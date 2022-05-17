Представлен смартфон OnePlus Ace Racing Edition

Компания OnePlus представила доступный и мощный смартфон OnePlus Ace Racing Edition. Он получил изогнутый 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

За работу смартфона отвечает чипсет MediaTek Dimensity 8100-Max с графическим процессором Mali G610 MC6. На выбор доступно две модификации с 8 и 12 ГБ оперативной памяти соответственно. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. По утверждению компании смартфон заряжается с 0% до 80% за 29 минут.

На задней стороне корпуса размещены три модуля с основным датчиком на 64 МП. Его дополняет 8-мегапиксельный «ширик» и 2-мегапиксельный макрообъектив. Селфи-камера получила 16 МП.

Работает новинка под управлением Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. За контроль температуры следит 8-слойная система охлаждения с большой испарительной камерой с жидкостным охлаждением в сочетании с алмазным теплопроводным материалом и графитом сверхвысокой плотности.

Мобильные геймеры оценят встроенный линейный двигатель по оси X и специальные эффекты вибрации O-Haptic. В системе есть встроенная виртуальная клавиатуры Razer со специальными тактильными настройками.

Цены OnePlus Ace Racing Edition:

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти — 1999 юаней (около 19 400 руб.);

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти — 2199 юаней (около 21 300 руб.);

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти — 2499 юаней (24 300 руб.).

Продажи OnePlus Ace Racing Edition начнутся в Китае 31 мая. Есть вероятность, что аппарат будет выпущен на глобальный рынок под другим именем.

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