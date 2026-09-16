Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

Два смартфона, которые по характеристикам будто собирали по одному шаблону. У обоих основная камера на 200 Мп, телевик на 50 Мп с оптическим зумом 3,5x и фронтальная камера на 50 Мп. Заметное отличие на бумаге только одно: широкоугольный модуль на 50 Мп у OPPO против 12 Мп у HONOR.

Но одинаковые цифры ещё не означают одинаковую камеру. Снимают смартфоны по-разному, и особенно хорошо это видно не в таблице характеристик, а на реальных кадрах и видео.

Поэтому я взял оба смартфона на прогулку и снимал одни и те же сцены. Каждый кадр делал с одной точки и с разницей в несколько секунд. Отдельно проверил видео на ходу, стабилизацию, работу с цветом и экспозицией, а заодно прогнал снимки через встроенные ИИ-инструменты. В итоге при почти одинаковом наборе камер подход к фотографии у OPPO и HONOR оказался совсем разным.

Что общего у камер

По основным характеристикам смартфоны очень похожи:

главная камера — 200 Мп;

телевик — 50 Мп с оптическим зумом 3,5x;

фронтальная камера — 50 Мп, f/2.0.

Главное различие — широкоугольная камера, у OPPO она получила 50 Мп, а у HONOR — 12 Мп.

Также у HONOR немного крупнее сенсор основной камеры: 1/1,4 дюйма против 1/1,56 дюйма у OPPO. Это может помочь при съёмке в темноте. OPPO делает упор на более спокойную обработку сцены без агрессивного вмешательства в цвет и свет.

Как смартфоны снимают днём

Начнём с простого кадра — куста гортензии. Настройки съёмки у смартфонов были почти одинаковыми, но результат получился разным.

У HONOR листья темнее, а цвета насыщеннее. Белые цветы выглядят холоднее, зато розовые прожилки на лепестках видны лучше. OPPO делает зелень светлее и теплее, а переходы между оттенками — мягче.

Та же разница видна на других дневных снимках. HONOR сильнее повышает контраст и делает картинку более эффектной. Такой кадр можно сразу публиковать в соцсетях.

OPPO снимает спокойнее. В тенях остаётся больше деталей, а цвета выглядят естественнее. Такой снимок проще обработать под свой вкус.

При съёмке против солнца оба смартфона справились хорошо. Но HONOR сделал деревья по краям почти чёрными. У OPPO в кронах осталось больше деталей, а закат выглядит теплее.

Если вам нравятся яркие снимки без обработки, HONOR подойдёт лучше. Если важны естественные цвета и детали в тенях, интереснее выглядит OPPO.

Съёмка в кафе и при искусственном свете

В помещении ситуация меняется. Под тёплыми лампами HONOR заметно желтит изображение. Это уже не просто приятный тёплый оттенок: белая посуда становится кремовой, серые стены — коричневатыми, а стол получает жёлтый налёт. OPPO точнее определяет баланс белого и передаёт эти цвета ближе к тому, как они выглядели в помещении.

Чашки сняты в портретном режиме, поэтому здесь можно сравнить не только цвет, но и размытие. HONOR размывает фон очень сильно: подушка за чашкой почти теряет форму. OPPO действует аккуратнее. Фон остаётся мягким, но предметы на нём ещё можно узнать.

С едой повторяется та же проблема. HONOR желтит тарелку и стол. OPPO сохраняет белый цвет посуды, а помидоры и желток при этом остаются яркими.

Если вы часто снимаете еду или предметы в помещении, OPPO справляется лучше. Он точнее передаёт белый цвет и не превращает освещение кафе в сплошной жёлтый фильтр.

Широкоугольная камера

Разница здесь в первую очередь проявляется в обработке деталей, а не в резкости. Главное различие в характеристиках — разрешение: 50 Мп у OPPO против 12 Мп у HONOR. Однако на готовых фотографиях разница не настолько большая, как можно ожидать.

В интерьере кафе HONOR снимает светлее и сильнее подчёркивает контуры. Рисунки на стене и наброски на доске выглядят резкими, хотя местами обработка кажется грубоватой. Кроме того, камера снова добавляет жёлтый оттенок.

OPPO передаёт сцену спокойнее. Кадр немного темнее, линии выглядят мягче, зато фактура столешницы и другие мелкие детали смотрятся естественнее. Здесь нет ощущения, что смартфон специально усиливал резкость.

В обычном режиме 50-мегапиксельная камера OPPO не даёт огромного преимущества над 12-мегапиксельной камерой HONOR. Разница больше заметна в обработке: HONOR делает кадр ярче и резче, а OPPO сохраняет более мягкую и естественную картинку.

Съёмка вечером и ночью

В темноте разница между смартфонами становится заметнее. HONOR чаще сохраняет мелкие детали и лучше справляется с яркими источниками света. OPPO иногда точнее передаёт цвет, но результат сильнее зависит от сцены.

