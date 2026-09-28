RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

Достаёшь MSI Crosshair A16 HX из коробки, а следом блок питания на 240 Вт. Уже по нему понятно: перед нами игровой ноутбук, который не пытается казаться ультрабуком.

Корпус весит около 2,5 кг и почти 3 см в толщину, зато RTX 5070 здесь может работать на мощности до 115 Вт, а процессор и видеокарта вместе получают до 170 Вт.

Я провёл с ноутбуком несколько дней, прогнал тесты и игры, а также заглянул внутрь. Разбираемся, что даёт такой подход и оправдывает ли Crosshair A16 HX свою цену.

Характеристики MSI Crosshair A16 HX

Модель: MSI Crosshair A16 HX D7WGKG-040XRU, платформа MS-16PL

Габариты: 359 × 266,4 × 21,8-27,9 мм

Вес: 2,5 кг

Экран: 16 дюймов, IPS-level, 16:10, QHD+ 2560 × 1600, 240 Гц, антибликовое покрытие, заявленный охват 100% DCI-P3

Процессор: AMD Ryzen 9 7945HX, 16 ядер, 32 потока

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 ГБ GDDR7, до 115 Вт с Dynamic Boost

Оперативная память: 32 ГБ DDR5-5200, 2 × 16 ГБ, два слота SO-DIMM, до 96 ГБ

Накопитель: SSD 1 ТБ PCIe Gen4 (WD PC SN5000S)

Слоты: M.2 PCIe Gen4 и M.2 с поддержкой PCIe Gen5

Клавиатура: полноразмерная с цифровым блоком, 24 зоны RGB, прозрачные колпачки WASD

Звук: два динамика по 2 Вт, Nahimic 3, Hi-Res Audio Ready

Камера: 720p, 30 кадров в секунду, 3DNR, механическая шторка

Порты: 3 × USB-A 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen2 с DisplayPort и Power Delivery 3.0, HDMI 2.1, RJ-45, аудиоразъём 3,5 мм, Kensington Lock, разъём питания

Связь: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Аккумулятор: 90 Вт·ч, BTY-M59

Адаптер: 240 Вт, Chicony A20-240P2A

Операционная система: Free DOS

Цена на момент обзора: 197 490 ₽

Комплектация

В коробке всё необходимое для старта: ноутбук, адаптер питания на 240 Вт, силовой кабель и документация.

Никаких дополнительных аксессуаров вроде чехла или переходников нет. Для игрового ноутбука комплект стандартный, а подробнее к блоку питания ещё вернёмся в разделе про автономность.

Дизайн и корпус: серый снаружи, медный внутри

Снаружи Crosshair A16 HX выглядит спокойнее, чем ожидаешь от игрового ноутбука. Тёмно-серый Cosmos Gray, чистые линии, минимум лишних деталей. Никаких агрессивных граней, кислотных вставок и попыток напомнить о гейминге с каждого сантиметра корпуса.

Логотип MSI по центру крышки не светится. Вместо подсветки здесь голографическое покрытие: под прямым светом дракон начинает переливаться, а в обычной комнате становится почти серебристым. Получился аккуратный акцент, который не перетягивает внимание на себя. Закрытый ноутбук одинаково органично смотрится и рядом с игровым монитором, и на рабочем столе.

Корпус пластиковый, и при цене выше 200 тысяч рублей металл, конечно, выглядел бы убедительнее. Но к качеству исполнения придраться сложно. Панели собраны плотно, ничего не скрипит и не гуляет, шарниры уверенно удерживают крышку в выбранном положении.

Отдельно понравилось, что площадка под запястьями даже под нагрузкой остаётся комфортной по температуре. Для мощного игрового ноутбука мелочь далеко не бесполезная.

Настоящий характер Crosshair A16 HX проявляется снизу и по бокам. Вентиляционные решётки проходят вдоль корпуса и занимают заметную часть днища, а через прорези видны оранжевые рёбра радиаторов. На фоне тёмного корпуса они выглядят особенно эффектно и заодно сразу дают понять, куда здесь ушли лишние миллиметры толщины.

С обслуживанием тоже всё по-человечески. Днище держится на обычных винтах, без клея и сложных конструкций.

Внутри доступны два слота SO-DIMM и два M.2, поэтому оперативную память можно расширить до 96 ГБ, а хранилище дополнить вторым SSD. На фоне ноутбуков с распаянной памятью такая свобода апгрейда в 2026 году выглядит всё ценнее.

