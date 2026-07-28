В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы

Домашняя колонка живёт на полке и боится дождя. Уличная должна пережить брызги, песок, поездку в рюкзаке и целый день без розетки. Разница между этими сценариями упирается в три вещи: реальную громкость, честную защиту корпуса и время работы от батареи.

В подборке семь моделей, которые продаются в России летом 2026 года: от карманных на 5 Вт до 50-ваттных для большой компании.

COMMO STAGE 5: карманная колонка для фона и поездок

Коротко о главном

Мощность: 5 Вт (динамик 40 мм + пассивный излучатель)

Батарея: до 10 часов (заявленные)

Защита: IP67 (пыль и погружение на 1 м до 30 минут)

Стереопара и синхрон до 10 колонок (через кнопку Bluetooth)

Вес: около 300 г, зарядка USB-C

Зачем она нужна

STAGE 5 это про портативность в чистом виде: около 300 граммов, размер с ладонь, вешается на рюкзак карабином и едет с вами куда угодно. Та же защита IP67, что у старшей модели, тот же Bluetooth 5.3.

Отдельной кнопки режимов тут нет, но стереопара и синхронизация работают через кнопку Bluetooth: короткое нажатие после подключения переводит в стереопару, ещё одно в синхронный режим. Это честный фоновый звук для палатки, кухни на даче или прогулки, когда важнее взять музыку с собой, чем услышать глубокий бас.

Кому подходит

Тем, кому нужна максимально компактная колонка на каждый день: бросить в рюкзак, взять в поездку, слушать подкасты на кухне. Тем, кто уже присмотрел старшую STAGE 30 в компанию и хочет вторую маленькую в стереопару или в синхрон. По дизайну STAGE 5 действительно выделяется на фоне армии одинаковых недорогих «таблеток».

Цена: ~2 500 ₽

JBL Go 5: самая маленькая в линейке JBL

Коротко о главном

Мощность: 4,8 Вт (динамик 45 мм, настройка Harman)

Батарея: до 8 часов, до 10 в режиме Playtime Boost (заявленные)

Защита: IP68

Bluetooth 6.0, кодеки SBC, AAC и LC3, Auracast и AirTouch

Вес: около 230 г, размер 101 × 77,4 × 43 мм, зарядка USB-C

Зачем она нужна

Go 5 вышла весной 2026 года и заметно подтянулась относительно четвёртого поколения. Драйвер вырос до 45 мм, а мощность поднялась с 4,2 до 4,8 Вт. Также добавились подсветка по краям корпуса и воспроизведение без сжатия при подключении к компьютеру по USB-C.

Сопряжение упростили: AirTouch связывает две Go 5 в стереопару касанием. Со звуком всё равно стоит быть реалистом. Нижняя граница диапазона 100 Гц, поэтому баса в привычном понимании тут нет: голос, подкасты и лёгкая акустика звучат разборчиво, электронная музыка теряет фундамент.

Кому подходит

Тем, кто уже держит дома большую JBL и хочет карманную в ту же связку. Тем, кому важны защита IP68 и свежий Bluetooth в размере ладони.

Стоит учитывать разницу в цене и в логике связки. Go 5 обходится примерно в полтора раза дороже COMMO STAGE 5 при сопоставимой автономности, и стереопару она составляет только со второй Go 5.

Цена: ~6 900 ₽

COMMO STAGE 30: громкая колонка для дачи и компании

Коротко о главном

Мощность: 30 Вт (НЧ-динамик 90 мм + ВЧ-излучатель 48 мм)

Батарея: до 15 часов (заявленные)

Защита: IP67 (пыль и погружение на 1 м до 30 минут)

Стереопара и синхрон до 10 колонок

Размер: 77 × 188 × 77 мм, зарядка USB-C

Зачем она нужна

STAGE 30 это тот размер, который имеет смысл брать на улицу. Отдельный низкочастотный динамик 90 мм и нижняя граница 75 Гц отвечают за бас, которого физически не может быть у карманной модели, а 30 Вт слышно на даче или на пикнике сквозь разговоры.

Отдельная кнопка на корпусе переключает колонку в стереопару или в синхронный режим: две одинаковые STAGE 30 дадут настоящее стерео, а до десяти штук можно растянуть на большую площадь.

Защита IP67, карабин и шнурок в комплекте, зарядка по USB-C от того же кабеля, что и телефон. По функциям и цене это честный середняк: не флагман, но и не переплата.

