Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

Honor снова пытается переписать правила игры, но на этот раз без дешевой имитации. Перед нами Honor 600 Pro. Это не «народный» телефон для тех, кто экономит, а полноценный претендент в элитный сегмент.

Формула проста, но опасна: инженеры взяли прошлогоднее флагманское железо, мощнейшую батарею и качественную оптику с телевиком, завернули всё это в модный моноблок из металла и попытались продать это чуть дешевле, чем текущие топовые модели.

Но вопрос остается открытым: может ли устройство на базе прошлых компонентов действительно конкурировать с актуальными флагманами за эти деньги? Или мы просто покупаем устаревшую начинку в красивом корпусе? Давайте разберемся без прикрас.

Характеристики HONOR 600 Pro

Модель: HONOR 600 Pro (VKP-NX9)

Корпус : 156,0 × 74,7 × 7,8 мм, 200 г. Стекло спереди и сзади, алюминиевая рамка. Защита IP68/IP69/IP69K + сертификат SGS 5 звёзд на удар и сжатие

156,0 × 74,7 × 7,8 мм, 200 г. Дисплей: 6,57″ AMOLED, 1264 × 2728 (1.5K), 458 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, HDR Vivid. Пиковая яркость — 8000 нит

Процессор : Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750, 3 нм). GPU — Adreno 830, разогнанный до 1200 МГц

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750, 3 нм). GPU — Adreno 830, разогнанный до 1200 МГц Память: 12 ГБ LPDDR5X + 512 ГБ UFS, без слота microSD

ОС : Android 16 под MagicOS 10

Android 16 под MagicOS 10 Камеры : Основная: 200 Мп, 1/1.4″, 24 мм, f/1.9, OIS, PDAF; видео до 4K60 Телевик: 50 Мп, 80 мм (3.5×), f/2.8, OIS, PDAF; до 4K60 Ультраширик: 12 Мп, 16 мм, f/2.2, с автофокусом; до 4K30 Фронталка: 50 Мп, 21 мм, f/2.0, фикс-фокус (без AF)

Батарея : 7000 мА·ч

7000 мА·ч Связь : 5G, dual-SIM + eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 с aptX HD/Adaptive/Lossless и LHDC 5, NFC, ИК-порт, подэкранный оптический сканер, стереодинамики

5G, dual-SIM + eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 с aptX HD/Adaptive/Lossless и LHDC 5, NFC, ИК-порт, подэкранный оптический сканер, стереодинамики Цена на момент обзора: от 66 000 ₽

Комплект поставки

Приезжает устройстве в небольшой коробке. Внутри все самое необходимое:

смартфон

зарядный блок HONOR SuperCharge на 80 Вт

кабель USB-C

скрепка для лотка

силиконовый прозрачный чехол

защитная плёнка на экране (уже наклеена)

краткая инструкция

Фух, показалось

Будем честны, визуально HONOR 600 Pro очень похож на iPhone 17 Pro. Плоская алюминиевая рамка, горизонтальный блок камер и симметричные скругления углов сразу вызывают знакомые ассоциации. Как только достаёшь смартфон при встрече со знакомыми, обязательно кто-нибудь спрашивает: «О, у тебя новый айфон?».

Трудно сказать, в какую сторону работает такое сходство, во благо или во вред. Но сам по себе смартфон выглядит лаконично, дорого и современно.

Рамки по периметру экрана — одни из самых тонких на рынке. Около 200 граммов и 7,8 мм в толщину: не пушинка, но по нынешним меркам, с учётом батареи на 7000 мАч, — вполне адекватно.

Отдельный плюс, который часто недооценивают, — защита. IP68/IP69/IP69K означает не только выживание после падения в раковину, но и стойкость к струям под давлением и даже горячей воде. Есть ещё сертификат SGS на удары при падении. Для телефона, который носят в кармане и используют в активной жизни, — важное преимущество.

Мой вариант — Midnight Black. По классике чёрных смартфонов, задняя панель активно собирает отпечатки. Если носить в чехле, проблема отпадает.

Экран

HONOR 600 Pro получил 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2728 × 1264 точек и частотой обновления до 120 Гц. Экран приятный: картинка плотная, цвета насыщенные, интерфейс выглядит плавно, а рамки по периметру действительно очень тонкие.

