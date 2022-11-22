Представлены флагманские Vivo X90 Pro и X90 Pro+

Vivo сегодня анонсирует свою серию смартфонов Vivo X90. Базовый X90 компания уже представила, теперь очередь дошла до флагманских Vivo X90 Pro и X90 Pro+.

Дисплеи у новинок одинаковые: 6,78-дюймовые изогнутые OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью в 1300 нит и поддержкой HDR10 +. Разрешение экранов разное, Vivo X90 Pro — Full HD+, Vivo X90 Pro+ — 2K.

Процессором в X90 Pro служит Dimensity 9200, тогда как Pro + оснащена Snapdragon 8 Gen 2. Оба устройства получили до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ памяти UFS 4.0. Есть система жидкостного охлаждения VC для защиты от перегрева смартфонов. Поставляются новинки с Android 13 из коробки и фирменной оболочкой OriginOS 3.

Емкость аккумулятора X90 Pro — 4870 мАч + поддержка 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок, у Pro+ 4700 мАч + 80-ваттная и 50-ваттная зарядки соответственно.

Основные камеры смартфонов разработаны вместе с Zeiss. Фронтальные камеры получили по 32 Мп.

Vivo X90 Pro получил 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX866 с поддержкой OIS, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру Sony IMX663 с разрешением 108 градусов и 12-мегапиксельный портретный объектив Sony IMX663.

У Vivo X90 Pro+ — 50 мегапиксельный модуль Sony IMX989 с OIS, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX598, 50-мегапиксельный портретный Sony IMX758 с поддержкой OIS и 64-мегапиксельный перископический зум с фокусным расстоянием 90 мм и 10-кратным оптическим увеличением.

X90 Pro поставляется в трех вариантах:

8/256 ГБ — $700;

12/256 ГБ — $770;

12/512 ГБ — $840.

Vivo X90 Pro +:

12/256 Гб — $910;

12/512 Гб — $980.

Оба смартфоны представлены в черном и красном цветах и поступят в продажу 6 декабря.