Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

В прошлом году я провёл целый месяц с Nothing Headphone (1). Они сопровождали меня в поездках, помогали работать в шумных кафе и постепенно изменили моё отношение к полноразмерным наушникам. Причём понравились не только необычным дизайном, но и удобным управлением, достойным звуком и автономностью.

Казалось бы, зачем менять удачную формулу? Однако Nothing решила пойти дальше и представила Headphone (1) Pro. Теперь вместо одного динамика в каждой чашке установлены сразу три, пластик уступил место более дорогим материалам, а над настройкой звука работали инженеры британской Metropolis Studios.

Заодно производитель переработал амбушюры, добавил новые аудиорежимы, улучшил шумоподавление и придумал довольно странный чехол.

Получилось любопытно, хотя приставка Pro далеко не всегда означает, что новая модель лучше предыдущей. Особенно когда речь заходит об автономности и некоторых конструктивных решениях.

Характеристики Nothing Headphone (1) Pro

Тип: полноразмерные беспроводные наушники, закрытая конструкция

полноразмерные беспроводные наушники, закрытая конструкция Динамики: 40-мм динамический, дополнительный динамический 13 × 8 мм и xMEMS

40-мм динамический, дополнительный динамический 13 × 8 мм и xMEMS Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц

20 Гц – 40 кГц Материалы: алюминий, титановый сплав, стекло Panda Glass

алюминий, титановый сплав, стекло Panda Glass Подключение: Bluetooth 6.1, USB-C, 3,5 мм

Bluetooth 6.1, USB-C, 3,5 мм Аудиокодеки: SBC, AAC, LDAC, LC3 (для трансляций Auracast)

SBC, AAC, LDAC, LC3 (для трансляций Auracast) Шумоподавление: адаптивное ANC до 46 дБ

адаптивное ANC до 46 дБ Микрофоны: 10

10 Пространственное аудио: пять режимов с отслеживанием положения головы

пять режимов с отслеживанием положения головы Дополнительно: Flat EQ, персональное звучание, двойное подключение, Auracast

Flat EQ, персональное звучание, двойное подключение, Auracast Защита: IP52

IP52 Аккумулятор: 1060 мА·ч

1060 мА·ч Автономность: до 68 часов без ANC, до 30 часов с ANC

до 68 часов без ANC, до 30 часов с ANC Вес: 327 г

327 г Цвета: чёрный, белый

чёрный, белый Цена: 349 евро или 399 долларов

Комплектация. Один странный аксессуар

Nothing никогда не относилась к упаковке как к формальности. Достаточно вспомнить оригинальные Headphone (1), у которых даже распаковка напоминала знакомство с каким-нибудь необычным гаджетом из начала 2000-х.

С новой моделью подход сохранился. В комплекте лежат наушники, кабель USB-C, провод с разъёмом 3,5 мм, документация и защитный футляр. Казалось бы, ничего необычного, пока дело не доходит до последнего аксессуара.

Вместо плоского войлочного чехла, знакомого по Headphone (1), Nothing придумала жёсткую конструкцию, напоминающую небольшую сумку. Футляр закрывает чашки, но оставляет оголовье снаружи.

Выглядит оригинально. Правда, практичность вызывает вопросы.

С одной стороны, жёсткий корпус действительно полезен. Он защищает наиболее уязвимые части наушников от давления других вещей в рюкзаке. С другой, оголовье остаётся открытым, а положить внутрь комплектные кабели попросту некуда.

Есть ещё одна особенность: чехол весит 383,5 грамма, то есть больше самих наушников. В сумме получается около 711 граммов. Немало для аксессуара, который придётся брать с собой в поездки.

Nothing даже предусмотрела петли для ремешка, предлагая носить футляр через плечо. Вполне в духе бренда, который старается превратить технику в часть индивидуального стиля. Но вряд ли подобный способ переноски понравится каждому.

У старого войлочного чехла хватало недостатков, особенно в плане ухода. Однако с точки зрения компактности он выглядел разумнее.

Новый футляр лучше защищает чашки, но сам по себе оказался довольно спорным решением. Иногда кажется, что дизайнеры Nothing настолько увлеклись оригинальностью, что немного забыли о повседневном удобстве.