Заявленные 8000 нит выглядят эффектно в характеристиках, но относятся к кратковременной пиковой яркости в отдельных HDR-сценариях. В замерах экран выдаёт около 800 нит при ручной регулировке и может подниматься примерно до 1700 нит на ярком солнце с автоматической яркостью. Для обычного использования этого более чем достаточно: информация остаётся читаемой даже на улице.

Минимальная яркость опускается примерно до 1 нит. При низкой яркости частота ШИМ достигает 3840 Гц, поэтому экран должен быть комфортнее для чувствительных к мерцанию пользователей.

В целом дисплей соответствует классу смартфона. HONOR не стала экономить на экране ради мощного процессора, камер или большой батареи.

Производительность и тесты Geekbench

В быту смартфон радует однозначно: интерфейс летает, тяжёлые приложения открываются мгновенно, тормозов нет. Недостатка в мощности вы не почувствуете.

HONOR провернула любопытный трюк. Вместо свежего субфлагманского процессора компания поставила Snapdragon 8 Elite прошлого поколения. Логика понятна: он уже дешевле актуального топового чипа, но по производительности всё ещё находится значительно выше большинства решений среднего класса.

В Geekbench 6 результаты следующие::

Одиночное ядро: 2938.

Многопоток: 8937.

Если говорить по-человечески, HONOR 600 Pro уже не находится на вершине мобильной производительности. Актуальные флагманские процессоры быстрее, особенно под продолжительной нагрузкой. Но середняком смартфон от этого не становится: запаса мощности здесь ещё на несколько лет вперёд.

Производительность в играх

Adreno 830 без проблем справляется с современными тяжёлыми играми. На коротких игровых сессиях производительности хватает с большим запасом, а высокая частота экрана хорошо дополняет мощное железо.

Под продолжительной максимальной нагрузкой производительность может снижаться из-за нагрева. Степень троттлинга сильно зависит от конкретного теста и сценария, поэтому драматизировать проблему не стоит. В реальных играх корпус остаётся тёплым, но до неприятного нагрева дело не доходит.

Для нескольких партий вечером смартфона хватает с запасом. Если же часами гонять тяжёлые игры на максимальных настройках и рассчитывать на идеально стабильный FPS, более свежие флагманские процессоры будут предпочтительнее.

Стереодинамики здесь отличные: громкие, чёткие, во время игры звучат мощно и уверенно.

Камеры и их возможности

Вот где HONOR 600 Pro действительно хорош и где приставка Pro в названии полностью оправданна. Здесь классическая тройка: основная камера, ультраширик и полноценный телевик, плюс 50-мегапиксельная фронталка.

На правой грани есть дополнительная программируемая кнопка. На неё можно назначить быстрый запуск камеры и действия при съёмке, поэтому использовать её как отдельную кнопку затвора тоже можно.

Основная камера (200 Мп, 24 мм). Днём — отличные кадры: много деталей, приятная насыщенность без кислотности, грамотный баланс динамики и контраста.

В помещении уже хуже — кадр немного желтит и теряет резкость. Также бывает, что портретный режим через чур агрессивно размывает фон.

Промежуточных разрешений нет: либо стандартные 12,5 Мп, либо полные 200 Мп. Ради особых кадров 200 Мп можно включить, но каждый день — смысла ноль.

Телевик (50 Мп, 3,5×, 80 мм). Одна из главных фишек. На родном фокусном — топ-уровень: детали, широкая динамика, выразительный цвет. Даже на 7× (гибридные 160 мм) картинка держится удивительно достойно. Портреты на 80 мм радуют красивым сжатием перспективы и отделением от фона, хотя дефолтное размытие иногда перебарщивает. Полные 50-мегапиксельные файлы — так себе, в помещении мылит.

Ультраширик (12 Мп, 16 мм). Днём на улице — резко и хорошо, в помещении — нормально, иногда чуть перегибает с контрастом. Крепкий середняк, не более.

Ночь. Для ночной съёмки чаще использовала основную камеру на 1×, и с ней всё в порядке. Баланс белого и цвета сохраняются хорошо, детализация достойная, а алгоритмы стараются вытянуть максимум резкости без чрезмерного осветления сцены.

Селфи. Детализация отличная, тон кожи приятный, экспозиция заточена под лицо.

Видео. Основная камера умеет записывать видео вплоть до 4K60, как и телевик. Ультраширик ограничен 4K30. По умолчанию используется HEVC, также доступна запись HDR Vivid.

Основная камера снимает уверенно и днём, и при слабом освещении. Стабилизация работает хорошо, хотя при ходьбе иногда заметны небольшие подёргивания. Телевик хорош при достаточном освещении и ожидаемо теряет качество ночью. Ультраширик в темноте заметно слабее остальных камер и при движении иногда даёт лёгкую «волну».

