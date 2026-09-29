The Witcher 3: Wild Hunt Remastered подняла онлайн Steam почти до 120 тысяч
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The Witcher 3: Wild Hunt Remastered подняла онлайн Steam почти до 120 тысяч

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered вышла 29 сентября и бесплатно доступна владельцам любой версии игры.
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Редакция The GEEK сегодня в 20:17
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered подняла онлайн Steam почти до 120 тысяч

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered вышла 29 сентября и сразу обновила рекорд игры по одновременному числу игроков в Steam. По данным SteamDB, на момент публикации в игре находились почти 120 тысяч человек.

Это девятый результат по числу игроков среди игр в Steam на тот момент. Прежний максимум The Witcher 3 составлял 103 тысячи одновременных пользователей и был зафиксирован в январе 2020 года.

Обновлённое издание улучшает графику и игровой процесс, но остаётся той же игрой. Remastered бесплатно получают владельцы любой версии The Witcher 3.

Дополнения Hearts of Stone и Blood of Wine также входят в обновлённое издание без доплаты. В 2027 году ожидается новое дополнение Songs of the Past.

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