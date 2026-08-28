Флагманы Samsung Galaxy S27, S27 Pro и S27 Ultra на качественных рендерах

В начале следующего года ожидается презентация флагманов Samsung, линейка будет состоять из трёх смартфонов — Galaxy S27, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. В этом материале собраны рендеры по всем этим грядущим новинкам южнокорейского гиганта.

Samsung Galaxy S27

Компактный флагман Galaxy S27 в отличие от «ультры» и «прошки» фактически не будет отличаться внешне от своих предшественников. По инсайдерской информации, диагональ дисплея составит 6,3-дюйма при размере корпуса 149,75 х 71,88 х 7,25, что сделает его на 0,15 мм длиннее, 0,18 мм шире и 0,05 мм толще в сравнении с Galaxy S26.

Samsung Galaxy S26 и Galaxy S27:

Samsung Galaxy S27 Pro

Смартфон Galaxy S27 Pro внешне похож на Galaxy S27 Ultra, но будет компактнее и без встроенного в корпус стилуса S Pen. Авторитетный информатор @OnLeaks заявляет, что габариты устройства составят 154,06 х 73,77 х 7,95 мм, а диагональ дисплея будет около 6,6-дюймов.

Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra:

Samsung Galaxy S27 Ultra

Ультрафлагман Galaxy S27 Ultra, как и «прошка» будет внешне кардинально отличаться от своего предшественника, но диагональ экрана останется без изменений. В основном модуле камер размещено всего три сенсора вместо четырёх в Galaxy S26 Ultra.

Блок камер по дизайну будет схож с iPhone 17/18 Pro и некоторыми бюджетными смартфонами от китайских брендов, за что Samsung уже начали критиковать фанаты Galaxy. Размеры устройства составят 163,76 х 78,25 х 7,97 мм, что сделает его на 0,16 мм длиннее, 0,15 мм шире и 0,07 мм толще в сравнении с Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S27 Ultra в сравнении с HONOR, iPhone и Galaxy S26 Ultra:

Презентация смартфонов серии Galaxy S27 ожидается в конце января или в начале февраля 2027 года.