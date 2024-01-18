Бесполезный ИИ: ключевая опция Galaxy AI не будет работать в России

Samsung анонсировала выход своего “революционного” пакета в области искусственного интеллекта — Galaxy AI и основной акцент делается на функцию перевода звонков в режиме реального времени. Её основная цель обеспечить пользователям возможность беспрепятственного общения с местными жителями во время путешествий, минуя языковые барьеры.

Однако на начальном этапе эта функция поддерживает всего 13 языков и русский язык в их число не включен. Среди поддерживаемых языков английский, французский, испанский, итальянский, португальский, польский, немецкий, корейский, японский, китайский, тайский, вьетнамский и хинди.

Samsung отмечает, что ситуация сохранится на релизе, ссылаясь на опыт Bixby, который так и не получил русскую локализацию.

Более того, все функции Galaxy AI будут бесплатны только до конца 2025 года. Дальше пользователям придётся оформлять подписку на использование ИИ.

Начало продаж Galaxy S24 запланировано на конец января.