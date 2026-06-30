Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

«Умный дом» всё ещё звучит как ремонт за миллион: голосовой дворецкий, шторы по расписанию, холодильник с автозаказом молока. На практике входной порог давно стал ниже. Большая часть базовых устройств подключается по Wi-Fi, настраивается через приложение за несколько минут и не требует отдельного хаба, сложной электрики или переделки ремонта.

Для старта достаточно пяти направлений: свет, розетки, атмосфера, безопасность и климат. Покупать всё сразу не нужно. Можно начать с лампочки за полторы тысячи рублей, понять сценарии использования, а потом докупать устройства под реальные привычки.

Главная засада умного дома в 2026 году прежняя: единой кнопки «всё работает вместе» до сих пор нет. Розетка и кондиционер дружат с Алисой почти без лишних действий, а лампа, подсветка и камера сильнее завязаны на собственные приложения. Для первого этапа такой подход нормален. Сначала появляется польза от каждого устройства по отдельности, а объединение в сценарии можно оставить на потом.

Начинать с умной лампочки логичнее всего. Вкручиваете её в обычный патрон E27, подключаете к приложению и сразу понимаете, зачем вообще нужен умный дом. Утром можно включить холодный белый свет для работы, вечером сделать тёплую подсветку, а для фильма или игры выбрать цветной режим.

Для старта подойдёт Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential White and Color. Лампа выдаёт до 950 люмен при мощности 9 Вт, поддерживает полноценный RGB, подключается напрямую по Wi-Fi через Xiaomi Home и не требует отдельного шлюза. В приложении доступны таймеры, сценарии, отложенное выключение и настройка температуры света.

Нюанс в экосистеме. Основные настройки живут в Xiaomi Home, а не в приложении «Умный дом» от Яндекса. С Алисой лампу можно подружить через привязку аккаунтов, но для команды «Алиса, выключи свет» без лишней настройки проще взять лампочки Яндекса. Если управление из приложения устраивает, Xiaomi отрабатывает свои деньги полностью.

Цена: от 1 390 ₽

Не каждый прибор обязан быть умным сам по себе. Старый увлажнитель, гирлянда, обогреватель, вентилятор или кофеварка могут оставаться обычными устройствами с вилкой и кнопкой. Умная розетка решает задачу проще: подключаете её, вставляете в неё прибор и управляете питанием со смартфона или голосом.

Sonoff S60TPF рассчитана на нагрузку до 16 А и до 4000 Вт, поэтому подходит не только для лампы или гирлянды, но и для более прожорливой техники. Через приложение доступны таймеры, расписания и обратный отсчёт. С Алисой розетка работает из коробки, так что можно включать и выключать приборы голосом. Отдельный плюс: мониторинг энергопотребления. Он показывает, сколько реально потребляет техника, и иногда неплохо отрезвляет.

Границы тоже важны. Розетка управляет питанием, а не режимами прибора. Она сможет включить и выключить обогреватель, но не переключит температуру или скорость, если сам прибор не поддерживает такие функции.

Есть защита от перегрузки, детская шторка и компактный корпус, который не должен перекрывать соседнюю розетку. Для старта в умном доме такая розетка часто оказывается полезнее дорогих гаджетов.

Цена: от 990 ₽

Лампа отвечает за базовый свет, а подсветка меняет настроение комнаты. Именно светодиодная лента делает свечение за телевизором, цветной контур по столу, мягкую полосу под кухонными шкафами и тот самый эффект «как в сохранёнках». Комната визуально меняется сильнее, чем кажется по цене.

Для начала можно взять базовую RGBIC-ленту Govee на 5 метров. Главное отличие RGBIC от простых RGB-лент в сегментной подсветке: полоса может светиться разными цветами на разных участках, а не краситься целиком в один оттенок. Поэтому появляются плавные переходы, градиенты и анимации вдоль всей длины. Лента клеится на 3M-скотч, а в приложении Govee Home доступны готовые сцены, ручная настройка цветов и синхронизация со звуком через встроенный микрофон.

Расстановка сил такая: главная магия Govee живёт в Govee Home. Там находятся сцены, анимации, музыкальные режимы и тонкая настройка. В «Умном доме» Яндекса лента обычно воспринимается проще: включить, выключить, поменять цвет и яркость. Для базового сценария хватает, но за красивыми эффектами всё равно придётся идти в фирменное приложение.

Цена: от 2 499 ₽

Камеру покупают не ради вау-эффекта, а ради спокойствия. Уехали на работу, открыли приложение, проверили комнату, питомца, ребёнка или входную зону. Одна поворотная камера часто закрывает больше задач, чем несколько статичных.

EZVIZ H6 вращается на 360 градусов и может наблюдать не только за одним углом комнаты. Камера снимает в 3K с разрешением 2880 × 1620, поэтому картинка детальнее привычного Full HD. Она отличает человека от питомца, реагирует на резкий звук, умеет снимать ночью с помощью ИК-подсветки до 10 метров, а при движении может доворачиваться и вести объект. Двусторонняя связь тоже на месте: можно поговорить с домашними или строго обратиться к коту, если он решил проверить провода на прочность.

Про приватность лучше сказать честно. EZVIZ связан с Hikvision, а камеры такого класса часто предлагают облачное хранение как один из сценариев. Если не хочется хранить видео из квартиры на внешнем сервере, разумнее поставить карту microSD до 512 ГБ и писать локально. Так дешевле и спокойнее.

Цена: от 6 990 ₽

Лампочка с розеткой были разминкой. Кондиционер меняет быт сильнее всего из пятёрки, особенно когда за окном июль.

Tuvio Semble подключается к Wi-Fi и заводится в Умный дом с Алисой, поэтому работает и из приложения, и голосом: «Алиса, охлади спальню до 22 градусов» тут буквально работает. Это инверторная сплит-система на 7000 БТЕ для комнаты до 22 квадратов, то есть спальня или небольшая гостиная.

Инвертор держит температуру плавно, тише и экономнее. Восемь режимов, ночной с приглушённым дисплеем, самоочистка, скрытый дисплей и гарантия 5 лет.

Дисклеймер: это единственное устройство в подборке, которое нельзя просто достать из коробки и повесить самому. Нужен монтаж с вакуумированием и нормальными руками, на установку закладывайте отдельный бюджет. Сам по себе Tuvio крепкий бюджетник от Яндекс Фабрики: не премиум, но за свои деньги делает что обещает.

Цена: от 25 000 ₽

Что в итоге

Можно ничего не покупать и жить как раньше: щёлкать выключателем, вставать к розетке, ждать прохлады до ночи и вспоминать по дороге, выключен ли утюг. Большинство так и живёт, в этом нет ничего плохого.

Но можно потратить один вечер и собрать стартовый набор умного дома без ремонта и лишней суеты. Лампочка с розеткой обойдутся дешевле многих аксессуаров для смартфона, а ощущение «дом меня слушается» появляется уже после них. Подсветка добавит атмосферы, камера даст спокойствие, кондиционер закроет летнюю боль. Дальше всё зависит от аппетита и бюджета.

Коротко о главном

Нужен ли для умного дома хаб или шлюз?

Для устройств из этой подборки нет. Все они подключаются по Wi-Fi. Хаб понадобится позже, если вы захотите добавить датчики, выключатели и другие устройства на Zigbee.

Будет ли всё работать без интернета?

Частично. Некоторые функции могут работать в домашней сети, но голосовое управление, удалённый доступ и облачные сценарии обычно требуют интернета. Для новичка проще считать интернет обязательной частью умного дома.