На здании театра OPPO лучше передал цвет подсветки: она осталась почти белой. HONOR заметно увёл её в жёлтый. При этом OPPO сделал небо более насыщенным и синим, а у HONOR оно выглядит спокойнее. По деталям разница небольшая.

С фонтаном результат неоднозначный. OPPO сделал кадр светлее и сохранил больше голубого цвета в небе. Подсветка выглядит мягкой, но вместе с ней размываются и струи воды. У HONOR фотография темнее, зато отдельные струи видны лучше, а красные и синие участки меньше смешиваются.

На фасаде с красными козырьками HONOR справился увереннее. Он сохранил фактуру стены, форму ламп, вывеску и детали в тёмной части кадра. У OPPO освещённая стена получилась слишком жёлтой и местами пересвеченной, а тени стали почти чёрными.

На кирпичном здании преимущество HONOR видно ещё лучше. Кирпичная кладка, оконные рамы, столики у входа и листья дерева выглядят чётче. OPPO сильнее сгладил мелкие детали, а сам кадр получился темнее и мягче.

В ночной съёмке HONOR оказался стабильнее. Он чаще сохраняет фактуру в тенях, лучше контролирует яркие лампы и выдаёт более чёткое изображение. OPPO может точнее передать цвет отдельных источников света и сделать сумеречную сцену ярче, но на сложных ночных кадрах чаще теряет детали.

Зум

По зуму смартфоны почти равны. У обоих есть телевик на 50 Мп с оптическим приближением 3,5x. Картинка остаётся качественной примерно до 170 мм в эквиваленте.

Такого приближения достаточно, чтобы снять сцену из середины зала, человека на расстоянии или вывеску на другой стороне улицы.

Есть один важный нюанс. У HONOR цвет может меняться при переключении между камерами. Например, широкий кадр выглядит холодным, а при приближении небо становится золотистым. У OPPO оттенки меняются меньше.

Если вы снимаете одну сцену с разным приближением и хотите опубликовать кадры серией, с OPPO будет проще. Снимки HONOR иногда придётся подгонять по цвету.

Портретный режим и селфи

Важно: HONOR снимал портрет в фирменном режиме Harcourt, а OPPO — в обычном портретном. Поэтому сравниваем обработку лица и цвет, а не силу размытия.

Здесь нужна оговорка. Смартфоны снимали в разных режимах. Поэтому силу размытия фона по этим кадрам сравнивать некорректно, она задана режимом съёмки, но сравнить можно обработку лица и цвет.

HONOR делает кожу более гладкой и тёплой, а фон — темнее и насыщеннее. Портрет получается собранным и почти студийным, но фактура кожи заметно смягчена.

OPPO обрабатывает лицо сдержаннее. На снимке видны поры, щетина и мелкие неровности, а фон остаётся светлее. Портрет выглядит менее отполированным, зато ближе к тому, как человек выглядит вживую.

С границами оба справились хорошо: волосы, дужки очков и плечи отделены от фона без заметных ошибок.

Если нужен готовый эффектный портрет, интереснее выглядит режим Harcourt. Если важна естественная кожа, аккуратнее работает OPPO.

Здесь оговорка та же. Кадр на OPPO снят в портретном режиме — отсюда размытый парк за спиной и более плотная компоновка. HONOR снимал обычным режимом, поэтому фон у него остался резким.

По цвету видна та же закономерность: HONOR делает зелень плотнее и темнее, OPPO снимает светлее и мягче. А вот с кожей вышло наоборот: на селфи OPPO сглаживает её сильнее, чем на портрете с основной камеры, а HONOR оставляет больше фактуры.

Видео

По фотографиям ещё можно спорить. У смартфонов разный характер картинки, и тут многое зависит от вкуса. С видео всё проще.

На дачной дороге OPPO сохраняет нормальный переход от голубого неба к тёплому горизонту. Солнце остаётся читаемым, на асфальте видна золотая полоса света, а в тенях не пропадает фактура. HONOR заметно поднимает экспозицию: небо белеет, солнце превращается в яркое пятно, а сам закат почти исчезает.

На дорожке у фермы разница ещё заметнее. OPPO сохраняет розовые и оранжевые облака, естественную зелень и объём сцены. HONOR снова высветляет картинку, съедает облака и делает траву слишком насыщенной.

На площадке у домиков история повторяется. OPPO лучше держит градиент неба и тёплый свет у горизонта, HONOR делает сцену светлее, но одновременно более плоской.

Закономерность во всех трёх роликах одна. HONOR пытается «исправить» вечернюю темноту и вместе с ней теряет сам свет, ради которого хочется снимать закат. OPPO точнее передаёт время суток, цвет и спокойнее работает с экспозицией.