Про-режим для видео достаточно базовый, а режима 4K24 нет.

Если обобщать, набор камер получился действительно сильным и сбалансированным. До лучших камерофонов рынка HONOR 600 Pro не дотягивает, зато предлагает качественную основную камеру и настоящий 3,5-кратный оптический зум, который встречается далеко не у каждого конкурента.

Немного фишек

Важный момент для тех, кто покупает смартфон надолго: для HONOR 600 Pro заявлена длительная программная поддержка, включая до шести крупных обновлений системы. На старте смартфон работает под Android 16 с MagicOS 10.

MagicOS 10 в этом поколении явно живёт под лозунгом «ИИ во все поля». Из интересного внутри:

Image to Video 2.0 — генерация видео из фото. Заявлена как первая мультимодальная модель такого рода: скармливаешь до трёх опорных изображений + текстовое описание, на выходе клип 3–8 секунд, 16:9 или 9:16, при желании со звуком. Нюанс: без интернета не работает, и рядом с кнопкой генерации честно написано, что это ограниченный бесплатный триал.

AI Photos Agent — отдельный ИИ-редактор фото поверх галерейного. Умеет вычищать случайных прохожих не только со статичных, но и с «живых» фото.

AI-субтитры (транскрипция видео и речи в реальном времени) и AI-перевод (живой перевод разговора лицом к лицу + перевод звонков).

(транскрипция видео и речи в реальном времени) и (живой перевод разговора лицом к лицу + перевод звонков). AI Memories — цифровой блокнот-скрапбук для скриншотов и заметок, Magic Text — вытащить текст с картинки.

— цифровой блокнот-скрапбук для скриншотов и заметок, — вытащить текст с картинки. Magic Portal — системный «умный буфер»: долгий тап по картинке/тексту поднимает боковую панель с подсказками действий, которые ИИ подбирает под контент.

— системный «умный буфер»: долгий тап по картинке/тексту поднимает боковую панель с подсказками действий, которые ИИ подбирает под контент. Приятные мелочи из прошлого MagicOS на месте: пилюля Magic Capsule (местный аналог Dynamic Island), гибкие большие папки на рабочем столе, эффекты «жидкого стекла» в интерфейсе.

Не всё из этого будет использоваться ежедневно, да и в целом — часть фич из разряда «вау один раз и забыл». Но все же, стоит отметить, что выбор достаточно большой и разнообразный.

Автономность в живых сценариях

Батарея на 7000 мАч позволяет спокойно прожить полный день без мыслей о розетке даже при активном использовании мессенджеров, пары часов музыки, социальных сетей и просмотра видео. Если пользоваться смартфоном спокойнее, можно рассчитывать примерно на полтора дня работы.

Проводная зарядка мощностью 80 Вт даёт около 30% за первые 15 минут, примерно 70% за полчаса, а полный цикл занимает около 50 минут.

Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт. Есть проводная обратная зарядка мощностью до 27 Вт, с помощью которой HONOR 600 Pro способен довольно быстро подзарядить другой смартфон или аксессуар. Для небольших устройств доступна и реверсивная беспроводная зарядка.

Выводы

HONOR 600 Pro получился очень грамотно собранным смартфоном. Snapdragon 8 Elite уже не является самым свежим флагманским процессором, но его производительности с большим запасом хватает для повседневных задач и игр. Камеры предлагают хороший основной модуль и полноценный телевик с 3,5-кратным оптическим зумом. Корпус защищён, экран качественный, а батарея на 7000 мАч избавляет от привычки постоянно искать розетку.

Серьёзных компромиссов немного. В продолжительных тяжёлых играх производительность может снижаться, ультраширокая камера заметно слабее двух остальных модулей, а дизайн слишком явно напоминает последние iPhone. Но ни один из этих моментов не ломает общее впечатление.

Главный вопрос упирается в цену. HONOR 600 Pro пытается конкурировать не самым новым процессором, а общей сбалансированностью: производительности ещё много, камеры хорошие, автономность отличная, зарядки быстрые, а программной поддержки должно хватить надолго.

Если нужен именно актуальный топ по производительности, стоит смотреть на настоящие флагманы 2026 года. Но если важнее получить почти флагманский набор возможностей без переплаты за самый свежий чип, HONOR 600 Pro выглядит куда интереснее.