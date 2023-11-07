Представлены iQOO 12 и iQOO 12 Pro – мощнейшие смартфоны с дисплеями 144 Гц

Накануне компания iQOO (суббренд vivo) провела в Китае презентацию, на которой представила свою новую флагманскую серию смартфонов iQOO 12. Линейка состоит из двух вариантов: стандартной модели и улучшенной Pro-версии.

Новые смартфоны призваны стать наследниками предыдущих моделей iQOO 11 и 11 Pro. Оба устройства обладают своими уникальными особенностями, при этом Pro-модель выделяется как более преимиальный вариант в этом дуэте.

В новых смартфонах реализована продвинутая система охлаждения, оснащенная крупной испарительной камерой, площадь которой достигает 6000 мм2 – это рекорд для устройств бренда iQOO. Регулировка температуры осуществляется с помощью 11 датчиков, которые расположены по всему корпусу для наиболее точного контроля.

iQOO 12

В iQOO 12 компания продолжает свой тренд на инновационные дисплеи с пиковой яркостью до 3000 нит. Экран нового устройства – это AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления в диапазоне от 1 до 144 Гц, разрешением экрана 1.5K и частотой ШИМ на уровне 2160 Гц. Производителю удалось добиться впечатляюще тонких рамок – всего 1,54 мм.

Cмартфон оснащён новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, благодаря которому аппарат набирает свыше 2,22 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. Также в устройстве отдельный игровой процессор Q1 собственной разработки. Предлагается выбор объёмов памяти от 12/256 ГБ до 16/1024 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, при этом доступна быстрая проводная зарядка на 120 Вт.

Камеры также не обделили. На задней стороне iQOO 12 разместились – основная камера с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольная также на 50 Мп, которые дополняются перископическим модулем на 64 Мп с возможностью 3-кратного оптического увеличения и 100-кратного цифрового зума. Кроме того, применяется инновационная технология Blue Factory с элементами ИИ, которая оптимизирует снимки, сделанные с большого расстояния.

Характеристики iQOO 12:

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 1260х2600, 144 Гц

6,78 дюйма, AMOLED, 1260х2600, 144 Гц Процессор: Snapdragon 8 Gen 3, игровой чип Q1

Snapdragon 8 Gen 3, игровой чип Q1 ОЗУ: 12/16 ГБ

12/16 ГБ ПЗУ: 256/512/1024 ГБ

256/512/1024 ГБ Камеры: основная – 50 Мп, сверхширокоугольная – 50 Мп, перископический телеобъектив – 64 Мп (100-кратный цифровой зум), фронтальная – 16 Мп

основная – 50 Мп, сверхширокоугольная – 50 Мп, перископический телеобъектив – 64 Мп (100-кратный цифровой зум), фронтальная – 16 Мп Звук: стерео

стерео Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт

5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт ОС: OriginOS 4 (Android 14)

OriginOS 4 (Android 14) Связь и порты: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, порт USB-C, ИК-порт

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, порт USB-C, ИК-порт Защита от пыли и влаги: IP64

Цены на iQOO 12:

12/256 ГБ – 3999 юаней (~50 тысяч рублей)

16/512 ГБ – 4299 юаней (~55 тысяч рублей)

16/1 ТБ – 4699 юаней (~60 тысяч рублей)

iQOO 12 Pro

Pro-модель iQOO 12 выделяется на фоне базовой версии благодаря своему экрану-«водопаду» с высоким разрешением 2K против 1.5K у стандартного варианта, наличием защиты от воды и пыли по стандарту IP68, аккумулятору на 5100 мАч, а также частотой ШИМ в 1440 Гц против 2160 Гц у базовой модели. В остальном характеристики схожи с iQOO 12.

Характеристики iQOO 12 Pro:

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 1440х3200, 144 Гц

6,78 дюйма, AMOLED, 1440х3200, 144 Гц Процессор: Snapdragon 8 Gen 3, игровой чип Q1

Snapdragon 8 Gen 3, игровой чип Q1 ОЗУ: 16 ГБ

16 ГБ ПЗУ: 256/512/1024 ГБ

256/512/1024 ГБ Камеры: основная – 50 Мп, сверхширокоугольная – 50 Мп, перископический телеобъектив – 64 Мп (100-кратный цифровой зум), фронтальная – 16 Мп

основная – 50 Мп, сверхширокоугольная – 50 Мп, перископический телеобъектив – 64 Мп (100-кратный цифровой зум), фронтальная – 16 Мп Звук: стерео

стерео Батарея: 5100 мАч, быстрая зарядка 120 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная 10 Вт

5100 мАч, быстрая зарядка 120 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная 10 Вт ОС: OriginOS 4 (Android 14)

OriginOS 4 (Android 14) Связь и порты: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, порт USB-C, ИК-порт

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, порт USB-C, ИК-порт Защита от пыли и влаги: IP68

Цены на iQOO 12 Pro:

16/256 ГБ – 4999 юаней (~63 тысячи рублей)

16/512 ГБ – 5499 юаней (~70 тысяч рублей)

16/1 ТБ – 5999 юаней (~76 тысяч рублей)