Представлен iQOO Pad Ultra — игровой мини-планшет на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
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Представлен iQOO Pad Ultra — игровой мини-планшет на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Высокоскоростной AMOLED-дисплей, тонкий корпус и турбина с RGB-подсветкой.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:30
Представлен iQOO Pad Ultra — игровой мини-планшет на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Сегодня в Китае компания BBK Electronics представила флагманский смартфон iQOO 16, а вместе с ним дебютировал компактный игровой планшет iQOO Pad Ultra. Новинка получила ёмкий аккумулятор, высокоскоростной дисплей и новейшую топовую SoC от Qualcomm, которая работает в паре с игровым чипом Q4 для обеспечения высокой частоты кадров в требовательных играх. Особенностью устройства стала многоуровневая система охлаждения с большой испарительной камерой и турбиной, которая выдувает горячий воздух из девайса.

iQOO Pad Ultra оснащён 8,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2304х1440 точек и частотой обновления до 165 Гц, тач 500 Гц (мгновенный отклик 5000 Гц), максимальная яркость 1600 нит и 4500 нит в пике, соотношение сторон составляет 16:10.

Для планшета уже заявлено более 100 игр, которые поддерживают 165 FPS.

В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8-мегапикселей. Основная камера на 13 Мп с поддержкой записи видео в 4К.

За вычислительные возможности отвечает новейшая флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.1.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 9020 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi, Bluetooth, симметричные стереодинамики, два линейных вибромотора и разъём USB-C версии 3.2 Gen 1 с поддержкой OTG. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android с оболочкой OriginOS 7 с фирменным игровым пространством и фишками для геймеров.

Габариты устройства составляют 197,36 х 126,25 х 5,74 мм при массе 298 г.

В Китае iQOO Pad Ultra уже поступил в продажу по следующим ценам:

  • (12/256 ГБ) — 6499 юаней (81 111 ₽)
  • (16/256 ГБ) — 7199 юаней (89 848 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 7999 юаней (99 833 ₽)
  • (16/1024 ГБ) — 8999 юаней (112 313 ₽)
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