Кому подходит

Тем, кто берёт одну колонку на дачу, на шашлыки и на набережную и хочет, чтобы её было слышно на компанию. Тем, кто не готов платить за JBL, но хочет защиту от воды и нормальную громкость.

Цена: ~4 200 ₽

Soundcore Boom 3i: плавает и не боится соли

Коротко о главном

Мощность: 50 Вт (динамик 94 × 51 мм и твитер 16,5 мм, два пассивных излучателя)

Батарея: до 16 часов (заявленные, на половине громкости без подсветки и BassUp)

Защита: IP68, погружение на 1,5 м до 30 минут, плавает динамиками вверх

PartyCast 2.0 до 100 колонок Soundcore, стереопара, BassUp 2.0

Вес: 780 г, размер 210 × 85 × 78,5 мм, зарядка USB-C

Зачем она нужна

Главный акцент сделали на защите от солёной воды, песка и падений с высоты до метра. Вместо мелкой сетки, которая быстро забивается песком, здесь крупная решётка. После пляжа колонку можно просто промыть под краном. В воде она не тонет и сама переворачивается динамиками вверх.

Без компромиссов не обошлось. Звук здесь моно, встроенного микрофона нет. Заявленные 16 часов работы получены при громкости 50%, без подсветки и усиления баса. На высокой громкости и с активными эффектами колонка разрядится заметно быстрее.

Кому подходит

Тем, кому мощности 30 Вт уже недостаточно, но таскать с собой тяжёлую колонку не хочется. Модель весит 780 граммов, а в комплекте есть плечевой ремень. Подойдёт для пляжа, поездок на сапе и отдыха у воды.

Цена: ~11 000 ₽

Xiaomi Sound Outdoor: синхрон до 100 колонок

Коротко о главном

Мощность: 30 Вт (два динамика и сабвуфер)

Батарея: 2600 мА·ч, до 12 часов (заявленные)

Защита: IP67

Bluetooth 5.4, NFC, синхронизация до 100 колонок

Вес: 597 г, зарядка USB-C

Зачем она нужна

Прямой ровесник STAGE 30 по классу: те же 30 Вт, та же защита IP67, тот же сценарий «взять на дачу». Отличается парой деталей. Bluetooth 5.4 с NFC даёт сопряжение касанием, а синхронизировать можно до сотни колонок вместо десяти. На практике сотня нужна редко, но для большой площадки запас есть.

Есть и минусы. Фирменного приложения с эквалайзером нет, поэтому подстроить звук под себя не получится: играет так, как настроил производитель. Заявленная автономность 12 часов, что меньше, чем у STAGE 30, при более высокой цене и близком уровне громкости.

Кому подходит

Тем, кто собирает технику вокруг экосистемы Xiaomi и хочет колонку в общем стиле. Тем, кому нужны NFC и Bluetooth 5.4 и кто готов за них доплатить.

Цена: ~5 000 ₽

JBL Flip 7: универсал на все случаи

Коротко о главном

Мощность: 35 Вт (басовый драйвер 80 мм и твитер 16 мм)

Батарея: до 14 часов, до 16 в режиме Playtime Boost (заявленные)

Защита: IP68, заявлена стойкость к падениям

Bluetooth 5.4, Auracast, встроенный микрофон для звонков

Приложение JBL Portable с эквалайзером, зарядка USB-C

Зачем она нужна

Flip 7 это тот средний размер, который влезает в боковой карман рюкзака, но играет заметно громче любой карманной модели. 35 Вт хватает, чтобы перекрыть разговоры за столом, а защита IP68 избавляет от привычки уносить колонку в дом при первых каплях дождя.

Звуком здесь можно управлять. Эквалайзер в приложении подстраивает подачу под жанр, а через Auracast к Flip подхватывается вторая колонка JBL, если одной на площадку не хватило.

Кому подходит

Тем, кто хочет одну колонку на все случаи: в квартиру, в поездку и на природу. Тем, кто уже собирает связку из устройств JBL.

