Ming-Chi Kuo считает, что Apple поглотит эти расходы и не будет поднимать розничную цену ради доли рынка.
|Модель
|Ожидаемая цена (США)
|iPhone 18 Pro
|от $1 099
|iPhone 18 Pro Max
|от $1 199
|iPhone Fold
|от $1 999
|iPhone 18 (базовый, 2027)
|~$799
Появление iPhone Fold с ценником $1 999+ психологически делает Pro Max «доступной серединой» линейки — скорее всего, это часть стратегии Apple.
Цена в России: официальных поставок нет с 2022 года. Серые ценники — традиционно на 20–40% выше американского в зависимости от курса и канала.
iOS 27 и умная Siri
Вместе с iPhone 18 выйдет iOS 27. Главное изменение — поумневшая Siri:
- Отдельное приложение с историей диалогов (как у ChatGPT)
- Поддержка голосового и текстового ввода, интерфейс в стиле мессенджера
- По слухам, «мозг» нового Siri основан на LLM от Google (Gemini)
- Поддержка расширений: пользователи смогут подключать ChatGPT, Gemini или Claude прямо к Siri через App Store
Часто задаваемые вопросы
- Когда выйдет iPhone 18?
iPhone 18 Pro и Pro Max — сентябрь 2026. Базовый iPhone 18 — весна 2027.
- Сколько будет стоить iPhone 18 Pro?
По прогнозам — от $1 099 за Pro и от $1 199 за Pro Max. Цены должны остаться на уровне iPhone 17 Pro.
- Что нового в камере iPhone 18 Pro?
Главное — переменная диафрагма основной камеры (f/1.4–f/2.8): первая в истории iPhone. Фронтальная камера вырастет с 18 до 24 МП.
- Какой чип будет в iPhone 18 Pro?
A20 Pro, 2 нм (TSMC). По слухам, на 15% быстрее и на 30% экономичнее нынешнего A19.
- Будет ли iPhone 18 в России?
Официальных поставок нет с 2022 года. Доступен через серых импортёров с наценкой к американской цене.
- Чем iPhone 18 Pro отличается от iPhone 17 Pro?
Переменная диафрагма камеры, 2 нм чип A20 Pro, большая батарея, уменьшенный Dynamic Island, Face ID под дисплеем, модем C2 с поддержкой спутника и mmWave 5G.