Дизайн. Знакомый стиль, но ощущения другие

Прямоугольные чашки со скруглёнными углами, прозрачные вставки и нарочито открытая конструкция давно стали узнаваемыми чертами бренда. В мире, где большинство полноразмерных наушников похожи друг на друга, Headphone (1) Pro по-прежнему выглядят необычно. Nothing не стала придумывать внешность заново. И правильно сделала.

Причём узнаваемость достигается без подсветки, огромных логотипов и прочей декоративной мишуры.

Главное изменение связано с материалами. Корпуса чашек теперь изготовлены из обработанного алюминия, крепления выполнены с использованием титанового сплава, а прозрачные панели защищены стеклом Panda Glass с заявленной твёрдостью 9H.

По сравнению с обычными Headphone (1) конструкция стала заметно более премиальной. Nothing делает ставку не только на внешний вид, но и на ощущения от материалов.

Правда, стеклянные панели заставляют внимательнее относиться к наушникам. Повышенная стойкость к царапинам не делает их неуязвимыми, а крупные гладкие поверхности всегда рискуют собрать следы эксплуатации.

Любопытно, что из-за металлических деталей модель не стала тяжелее. Напротив, вес сократился с 329 до 327 граммов. Разницу в два грамма, конечно, не почувствовать, но сам факт заслуживает внимания.

Посадка. Мягче не всегда означает удобнее

Куда интереснее изменения той части конструкции, которая непосредственно соприкасается с головой. Nothing расширила оголовье на 10%, увеличила толщину подкладки на 12%, а амбушюры, по собственным измерениям компании, сделала на 50% мягче.

Все изменения направлены на решение вполне реальных проблем полноразмерных наушников.

Обычные Headphone (1) были достаточно комфортными, но при длительном использовании уши начинали потеть. Плотные амбушюры хорошо изолировали от окружающего мира, однако практически не пропускали воздух.

У Pro конструкцию переработали. Более мягкие подушки лучше подстраиваются под форму головы и дужки очков. Внутри предусмотрен дополнительный силиконовый барьер, который помогает уменьшить проникновение посторонних звуков.

Но здесь есть нюанс. Комфорт зависит не только от мягкости, но и от того, насколько удачно чашки располагаются относительно ушей.

При неплотном прилегании можно потерять часть баса и эффективность шумоподавления. Иногда для достижения оптимального результата достаточно немного поправить положение чашек. Особенно актуально для людей, которые носят очки.

Ещё одно полезное изменение: амбушюры теперь можно снимать и устанавливать обратно. У первых Headphone (1) конструкция была настолько плотной, что попытка самостоятельного снятия вызывала опасения что-нибудь сломать.

Для дорогих наушников возможность обслуживания важна. Мягкие элементы постепенно изнашиваются, и было бы странно менять всё устройство только из-за потрескавшейся синтетической кожи.

Складываться внутрь оголовья Headphone (1) Pro по-прежнему не умеют. Чашки поворачиваются, позволяя положить наушники плоско, но места в сумке они занимают прилично.

Есть и защита IP52. Она рассчитана на ограниченное попадание пыли и капель воды. Однако превращать Headphone (1) Pro в спортивную гарнитуру или специально проверять их под дождём точно не стоит.

Управление. Зачем менять то, что и так прекрасно работает?

У первых Headphone (1) было одно преимущество, которым почему-то пренебрегают многие конкуренты. Нормальное физическое управление.

Никаких сенсорных площадок, случайных касаний или попыток провести пальцем по чашке, одновременно поправляя волосы. Вместо них Nothing использовала колесо громкости и механический рычажок.

Мне такой подход понравился ещё в предыдущей модели. Когда управление имеет понятный тактильный отклик, его легко освоить и использовать практически вслепую. В Pro систему сохранили.

Колесо Roller отвечает за громкость, воспроизведение и паузу. Достаточно повернуть его в нужную сторону либо нажать. Длительным удержанием можно переключаться между шумоподавлением и прозрачностью.

Рядом расположен Paddle, небольшой рычажок для переключения композиций. Если удерживать его в определённом положении, можно перематывать трек.