Цена: ~9 000 ₽

Marshall Emberton III: 32 часа работы

Коротко о главном

Мощность: 20 Вт (два динамика по 10 Вт и два пассивных излучателя)

Батарея: до 32 часов (заявленные), 20 минут зарядки дают до 6 часов

Защита: IP67

True Stereophonic, звук на 360 градусов, диапазон от 65 Гц

Вес: около 670 г, зарядка USB-C

Зачем она нужна

Emberton III покупают за две вещи. Первая это автономность: 32 заявленных часа перекрывают всех в подборке с большим запасом, а быстрая зарядка выручает, когда колонку забыли поставить на ночь. Вторая это подача звука. Технология True Stereophonic раскидывает звук на 360 градусов, поэтому колонку не нужно направлять на слушателей: она одинаково играет на стол, на плед и на подоконник.

Дизайн под усилители Marshall это отдельный аргумент, за который здесь заметно доплачивают. Функция Dynamic Loudness подстраивает тональный баланс под текущую громкость, а приложение Marshall Bluetooth даёт пресеты эквалайзера и обновления прошивки. По чистой громкости на открытом воздухе 20 Вт проигрывают 30-ваттным моделям.

Кому подходит

Тем, для кого важна внешность и долгая работа без розетки. Тем, кто слушает музыку в квартире, на балконе и в поездке, а не пытается перекричать компанию на улице.

Цена: ~12 000 ₽

Сравнительная таблица

Модель Мощность Батарея (заявленная) Защита Цена Главное отличие COMMO STAGE 5 5 Вт до 10 ч IP67 ~3 300 ₽ Карман, около 300 г, стереопара JBL Go 5 4,8 Вт до 10 ч IP68 ~5 000 ₽ 230 г, Bluetooth 6.0 COMMO STAGE 30 30 Вт до 15 ч IP67 ~7 000 ₽ Лучшая автономность в классе 30 Вт Soundcore Boom 3i 50 Вт до 16 ч IP68 ~9 000 ₽ плавает и не боится соли Xiaomi Sound Outdoor 30 Вт до 12 ч IP67 ~11 000 ₽ NFC, синхрон до 100 колонок JBL Flip 7 35 Вт до 16 ч IP68 ~11 000 ₽ Микрофон, приложение, Auracast Marshall Emberton III 20 Вт до 32 ч IP67 ~15 000 ₽ Звук на 360 градусов, дизайн и автономность

Что взять под конкретный сценарий

Город и каждый день. COMMO STAGE 5 и JBL Go 5. Обе вешаются на рюкзак и не мешают, обе переживут дождь. STAGE 5 берёт ценой и возможностью встать в связку со старшей моделью, Go 5 берёт защитой IP68.

Дача, шашлыки, компания. COMMO STAGE 30 как разумный минимум, Soundcore Boom 3i если нужно перекрыть звуком весь участок, Xiaomi Sound Outdoor как альтернатива с NFC. Пара STAGE 30 в стереорежиме обойдётся дешевле одной колонки верхнего сегмента и даст настоящее стерео.

Путешествия и походы. JBL Flip 7 как универсал, который одинаково уместен в поезде, в гостинице и на берегу. Marshall Emberton III за внушительные 32 часа работы и стильный внешний вид. Для воды и песка Soundcore Boom 3i с её IP68 и плечевым ремнём. Если рюкзак считается по граммам, снова STAGE 5.

Частые вопросы

Какая колонка из подборки самая громкая? Soundcore Boom 3i с её 50 Вт и запасом до 96 дБ. Следом идут COMMO STAGE 30 и Xiaomi Sound Outdoor с их 30 Вт.

Что взять на пляж, где есть песок? Подойдут все семь: у каждой защита IP67 или IP68. Отдельно стоит Soundcore Boom 3i, у которой крупная решётка вместо мелкой сетки, заявленная стойкость к солёной воде и способность плавать динамиками вверх.

Можно ли объединить две колонки в стерео? Да, но только внутри своей линейки. COMMO STAGE 30 и STAGE 5 работают в стереопаре и в синхроне до десяти устройств, JBL использует Auracast и AirTouch, у Soundcore это PartyCast 2.0, который связывает и разные модели бренда, у Xiaomi свой режим синхронизации. Между брендами такие опции не работают.

Хватит ли 30 Вт на дачу? Для компании из шести или восьми человек за столом хватает с запасом. Для открытой площадки с музыкой на фоне ветра лучше смотреть на Soundcore Boom 3i или собирать стереопару из двух колонок по 30 Вт.

Главное правило при выборе уличной акустики: лучшая колонка — та, которую вы не оставили дома из-за её веса. Не гонитесь за избыточной мощностью, если ездите на велосипеде, и не ждите басов от карманных «таблеток». Выбирайте под свой сценарий.