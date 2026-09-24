Минпромторг определился со ставками технологического сбора на смартфоны и компьютеры

Минпромторг России опубликовал проект приказа, устанавливающий перечень продукции, облагаемой технологическим сбором, размеры ставок и методику их расчёта.

Ставки будут дифференцированными: их размер зависит от типа продукции и наличия информации о товарном знаке и модели в государственной системе мониторинга оборота маркируемых товаров.

Например, для ноутбуков и других вычислительных машин массой до 10 кг сбор составит 500 рублей при наличии данных о товарном знаке и модели в системе либо 992 рубля при их отсутствии. Для смартфонов плата составит 250 либо 496 рублей.

Полученные средства планируется направлять на дополнительные меры государственной поддержки предприятий радиоэлектронной промышленности. Изначально введение техсбора планировалось на 1 сентября, однако срок перенесли на декабрь, чтобы компании успели адаптировать свои бизнес-процессы и подготовиться к новым требованиям.

Взимание сбора начнёт действовать с 1 декабря 2026 года.