Предусмотрена и отдельная программируемая кнопка. Через Nothing X ей назначаются дополнительные действия, включая вызов голосового помощника.

Преимущество подобного подхода хорошо раскрывается в повседневности. Не нужно доставать смартфон, чтобы переключить надоевшую песню или изменить громкость. Все основные действия выполняются прямо на наушниках.

Но кое-что новое всё-таки появилось.

Flat EQ. Переключатель, к которому нужно привыкнуть

На внутренней стороне левой чашки находится небольшой переключатель Flat EQ. Он позволяет быстро перейти к нейтральному звуковому профилю, разработанному совместно с британской Metropolis Studios.

Режим предназначен для более аналитического прослушивания музыки, когда важно оценивать запись без дополнительной окраски привычными настройками эквалайзера.

Пользоваться им можно и просто ради другого характера звучания. Необязательно заниматься сведением музыки, чтобы захотеть услышать знакомую композицию иначе. Правда, у переключателя необычное расположение. Чтобы добраться до него, приходится искать небольшой выступ на внутренней стороне чашки.

Кому-то подобное решение может показаться неудобным, но для меня всё оказалось делом привычки. К тому же постоянно переключаться между звуковыми профилями не требуется. Достаточно однажды выбрать подходящий вариант и пользоваться им.

Гораздо важнее, что Nothing не стала прятать Flat EQ в глубину приложения. При желании характер воспроизведения можно изменить непосредственно на наушниках.

При этом название режима не стоит воспринимать слишком буквально. Flat EQ не превращает беспроводные наушники в профессиональные студийные мониторы, а предлагает альтернативную настройку с меньшим влиянием привычной цифровой обработки.

Звучание. Зачем наушникам сразу три динамика?

С акустической системой Nothing решила поэкспериментировать гораздо смелее, чем с дизайном. У предыдущих Headphone (1) был один 40-миллиметровый динамик на каждую чашку. Его настройкой занималась британская KEF, известная своей акустикой.

Результат получился удачным. Была тёплая и достаточно естественная подача, особенно на вокальных композициях. Бас не пытался подавить остальные инструменты, а высокие частоты оставались комфортными даже при длительном прослушивании.

Теперь Nothing отказалась от сотрудничества с KEF и привлекла специалистов Metropolis Studios. Заодно акустическую систему полностью переработали.

В каждой чашке Headphone (1) Pro находятся сразу три излучателя. Основной 40-миллиметровый динамик отвечает за бас, дополнительный динамический драйвер работает со средними частотами, а твердотельный xMEMS воспроизводит верхнюю часть диапазона.

Получается своеобразная многополосная акустическая система в миниатюре.

Идея заключается в разделении задач. Вместо одного универсального динамика используются несколько специализированных, каждый из которых работает в своём диапазоне.

Бас, вокал и высокие частоты

По своему характеру Headphone (1) Pro заметно отличаются от прежней модели. Если первые Headphone (1) привлекали мягкостью и спокойной, комфортной подачей, то у Pro заметнее акцент на деталях, вокале и высокочастотных инструментах.

Бас здесь не пытается постоянно перетягивать внимание на себя. Он достаточно глубокий и собранный, хотя любителям особенно массивных низких частот стандартная настройка может показаться сдержанной.

Такой подход особенно интересен для музыки со сложной аранжировкой. Когда одновременно звучат ударные, синтезаторы и вокал, важно не просто количество баса, а способность различать отдельные инструменты.

Середина получила более выразительный характер. Голоса выделяются отчётливее, а небольшие детали исполнения заметнее. На спокойных вокальных композициях такая подача позволяет лучше следить за нюансами записи. Однако далеко не всё получилось однозначно.

Главная особенность звучания Pro связана с верхней серединой и высокими частотами. На отдельных композициях подача может казаться излишне энергичной. Особенно заметно это на ярких ударных инструментах и женском вокале.

В некоторых случаях дополнительная выразительность помогает музыке звучать живее. В других появляется резкость, от которой хотелось бы избавиться. Причём характер звучания зависит от посадки. Расположение чашек относительно ушей и плотность прилегания амбушюр способны менять восприятие отдельных частот.

