Флагман Xiaomi 18 Pro раскритиковали за тусклый дисплей
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Флагман Xiaomi 18 Pro раскритиковали за тусклый дисплей

Новинка существенно проигрывает по яркости экрана в сравнении с прошлогодним Xiaomi 17 Ultra.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:11
Флагман Xiaomi 18 Pro раскритиковали за тусклый дисплей

Авторитетный инсайдер Ice Universe сравнил дисплеи Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 17 Ultra заявив о заметном ухудшении качества изображения у нового флагмана. По его словам, даже при отключённом режиме приватности экран Xiaomi 18 Pro уступает предшественнику по яркости, читаемости и качеству изображения при просмотре под разными углами.

Причиной ухудшения яркости стала новая технология privacy display, которая ограничивает видимость содержимого экрана от посторонних, смотрящих на дисплей смартфона под углом. Ниже на видео продемонстрирована разница в яркости экранов, слева Xiaomi 18 Pro, а справа более яркий Xiaomi 17 Ultra:

По словам информатора, дисплей Xiaomi 18 Pro можно рассматривать как шаг назад по сравнению с Xiaomi 17 Ultra, и призывает компанию учитывать недостатки технологии при разработке следующих флагманских смартфонов.

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