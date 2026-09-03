Lenovo представила Yoga Tab Gen 2 с 4K-экранами и поддержкой до 2033 года

Lenovo представила на выставке IFA два флагманских Android-планшета — Yoga Tab Gen 2 и Yoga Tab Plus Gen 2. Обе модели оснащены 4K-экранами, работают на Android 17 и поступят в продажу в сентябре.

Yoga Tab Gen 2 получил 11,1-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Dimensity 9500s и аккумулятор ёмкостью 11 000 мА·ч. Объём оперативной памяти достигает 12 ГБ, а для хранения данных доступны версии на 128 и 256 ГБ с поддержкой microSD. Толщина корпуса составляет 8,56 мм, цена — $729,99.

Старший Yoga Tab Plus Gen 2 получил 13-дюймовый экран и Snapdragon 8 Elite. Базовая конфигурация включает 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, максимальная — 16 и 512 ГБ соответственно. Планшет поддерживает microSD, оснащён батареей на 12 700 мА·ч и при толщине 8,27 мм стоит $999,99.

Lenovo обещает обновлять оба планшета вплоть до Android 24. Патчи безопасности будут выходить до 2033 года — это семь лет поддержки с момента запуска устройств.

На задней панели разместили небольшой светодиодный индикатор, который синхронизируется с музыкой, видео и играми. Обе модели совместимы со стилусом Tab Pen Pro 2 и клавиатурами, причём для Plus-версии предусмотрен магнитный чехол-клавиатура.