Поэтому трёхдрайверную архитектуру нельзя автоматически записывать в преимущества. Она расширяет возможности настройки, но одновременно усложняет задачу инженерам.

Именно здесь проходит основное различие между двумя поколениями. Обычные Headphone (1) сделали ставку на приятное и продолжительное прослушивание, тогда как Pro предлагают более сложный, насыщенный деталями звуковой почерк.

Пространственный звук. Нужно ли больше пяти режимов?

Nothing продолжает экспериментировать с пространственным аудио. В Headphone (1) Pro доступно пять режимов:

Стандартный

Студия Б

Живая музыка

Концертный зал

Клуб

Названия достаточно красноречивые. Каждый профиль имитирует определённую акустическую обстановку, от относительно небольшого помещения до концертного зала. Есть и отслеживание положения головы. При повороте головы виртуальная сцена сохраняет направление, словно источник звука остаётся перед слушателем.

Подобные технологии существуют давно. Ещё в обзоре первых Headphone (1) я признавался, что так и не понял, зачем постоянно пользоваться отслеживанием головы при прослушивании музыки.

С тех пор практический смысл функции не изменился. Для фильмов и концертов дополнительное ощущение пространства бывает интересным, но обычную стереозапись далеко не всегда хочется подвергать обработке.

Nothing X. Теперь можно настроить практически всё

Приложение Nothing X было одним из сильных преимуществ предыдущих наушников. Компания не перегружала его сложными меню, хотя возможностей уже тогда хватало с избытком.

У Pro философия сохранилась, но настройки звука стали заметно глубже.

По-прежнему доступны основные функции: управление шумоподавлением, проверка заряда, настройка физических кнопок, поиск наушников, двойное подключение и обновление прошивки. Однако больше всего внимания заслуживает эквалайзер.

Есть простой режим для тех, кто хочет добавить баса или подчеркнуть вокал без изучения акустики. А есть продвинутый параметрический эквалайзер, позволяющий точечно работать с частотами. Причём настройки можно применять к отдельным группам драйверов.

Можно менять частоту, усиление и ширину диапазона коррекции. Такой набор инструментов обычно интересует людей, которые точно знают, чего хотят от звука.

Например, если вокал кажется чрезмерно резким, необязательно приглушать весь верхний диапазон. Достаточно попробовать ослабить конкретную область частот, сохранив остальные детали.

Есть также готовые профили, созданные совместно с Metropolis Studios. Они рассчитаны на разные музыкальные направления, включая электронику, рок и британский рэп.

Дополняет набор функция персонализации. Приложение предлагает пройти небольшой слуховой тест, после которого формирует индивидуальный профиль воспроизведения. Подобная персонализация полезна, но не обязательна.

Впрочем, подход Nothing мне нравится. Компания предлагает выбор: можно вообще не открывать настройки, а можно провести немало времени, подбирая звучание под себя.

Подключение. С iPhone и Android возможности отличаются

Headphone (1) Pro поддерживают Bluetooth 6.1 и несколько аудиокодеков, включая AAC и LDAC. На Android-смартфонах с поддержкой LDAC можно использовать передачу звука с более высоким битрейтом. На iPhone доступен AAC, поскольку Apple не поддерживает LDAC.

Само по себе название кодека, конечно, не определяет качество звучания. Гораздо важнее настройка акустической системы и качество исходной записи. Но если хочется обойти ограничения беспроводного соединения, Nothing предлагает два варианта проводного подключения.

Через USB-C поддерживается цифровое аудио без потерь вплоть до 24 бит/192 кГц. Есть и обычный аналоговый разъём 3,5 мм, который пригодится для компьютеров, плееров и другой техники.

Из полезного сохранилось одновременное подключение к двум устройствам. Например, можно работать за ноутбуком, слушать музыку и переключиться на звонок со смартфона.

Наушники также умеют автоматически останавливать воспроизведение при снятии с головы.

Появилась поддержка Auracast, позволяющая подключаться к совместимым аудиотрансляциям и передавать звук на несколько поддерживаемых устройств. Пока функция остаётся нишевой, поскольку требует соответствующей техники.

В целом Headphone (1) Pro хорошо приспособлены для использования с разными платформами. Они не заставляют привязываться к одному производителю смартфонов или компьютеров, что для дорогих беспроводных наушников особенно приятно.

Шумоподавление. Стало лучше, но Sony и Bose рано расслабляться

С шумоподавлением у Nothing Headphone (1) Pro всё в порядке. Наушники хорошо отсекают монотонный гул транспорта, вентиляции и другие фоновые звуки, позволяя спокойно слушать музыку или работать в шумном помещении.

В новой модели используется десять микрофонов, по пять на каждую чашку. Nothing заявляет снижение шума до 46 дБ, а адаптивная система ANC автоматически подстраивается под окружающую обстановку.

По личным ощущениям, никаких ухудшений относительно первых Headphone (1) я не заметил. Шумоподавление работает уверенно, хотя рассчитывать на абсолютную тишину, конечно, не стоит.

Отдельно порадовал режим прозрачности. Как и в оригинальной модели, окружающие звуки передаются отчётливо и естественно. Можно спокойно разговаривать, слышать объявления и происходящее вокруг, не снимая наушники. Причём голоса не приобретают неприятного металлического оттенка.

В итоге к обоим режимам претензий нет. Шумоподавления хватает для комфортного прослушивания музыки в шумной обстановке, а прозрачность позволяет полноценно общаться, не снимая наушники. По удобству повседневного использования Headphone (1) Pro как минимум не уступают предшественнику.

Микрофоны и звонки

В Headphone (1) Pro установлены десять микрофонов, но используются они не только для шумоподавления. За передачу речи отвечает алгоритм Clear Voice, который обрабатывает сигнал с четырёх микрофонов и пытается отделить голос от окружающих шумов.

Особенно полезна такая обработка при разговорах на улице или в шумном помещении. Основная задача заключается в сохранении разборчивости речи без чрезмерного подавления её естественных оттенков.

По качеству голосовой связи Headphone (1) Pro выглядят достаточно убедительно для повседневных звонков и видеоконференций.

При этом чудес ожидать не стоит. В сложных условиях алгоритмы могут заметно менять тембр голоса, а особенно сильное шумоподавление иногда обрезает окончания слов.

Автономность. Неожиданный шаг назад

С автономностью у Nothing Headphone (1) Pro полный порядок. Я использовал наушники для музыки, просмотра видео и работы за ноутбуком. При таком сценарии заряжать их каждый день точно не приходится.

Сама Nothing обещает до 68 часов работы без шумоподавления и до 30 часов с ANC. При использовании кодека LDAC показатели снижаются до 53 и 28 часов соответственно.

На практике цифры близки к заявленным. У меня наушники продержались около 30 часов с включённым ANC и громкостью 50%.

Интересно, что обычные Headphone (1) по паспорту работают дольше: до 35 часов с ANC. Впрочем, разница не настолько существенная, чтобы считать автономность новинки недостатком.

Полная зарядка занимает около двух часов, а пяти минут у розетки хватит ещё на два часа музыки с шумоподавлением.

Итого. Стоит ли покупать Nothing Headphone (1) Pro?

Nothing Headphone (1) Pro получились необычным продолжением удачной модели. Компания сохранила всё, за что можно было полюбить первые Headphone (1): узнаваемый дизайн, удобное физическое управление и широкие возможности настройки. При этом Nothing изменила гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Материалы стали дороже, амбушюры мягче, акустическая система сложнее, а приложение позволяет буквально по частотам подбирать характер звучания. Появились дополнительные возможности проводного подключения и новые аудиорежимы.

Звуковой характер Pro отличается от тёплой и спокойной подачи оригинальной модели. Новинка больше внимания уделяет деталям, вокалу и верхним частотам, но временами такая выразительность способна утомлять.

Стоит ли переплачивать за Pro? Если уже пользуетесь Headphone (1) и вас всё устраивает, особого смысла менять их нет. А вот если надоели однотипные пластиковые наушники с сенсорным управлением и хочется чего-то действительно необычного, к Pro стоит присмотреться. Здесь Nothing удалось совместить смелый, но красивый дизайн, приятные материалы, удобное управление и современные технологии. Наушники, которые приятно слушать и хочется носить.