Представлен Redmi K60E с чипом Dimensity 8200 и экраном 2K

В след за смартфонами Redmi K60 и K60 Pro, компания также представила бюджетный Redmi K60E, который представляет собой младшую модель серии. Устройство получило чипсет Dimensity 8200, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и многое другое.

Redmi K60E отличается по дизайну от двух других моделей серии. У него прямоугольный модуль с тремя камерами, расположенными в треугольной форме. Основной сенсор больше, чем остальные два.

Устройство получило OLED-дисплей производства Samsung на 6,67-дюймовым с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Гаджет имеет частоту дискретизации касаний 480 Гц, 8-битную глубину цвета и пиковую яркость 1200 нит. Новейший смартфон Redmi K60E снабжён боковым сканером отпечатков пальцев. Сердцем смартфона стал чипсет Dimensity 8200 от MediaTek.

Этот процессор дебютировал недавно в другом смартфоне iQOO Neo 7 SE и имеет одно процессорное ядро с частотой 3,1 ГГц, три ядра с частотой 3,0 ГГц для производительности и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц.

Возвращаясь к камерам, телефон Redmi K60E оснащён 48-мегапиксельным основным модулем с поддержкой оптической стабилизации, 8 МП сверхширокоугольным и 2 МП камерой с макрорежимом. На передней панели расположилась 20-мегапиксельная камера для селфи. Redmi K60E оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, при этом у него есть поддержка быстрой зарядки 67 Вт.

Смартфон поставляется с фирменной оболочкой MIUI 14 в основе которой лежит операционная система Android 13. Устройство также оснащено двойными слотами SIM-карт, модулем 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, ИК и портом USB Type-C для проводной зарядки и передачи файлов по OTG.

В настоящее время Redmi K60E доступен только в Китае. Смартфон предлагается в трех цветах: черном, белом и голубом. Цены на него следующие: