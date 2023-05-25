Xiaomi представила новое поколение Civi 3 в ярких цветах

Xiaomi представила свое 3-е поколение легких и изящных смартфонов серии Civi. Новинка пока выпущена в Китае, ее ценник стартует с $353.

Xiaomi Civi 3 получил AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1500 нит. Вырез под фронтальную камеру тоже остался сдвоенный, в стиле «островка» iPhone 14 Pro. Процессором для устройства служит MediaTek Dimensity 8200 Ultra, емкость аккумулятора — 4500 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки. Также смартфон может похвастаться стереодинамиками с Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

Основная камера изменилась побольше: у нее 50-мегапиксельный модуль Sony IMX800 с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный широкоугольный и макро-сенсор. У «фронталки» оба датчика по 32 Мп. Обе камеры способны записывать видео в 4К@30fps.

Xiaomi Civi 3 работает под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14. Стоимость в зависимости от версий следующая:

12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти — 2499 юаней ($353);

12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти — 2699 юаней ($382);

16 Гб оперативной и 1 Тб встроенной памяти — 2999 юаней ($424).

Сейчас в Китае открыты предзаказы на новинку.