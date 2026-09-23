Новые REDMI Note 17 приехали в Россию: три модели от 22 тыс. рублей
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Новые REDMI Note 17 приехали в Россию: три модели от 22 тыс. рублей

В линейку вошли три модели, включая первый REDMI Note Pro Max.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:00
Новые REDMI Note 17 приехали в Россию: три модели от 22 тыс. рублей

Xiaomi представила в России серию REDMI Note 17. В неё вошли REDMI Note 17, REDMI Note 17 Pro 5G и REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Базовый REDMI Note 17 стоит от 21 990 рублей. Версия Pro оценена минимум в 30 990 рублей, а Pro Max в 45 990 рублей. Для старших моделей с 24 сентября по 31 октября будут действовать сниженные цены.

Цены в России:

  • REDMI Note 17 4/128 ГБ, от 21 990 рублей
  • REDMI Note 17 6/256 ГБ, от 25 990 рублей
  • REDMI Note 17 8/256 ГБ, от 27 990 рублей
  • REDMI Note 17 Pro 5G 6/128 ГБ, от 30 990 рублей, по акции от 28 990 рублей
  • REDMI Note 17 Pro 5G 8/256 ГБ, от 36 990 рублей, по акции от 34 990 рублей
  • REDMI Note 17 Pro Max 5G 8/256 ГБ, от 45 990 рублей, по акции от 42 990 рублей
  • REDMI Note 17 Pro Max 5G 8/512 ГБ, от 51 990 рублей, по акции от 48 990 рублей

Главной особенностью REDMI Note 17 Pro Max стал аккумулятор на 10 000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт. У REDMI Note 17 Pro батарея на 8340 мА·ч и зарядка 67 Вт, у базовой модели аккумулятор на 7700 мА·ч и зарядка 45 Вт.

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