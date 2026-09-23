Xiaomi представила 18 Pro и 18 Pro Max с антишпионским экраном

Xiaomi представила флагманские смартфоны 18 Pro и 18 Pro Max. Одной из особенностей стал антишпионский дисплей, который затемняет изображение при взгляде под углом и помогает скрывать содержимое экрана от посторонних.

Новинки стали первыми смартфонами на Snapdragon 8 Elite Gen 6. Компания также сохранила дополнительный мини-экран на задней панели, знакомый по предыдущему поколению.

Xiaomi 18 Pro получил аккумулятор на 7000 мА·ч, а 18 Pro Max на 8500 мА·ч. Разрешение основных камер достигает 200 Мп.

Стоимость смартфонов начинается с 5999 юаней, около 75 500 рублей. Отдельно Xiaomi выпустила лимитированную версию 18 Pro с полупрозрачной красной задней панелью. За неё просят примерно от 126 000 рублей.