Nubia представила игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+ на чипах Snapdragon 8 Gen 3 и активной системой охлаждения

Nubia представила игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, которые на фоне конкурирующих девайсов выделяются наличием продвинутой гибридной системой охлаждения, состоящей из рекордно большой испарительной камеры площадью 10 182 мм² и турбины со скоростью вращения до 22 000 об/мин.

Кроме этого, новинки оснащены сенсорными триггерами с частотой 520 Гц, RGB-подсветкой, мощным линейным вибромотором и выделенным чипом Red Core R2 PRO, который занимается обработкой сенсорного управления, вибрации, звуковых эффектов, световых эффектов и алгоритмов интеллектуального распознавания сцен в играх для предоставления наилучшего игрового опыта. Другой фишкой девайсов стала задняя панель без выступа камер, это стало возможно благодаря отказу от отдельных защитных линз сенсоров, сделав заднюю панель смартфона из прозрачного стекла, которое выполняет роль линзы и имеет высокую светопроницаемость.

Из различий между моделями: Red Magic 9 Pro получил аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой 80-ватной зарядки, которая с 0 до 100% восполняет заряд батареи за 35 минут, а Red Magic 9 Pro+ оснастили меньшим АКБ ёмкостью 5500 мАч, но с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 165 Вт способной за 16 минут восполнить заряд. Все остальные характеристики идентичны.

Смартфоны получили 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей BOE Q9+ с разрешением 2480 х 1116 точек и частотой обновления 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, тач 960-2000 Гц, максимальная яркость достигает до 1600 нит, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана спрятана поддисплейная фронтальная камера на 16 Мп OmniVision OV16A1Q.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Samsung GN5 с поддержкой OIS, 1/1,57″

Ширик на 50 Мп Samsung JN1, 1/2.76″

Макро на 2 Мп Gekko GC02M1

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.0. Модель Red Magic 9 Pro уже прошла тест производительности в бенчмарке AnTuTu установив рекорд в 2 290 773 балла.

Из прочего, девайсы получили поддержку 5G-сетей, модуль Wi-Fi 7 с 9-ю антеннами, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Галилео, стереодинамики Magic Sound, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, ИК-пульт для управления бытовой техникой, миниджек 3,5 мм и порт USB-C версии 3.2 Gen 2. Из коробки будет установлена операционная система Android 14 с оболочкой RedMagic OS 9.0. Габариты составляют: 163,98 x 76,35 x 8,9 мм, масса — 229 г.

В Китае смартфоны поступят в продажу 28 ноября по следующим ценам:

Red Magic 9 Pro (8/256 ГБ) — 4399 юаней (54 700 ₽)

Red Magic 9 Pro (12/256 ГБ) — 4799 юаней (59 650 ₽)

Red Magic 9 Pro (12/512 ГБ) — 5199 юаней (64 650 ₽)

Red Magic 9 Pro прозрачный (12/256 ГБ) — 4999 юаней (62 100 ₽)

Red Magic 9 Pro прозрачный (12/512 ГБ) — 5399 юаней (67 100 ₽)

Red Magic 9 Pro+ (16/256 ГБ) — 5499 юаней (68 350 ₽)

Red Magic 9 Pro+ (16/512 ГБ) — 5799 юаней (72 050 ₽)

Red Magic 9 Pro+ (24/1024 ГБ) — 6999 юаней (87 000 ₽)

Red Magic 9 Pro+ прозрачный (16/256 ГБ) — 5699 юаней (70 850 ₽)

Red Magic 9 Pro+ прозрачный (16/512 ГБ) — 5999 юаней (74 600 ₽)

Когда девайсы появятся на глобальном рынке, пока неизвестно.