Клавиатура и тачпад: четыре прозрачные клавиши

Клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком. Для 16-дюймового игрового ноутбука решение логичное: NumPad выручает и в таблицах, и в играх, куда на него удобно вешать команды.

Подсветка разбита на 24 зоны и настраивается по ним в Mystic Light: цвет, эффект, скорость. Но лучшее решение здесь сделано вообще без софта.

WASD получили прозрачные колпачки. Днём они просто выделяются на фоне остальных клавиш, а вечером подсветка проходит через них заметно ярче. Нужный блок сразу бросается в глаза, особенно если играешь в темноте. Выглядит эффектно, но без ощущения дешёвой RGB-иллюминации.

Ход клавиш короткий и мягкий. Механику он не изображает и правильно делает, а длинные тексты набираются без усталости. Кириллица нанесена крупно и читается при любом цвете подсветки.

Кнопка питания живёт над цифровым блоком, у неё тоже прозрачный колпачок, только приглушённый. Рядом горит отдельный индикатор зарядки, так что состояние батареи видно одним взглядом.

Тачпад среднего размера и смещён влево, под буквенный блок. С левой ладонью в играх он не встречается, а для навигации по системе его хватает.

И маленькая, но важная деталь, за которую я всегда ставлю плюс. Над экраном есть механическая шторка камеры: сдвигаете крошечный ползунок, появляется красная метка. Никакого доверия к программным индикаторам, всё видно глазами.

Экран 240 Гц: редкий случай, когда не надо выбирать

Обычно производитель предлагает определиться: либо высокое разрешение, либо высокая частота. Здесь дают и то и другое. Шестнадцать дюймов, 2560 × 1600, 16:10, 240 Гц.

Смысл такой панели в том, что она закрывает два противоположных сценария. В Counter-Strike 2 кадров хватает с избытком, и 240 Гц действительно расходуются, а не лежат в характеристиках мёртвым грузом. В одиночных играх работает уже разрешение, и разница с Full HD на такой диагонали видна сразу, особенно на мелких деталях и тексте.

Формат 16:10 продолжает приносить пользу после выхода из игры. Лишние строки в редакторе, лишние вкладки в браузере, лишние дорожки на таймлайне.

Покрытие матовое и отражения размывает. У окна экран остаётся рабочим, а не превращается в зеркало с вашим отражением поверх Найт-Сити. При этом цвета сочные, без той вялости, которой матовые панели обычно расплачиваются за антиблик.

Порты: всё лишнее уехало назад

С расположением разъёмов здесь поступили правильно: всё, что обычно подключается надолго, отправили на заднюю грань. Там находятся питание, HDMI 2.1, Ethernet и один USB-A. Кабели уходят за экран и не лезут под руку рядом с мышью.

Мелочь, которую начинаешь ценить после первого же вечера за столом. Никакой грозди проводов по бокам, коврик свободен, рабочее место выглядит заметно аккуратнее.

Слева находятся USB-C с DisplayPort и Power Delivery и ещё один USB-A. Справа оставили USB-A, 3,5-мм аудиоразъём и Kensington Lock. Получается удобно: по бокам только те порты, к которым действительно приходится обращаться регулярно.

С внешними экранами тоже всё просто. HDMI 2.1 поддерживает вывод 4K при 120 Гц, поэтому монитор или телевизор можно подключить напрямую, без переходников и лишних компромиссов.

Отдельный плюс за гигабитный Ethernet. В тонких ноутбуках RJ-45 часто первым приносится в жертву толщине корпуса, но для игровой модели проводное подключение всё ещё куда полезнее красивой экономии пары миллиметров.

Из заметных упущений только USB4 или Thunderbolt. Для игр их отсутствие почти ничего не меняет, но в ноутбуке такого класса универсальный быстрый порт для внешнего SSD, док-станции или периферии смотрелся бы уместно.

Охлаждение и MSI OverBoost: почему одна RTX 5070 не равна другой

Снимаешь днище ради слотов памяти, а первым делом смотришь совсем не на них.

Заметную часть корпуса занимает охлаждение: два вентилятора по краям и пять тепловых трубок, связывающих процессор и видеокарту с радиаторами. После такой картины толщина Crosshair A16 HX уже не кажется избыточной.

MSI называет систему Cooler Boost 5. Вместе с OverBoost она позволяет процессору и видеокарте получать до 170 Вт при работе от сети: до 115 Вт приходится на RTX 5070 с Dynamic Boost, ещё до 55 Вт на процессор.