Отдельно понравилась у OPPO блокировка горизонта. Можно идти, поворачивать корпус, снимать одной рукой, а горизонт остаётся ровным. Для съёмки на ходу штука действительно полезная, а не просто маркетинговая отметка в характеристиках.

Плюс широкая фронтальная камера с автофокусом и записью 4K при 60 кадрах в секунду. В итоге и основная, и фронтальная камеры дают материал, который можно сразу использовать.

Если видео вы снимаете регулярно, здесь всё довольно однозначно: OPPO заметно сильнее.

Обработка после съёмки: почти фотолаборатория в галерее

У HONOR ИИ тоже есть, но набор скорее универсальный: фильтры, апскейл, расширение сцены, AI-ластик и несколько эффектов. Подробнее о них мы рассказывали в отдельном обзоре. У OPPO подход другой: здесь собрали инструменты именно для работы с фотографией.

Можно убрать блики или смаз, подтянуть чёткость, изменить свет на портрете, перекомпоновать кадр, вычистить лишние объекты. Причём результат часто действительно полезный. Портрет и без обработки выглядел хорошо, но ИИ позволил аккуратно поправить освещение и сделать лицо чуть выразительнее, не превращая снимок в пластиковую открытку.

Удалением прохожих сегодня уже никого не удивишь. Гораздо интереснее, что OPPO позволяет не просто «поиграться с нейросетью», а нормально допилить фотографию после съёмки, не выходя из галереи.

Что кроме камеры

По другим характеристикам HONOR сильнее:

Snapdragon 8 Elite против MediaTek Dimensity 8550 Super у OPPO;

аккумулятор на 7000 мАч против 6700 мАч;

беспроводная зарядка мощностью 50 Вт — у OPPO её нет;

более крупный и яркий экран.

Проводная зарядка у смартфонов одинаковая — 80 Вт.

Экран OPPO поддерживает частоту обновления до 144 Гц, но этот режим доступен только в некоторых играх — можно сказать, это задел на будущее. В обычных приложениях оба смартфона работают с частотой до 120 Гц.

Дизайн и размеры

В тёмных цветах оба смартфона выглядят строго и сдержанно. Но у белого OPPO Reno16 Pro есть заметная особенность — объёмный рисунок на задней панели. Он меняется под разными углами и напоминает голограмму, поэтому корпус интересно играет на свету.

По размерам OPPO более компактный и удобный для управления одной рукой. HONOR крупнее и ощущается массивнее. Диагональ экрана составляет 6,32 дюйма у Reno16 Pro и 6,57 дюйма у HONOR 600 Pro.

Сравнение характеристик

Параметр OPPO Reno16 Pro HONOR 600 Pro Экран 6,32 дюйма, AMOLED, 120 Гц; до 144 Гц в отдельных играх 6,57 дюйма, AMOLED, 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 8550 Super Snapdragon 8 Elite Память 12/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ Основная камера 200 Мп, 1/1,56 дюйма, f/1.8 200 Мп, 1/1,4 дюйма, f/1.9 Широкоугольная камера 50 Мп, f/2.0, 116°, автофокус 12 Мп, f/2.2, 112°, автофокус Телевик 50 Мп, f/2.8, зум 3,5x 50 Мп, f/2.8, зум 3,5x Фронтальная камера 50 Мп, f/2.0, 100°, автофокус, 4K 60 кадров/с 50 Мп, f/2.0, около 21 мм, без автофокуса Аккумулятор 6700 мАч, зарядка 80 Вт 7000 мАч, зарядка 80 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт Цена в России 89 990 рублей 70 990 или 79 990 рублей

Эффектнее или естественнее?

HONOR 600 Pro снимает хорошо и любит делать картинку поэффектнее: больше яркости, больше контраста, насыщеннее зелень. Иногда это смотрится выигрышно, особенно ночью, где HONOR стабильнее держит детали. Но слишком часто камера сама решает, каким должен быть кадр.

OPPO Reno16 Pro аккуратнее работает с цветом и тональностью сцены. Белый не желтит под тёплым светом, кожа остаётся естественной, закат не превращается в оранжевую заливку, а кадры одной серии не расходятся по цвету. Фотография чаще выглядит так, как сцена выглядела перед глазами, поэтому по фото я бы выбрал OPPO.

С видео преимущество ещё заметнее. OPPO лучше держит цвет и экспозицию, увереннее стабилизирует картинку и умеет блокировать горизонт. Тут разница уже не в нюансах.

Остаётся вопрос цены. В версии 12/512 ГБ HONOR дешевле на 10 тысяч рублей и при этом предлагает Snapdragon 8 Elite, более ёмкий аккумулятор и беспроводную зарядку. Если камера для вас вторична, это разумный выбор.

Но если смартфон нужен в первую очередь для съёмки, особенно видео, доплата за OPPO Reno16 Pro оправдана. HONOR 600 Pro останется хорошим вариантом для тех, кто любит яркую картинку сразу из камеры и много снимает ночью.