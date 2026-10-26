5G на iPhone в России: что будет после iOS 27.2 и как сохранить обход

В iOS 27.2 Apple закрыла уязвимость, на которой держится CarrierSIM. Это единственный бесплатный способ включить 5G и звонки по Wi-Fi на iPhone с российской сим-картой.

Если обход уже настроен, после обновления он продолжит работать, но изменить или удалить профиль будет нельзя. Если не настроен, после 27.2 сделать это уже не выйдет. Разбираем, что делать в каждом случае.

Коротко: что делать в вашем случае

Apple выпустила финальную версия iOS 27.2 и начиная с нее CarrierSIM больше не работает.

Ваша ситуация Что делать 5G уже включён через CarrierSIM, всё устраивает Можно обновляться, но только если вы не планируете менять сим-карту, оператора или профиль. Надёжнее подождать 5G не настроен, но хочется Отключите автообновление и настройте CarrierSIM до установки iOS 27.2 Уже стоит iOS 27.2 (или бета начиная с beta 3) Включить 5G этим способом нельзя. Остаётся ждать нового обхода или официальной поддержки 5G не нужен Обновляйтесь спокойно

Касается владельцев iPhone 12–18, Air и iPhone e с российскими сим-картами и eSIM. iPhone Duo получил iOS 27.1 с завода, и данных о работе CarrierSIM на нём пока нет.

Почему 5G официально не работает на iPhone в России

Железо тут ни при чём: для 5G в сети конкретного оператора нужен профиль настроек от Apple, а с 2022 года Apple не работает с российскими операторами. Из-за этого на новых айфонах нет и VoWiFi, то есть звонков через Wi-Fi.

5G в России запустили 11 сентября 2026 года в 16 городах. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге он есть у всех четырёх крупных операторов.

На первом этапе 5G работает на частотах, которые уже заняты под LTE. Скорость пока ненамного выше 4G, зато ниже задержка. Переход на диапазон 4,63–4,99 ГГц запланирован позже.

Официально 5G доступен только на Android-смартфонах. Минцифры говорит, что ведёт переговоры с Apple, но сроков никто не называл.

То есть на айфоне с российской сим-картой 5G можно получить только в обход, подставив профиль чужого оператора.

Как работает CarrierSIM и что ломает iOS 27.2

CarrierSIM — это открытый скрипт с GitHub. Он читает IMSI вашей сим-карты и привязывает к ней встроенный в iOS профиль оператора Vodafone Венгрия, в котором включены 5G, VoWiFi и кодек EVS. Номер, оператор и тариф остаются прежними.

Записать профиль в систему скрипту позволяет уязвимость AirLift в механизме синхронизации с компьютером. В iOS 27.2 Apple её закрыла.

Версия iOS CarrierSIM 27.2 beta 3 и новее, включая релиз 27.2 Не работает 27.2 beta 2 Работает 27.0.1, 26.7.1, 18.7.10, 17.7.2, 16.7.16 Работает

Главное: по данным разработчика, профиль, установленный до обновления, остаётся на месте и после 27.2. Но изменить или удалить его скриптом уже не получится. Вернуть заводские настройки можно будет только полным сбросом iPhone или сменой сим-карты. А при замене сим-карты или перевыпуске eSIM 5G пропадёт насовсем: профиль привязан к IMSI.

Как не получить iOS 27.2 случайно

По умолчанию iPhone сам скачивает обновление и ставит его ночью на зарядке. Чтобы успеть настроить 5G, сначала отключите это.

Откройте Настройки → Основные → Обновление ПО → Автообновление. В блоке «Обновления iOS» выключите и «Устанавливать автоматически», и «Загружать автоматически». Вернитесь в «Обновление ПО» и проверьте «Бета-обновления»: там должно стоять «Выкл.». Если iOS 27.2 уже скачалась, удалите её: Настройки → Основные → Хранилище iPhone, найдите в списке iOS 27.2 и нажмите «Удалить обновление».

Устанавливать обновления придётся вручную. Не теряйте их из виду надолго: в обновлениях приходят и исправления безопасности.

Как включить 5G, пока не установили iOS 27.2

Понадобится компьютер и кабель. На всё уходит 5–10 минут, при первом запуске дольше: скрипт скачивает свои библиотеки.

Что нужно

iPhone 12–18, Air или iPhone e на iOS не старше 27.0.1.

Компьютер на macOS, Windows или Linux.

На Windows нужен iTunes x64 с сайта Apple. Версия из Microsoft Store и приложение Apple Devices могут не сработать.

Python 3.11 или новее. Не нужен, если скачать готовую сборку.

Шаги

Сделайте резервную копию iPhone. Пока работает скрипт, копия в iCloud идти не должна: она может прервать установку. Скачайте архив CarrierSIM со страницы проекта на GitHub и распакуйте его целиком, например в «Загрузки». Подключите iPhone кабелем, разблокируйте его и нажмите «Доверять». Закройте Finder или iTunes, если идёт синхронизация. Запустите файл для своей системы: macOS: «Запуск macOS.command»;

Windows: «Запуск Windows.cmd»;

Linux: «Запуск Linux.sh». Выберите пункт меню 1 и нажмите Enter. Держите iPhone разблокированным, пока не появится «Готово». Перезагрузите iPhone и проверьте: в Настройки → Сотовая связь → Параметры данных → Голос и данные должен появиться пункт 5G.

Если компьютер не видит телефон, разрешите подключение в Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Проводные аксессуары и переподключите кабель.

Как проверить, что это настоящий 5G. Значок 5G сам по себе ничего не гарантирует. Наберите *3001#12345# и нажмите вызов: откроется инженерное меню Field Test, в нём виден реальный диапазон. И не забывайте: 5G есть пока только в 16 городах.

Если уже обновились или хотите вернуть как было

На iOS 27.2 без профиля. Включить 5G через CarrierSIM не получится. Вернуться на 27.0.1 тоже не выйдет: Apple перестаёт подписывать старые версии через несколько дней после релиза. Остаётся ждать нового способа или официальной поддержки. Платные «сервисы активации 5G» на iOS 27.2 тоже должны перестать работать, если они используют ту же уязвимость. Наш совет — не платите за обещания.

На iOS 27.2 с профилем. 5G и VoWiFi продолжают работать. Отказывайтесь, если iPhone предложит «Обновить настройки оператора»: у части пользователей после этого профиль ломался. Если после обновления пропали мобильный интернет или MMS, проверьте настройки APN в разделе «Сотовая связь»: чужой профиль мог подставить APN венгерского оператора.

Хотите вернуть заводские настройки до обновления. Запустите CarrierSIM и выберите пункт 4 «Восстановить стандартный профиль». Сделайте это до установки 27.2: после неё профиль убирается только сбросом iPhone или заменой сим-карты. Сброс настроек сети профиль не удаляет.

Собираетесь менять сим-карту, eSIM или телефон в ближайшее время. Сначала смените сим-карту, потом заново настройте CarrierSIM и только после этого обновляйтесь. На новых iPhone 18 из коробки проверьте версию iOS до первой настройки.

Риски и частые вопросы