И здесь важен не только набор комплектующих, но и то, насколько хорошо ноутбук справляется с их охлаждением. В тонком корпусе отводить тепло сложнее, поэтому производителям приходится искать баланс между производительностью, температурами и шумом.

Crosshair A16 HX выбрал другой путь: дополнительное место внутри отдали крупной системе охлаждения, а не погоне за минимальной толщиной.

А управлять всем этим можно уже без отвёртки. Основные режимы работы ноутбука собраны в MSI Center.

MSI Center: всё управление в одном месте

Здесь переключаются профили производительности, режимы графики и подсветка.

Гибридный режим сам выбирает между встроенной графикой и RTX 5070, помогая экономить заряд. Discrete Graphics Mode подключает экран напрямую к дискретной видеокарте ради максимальной производительности, но требует перезагрузки.

Все тесты я проводил в производительном профиле и с активной дискретной графикой. Для обычной работы такой режим не нужен: запаса хватает и в более спокойном профиле, зато вентиляторы работают тише.

Здесь же находятся Mystic Light для настройки подсветки, MSI AI Engine с автоматическим подбором параметров и MSI AI Robot, локальный ассистент для управления ноутбуком обычными командами. Лично мне быстрее переключить нужный режим вручную, но для тех, кто не хочет копаться в настройках, вариант удобный.

Синтетические тесты и накопитель

Для начала синтетика. Она позволяет отдельно посмотреть на процессор, графику и накопитель до перехода к реальным играм.

Тест Результат Cinebench 2026, GPU 49 480 баллов Cinebench 2026, Multi Core 5 184 балла Cinebench 2026, Single Core 590 баллов Unigine Superposition, 1080p Extreme 7 361 балл Средний FPS 55 Минимальный FPS 43,9 Максимальный FPS 64,8

Ryzen 9 7945HX с 16 ядрами и 32 потоками уверенно чувствует себя в многопоточных задачах, поэтому Crosshair A16 HX подходит не только для игр. Монтаж, рендеринг и другая тяжёлая работа ему тоже вполне по силам.

Ещё интереснее температура. При практически полной загрузке RTX 5070 прогрелась до 67 градусов. Для мощного игрового ноутбука результат очень спокойный и хорошо показывает запас системы охлаждения.

Скорость SSD

CrystalDiskMark Скорость Последовательное чтение 6 393 МБ/с Последовательная запись 5 675 МБ/с Случайное чтение 4K Q32 668 МБ/с Случайная запись 4K Q32 853 МБ/с

Штатный SSD быстрый и не становится слабым местом системы. Игры и тяжёлые приложения запускаются шустро, а когда терабайта перестанет хватать, внутри уже ждёт второй слот M.2.

MSI Crosshair A16 HX в играх

Все игры я запускал в родном разрешении экрана, от сети и с активной дискретной графикой.

Игра и режим Средний FPS Мин. Макс. Counter-Strike 2 153-294 96 500+ PUBG: Battlegrounds ~117 Ready or Not 94-207 Cyberpunk 2077, без трассировки, FSR 2.1 «Качество» 74,2 64,4 92,2 Cyberpunk 2077, повторный прогон 74,4 64,5 92,6 Cyberpunk 2077, трассировка теней и освещения, DLSS 56,7 50,5 64,3 Cyberpunk 2077, «Перегрузка», DLSS и реконструкция лучей 24,0 18,9 29,1

Counter-Strike 2. Здесь ноутбук чувствует себя особенно уверенно. Частота держится в диапазоне 153-294 FPS, а в отдельных сценах счётчик переваливает за 500. Просадки до 96 случаются редко и в основном во время плотных замесов. RTX 5070 загружена почти полностью, а температура держится около 61 градуса. Панель на 240 Гц здесь работает не для галочки.

Здесь ноутбук чувствует себя особенно уверенно. Частота держится в диапазоне 153-294 FPS, а в отдельных сценах счётчик переваливает за 500. Просадки до 96 случаются редко и в основном во время плотных замесов. RTX 5070 загружена почти полностью, а температура держится около 61 градуса. Панель на 240 Гц здесь работает не для галочки. PUBG: Battlegrounds. В среднем получилось около 117 FPS. Самые заметные просадки появляются при высадке и подгрузке локации, после чего частота выравнивается. Видеокарта прогревалась до 63 градусов, процессор до 73.

