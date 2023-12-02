Топ-10 самых мощных смартфонов ноября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu (версии 10) представили свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов за ноябрь, разделив его на две категории: флагманы и среднебюджетные модели.

В категории флагманов лидером стал игровой смартфон Red Magic 9 Pro+, который заработал 2,18 миллиона баллов. Он оснащен продвинутой системой охлаждения и новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3.

На второй строчке расположился vivo X100 (2,18 млн баллов), работающий на процессоре MediaTek Dimensity 9300. Третью позицию занимает iQOO 12 (2,17 млн баллов) с чипом Snapdragon 8 Gen 3.

В десятку мощных смартфонов ноября также вошли iQOO 12 Pro, vivo X100 Pro, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14, iQOO 11S, OnePlus Ace 2 Pro и vivo X90 Pro+.

В сегменте среднебюджетных устройств первенство седьмой месяц подряд удерживает Realme GT Neo5 SE с процессором Snapdragon 7+ Gen 2, набравший 1,16 миллиона баллов.

Второе место занимает Redmi Note 12 Turbo (1,15 млн баллов), «сердцем» которого является Snapdragon 7+ Gen 2. На третьем месте — OPPO Reno11 5G (1,02 млн баллов) с чипом MediaTek Dimensity 8200.

Топ-10 в этой категории также включает iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, vivo S17 Pro, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Civi 3, Redmi K60E и OnePlus Ace Racing.