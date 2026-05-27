Apple выпустила второе обновление прошивки для AirTag 2

Apple начала выпуск новой прошивки для AirTag 2. Как заметили в MacRumors, владельцам трекера постепенно становится доступна версия 3.0.49.

Это второе обновление AirTag 2 с момента запуска устройства в январе. Предыдущая прошивка 3.0.45 вышла в марте.

Apple пока не раскрыла список изменений в версии 3.0.49. Обычно такие обновления содержат исправления ошибок, улучшения стабильности и небольшие доработки функций.

Предыдущий апдейт изменил звук предупреждения о нежелательном отслеживании, чтобы пользователям было проще найти неизвестный AirTag через Precision Finding.

Обновления AirTag устанавливаются автоматически, вручную запустить процесс нельзя. Для проверки версии прошивки нужно открыть приложение «Локатор», перейти во вкладку «Вещи», выбрать AirTag и нажать на его название. После этого появятся серийный номер и версия прошивки.