В среднем получилось около 117 FPS. Самые заметные просадки появляются при высадке и подгрузке локации, после чего частота выравнивается. Видеокарта прогревалась до 63 градусов, процессор до 73. Ready or Not. В зависимости от сцены и настроек получилось от 94 до 207 FPS. Температуры остаются спокойными: около 62-64 градусов у видеокарты и 67-71 у процессора. Даже при длительной нагрузке система не выглядит напряжённой.

В зависимости от сцены и настроек получилось от 94 до 207 FPS. Температуры остаются спокойными: около 62-64 градусов у видеокарты и 67-71 у процессора. Даже при длительной нагрузке система не выглядит напряжённой. Cyberpunk 2077. Без трассировки встроенный бенчмарк показал 74,2 FPS. Повторный прогон дал почти идентичные 74,4 FPS, что хорошо говорит о стабильности результата. С трассировкой теней и освещения получилось 56,7 FPS. Для родного разрешения 2560 × 1600 результат вполне комфортный.

В целом Crosshair A16 HX уверенно справляется с родным разрешением экрана. В соревновательных играх он способен задействовать преимущества 240 Гц, а в тяжёлых одиночных проектах держит комфортную частоту кадров без необходимости сразу опускаться до Full HD.

За низкие температуры приходится платить шумом. Под серьёзной нагрузкой вентиляторы слышно отчётливо, хотя звук ровный, без свиста и неприятных высоких частот. В сбалансированном профиле ноутбук работает заметно тише.»

Автономность

Внутри установлен аккумулятор на 90 Вт·ч, почти максимум для игрового ноутбука. Но Ryzen 9 7945HX и RTX 5070 довольно быстро напоминают, что Crosshair A16 HX создавался прежде всего для работы от розетки.

На лёгких задачах можно рассчитывать на несколько часов работы, особенно в гибридном и экономичном режимах. В играх автономность ожидаемо сокращается примерно до часа, а вместе с отключением адаптера снижается и доступная производительность. Для игровых ноутбуков такого класса это скорее правило, чем исключение.

Максимум Crosshair A16 HX показывает с комплектным блоком питания на 240 Вт. Адаптер крупный и ощутимо добавляет веса рюкзаку, зато его размеры вполне объяснимы начинкой ноутбука. Понравился угловой штекер: провод сразу уходит вдоль корпуса и не торчит далеко назад.

Для поездок есть более удобный вариант: USB-C поддерживает Power Delivery, поэтому для браузера, документов и других лёгких задач можно обойтись совместимой зарядкой мощностью до 100 Вт. Полной производительности она не даст, но таскать с собой большой адаптер каждый раз необязательно.

Итоги

MSI Crosshair A16 HX получился игровым ноутбуком без попытки замаскироваться под ультрабук. Здесь ставка сделана на производительность, охлаждение и возможность апгрейда, а не на минимальную толщину корпуса.

Связка Ryzen 9 7945HX и RTX 5070 уверенно чувствует себя и в соревновательных играх, и в тяжёлых одиночных проектах. Экран с разрешением 2560 × 1600 и частотой 240 Гц хорошо раскрывает такую конфигурацию, а система охлаждения позволяет долго держать нагрузку без неприятных температур.

Отдельный плюс Crosshair A16 HX в том, что его можно дорабатывать со временем. Два слота SO-DIMM с поддержкой до 96 ГБ памяти и два M.2 оставляют хороший запас для апгрейда, что для современного ноутбука встречается всё реже.

Лучше всего модель подойдёт тем, кто ищет замену игровому настольному ПК, но не хочет полностью терять мобильность. Сюда же входят игроки в соревновательные шутеры, пользователи, работающие с монтажом и 3D, и те, кому важно иметь мощную машину с возможностью самостоятельного апгрейда.

У формата есть свои особенности. Корпус весит 2,5 кг, под высокой нагрузкой охлаждение хорошо слышно, а максимальная производительность раскрывается при подключении к сети. Комплектный адаптер на 240 Вт тоже не назовёшь компактным. Но всё это напрямую связано с тем подходом, который MSI выбрала для Crosshair A16 HX.

За 197 тыс. рублей со скидкой получается мощный 16-дюймовый ноутбук с быстрым экраном, серьёзным охлаждением и хорошими возможностями для дальнейшего апгрейда. Особенно логично он смотрится в роли основного игрового компьютера, который при необходимости можно закрыть, положить в рюкзак и забрать с собой.

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