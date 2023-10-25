Анонс Snapdragon 8 Gen 3 — мобильный чип с графикой для конкуренции с консолями

На Гавайских островах стартовала конференция Snapdragon Summit на которой Qualcomm представила флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 3 для смартфонов и планшетов верхнего ценового диапазона.

По словам Qualcomm, чип Snapdragon 8 Gen 3 в сравнении с предшественником получил прирост производительности до 30% по части CPU, до 25% по GPU, а эффективность на Ватт выросла от 20 до 40%. Кроме этого, заявлен прирост в 98% для NPU-модуля Hexagon и возможность нативного запуска систем искусственного интеллекта с предоставлением заложенной аппаратной поддержки до 10 млрд. параметров, что позволит использовать на устройстве виртуальных помощников по типу чат-ботов GPT.

Отдельно компания выделила игровые функции, которые могут бросить вызов консолям. В этом чипу поможет арсенал Snapdragon Elite Gaming, который обеспечит поддержку дисплея с частотой обновления 240 Гц и сверхплавный запуск игр с частотой 240 кадров в секунду. Более того, Qualcomm заявила об улучшенном на 40% аппаратном ускорении трассировки лучей с новым глобальным освещением, которое основано на первой мобильной поддержке движка Unreal Engine 5.2.

Помимо этого, чип Snapdragon 8 Gen 3 оснащён восемью вычислительными ядрами, из которых: 1-ядро (3,3 ГГц), 5-ядер (3,2 ГГц), 2-ядра (2,3 ГГц). Есть поддержка дисплеев с разрешением 4K@60 Гц, QHD+@144 Гц и Full HD@240 Гц, реализована совместимость с оперативной памятью стандарта LPDDR5X (4800 МГц) до 24 Гб и хранилищем типа UFS 4.0. Заявлена поддержка интерфейса USB 3.1 Gen 2, камер с разрешением до 200 Мп и записью видео в 8К@30fps, модем Snapdragon X75 (5G), Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Подробные технические характеристики приведены на скриншоте ниже:

Первые смартфоны и планшеты на чипе Snapdragon 8 Gen 3 ожидаются в продаже в ближайшие недели. Qualcomm уже заявила, что новую платформу реализуют в своих Android-устройствах следующие бренды: ASUS, Honor, iQOO, MEIZU, NIO, Nubia, OnePlus, OPPO, realme, Redmi, RedMagic, Sony, vivo, Xiaomi и ZTE.