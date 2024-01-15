Realme готовит новую линейку Note: первый смартфон – realme Note 1

Основатель и CEO realme Скай Ли опубликовал в соцсети X тизер новой линейки смартфонов Note. Вероятно, таким образом realme начнет конкурировать с бюджетной линейкой Redmi Note. Подробностей Скай Ли не представил, однако, в сети появились слухи о двух устройствах, которые могут стать первыми в серии.

Сразу после анонса слили информацию о realme Note 1. По слухам, смартфон будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с Full HD+ разрешением и частотой обновления в 120 Гц. Его производительность обеспечит процессор Dimensity 7050. Устройство будет питаться от батареи на 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку на 67 Вт.

Тройная основная камера включает в себя 108-мегапиксельный основной сенсор, дополненный двумя датчиками на 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. Среди других особенностей – подэкранный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Вероятно, такое устройство вряд ли можно будет назвать бюджетным смартфоном.

В начале года появились слухи о потенциальном запуске realme Note 50 (номер модели RMX3834). Устройство прошло сертификацию и засветилось в Geekbench. Согласно утечке, Note 50 оснастят 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Что касается тыльных камер, то ожидается основной сенсор на 13 Мп и дополнительный на 0,8 Мп. Смартфон также получит чипсет Unisoc T606, 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4890 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт. Ожидаемая стоимость – около 8 500 рублей.