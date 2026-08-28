Google заставит разработчиков Android-приложений оптимизировать свой софт под меньшее потребление памяти

Google объявила о новых требованиях к качеству Android-приложений, которые распространяются через её цифровой магазин Google Play. Компания вводит жёсткие лимиты на потребление ОЗУ, это нововведение стало вынужденным шагом из-за дефицита чипов памяти.

По словам компании, с февраля 2027 года приложения и игры должны будут соответствовать новым ограничениям по использованию оперативной памяти. Google также внедрит инструменты в Play Console, которые появятся до конца 2026 года и помогут разработчикам выявлять проблемы с производительностью и оптимизировать их приложения под требования площадки.

Хорошо оптимизированные Android-приложения не только использует меньше памяти, но и запускаются быстрее, а значит требования к производительности устройства будут ниже. Это нововведение особо актуально в условиях сложившегося кризиса чипов памяти, из-за которого производители электроники не только подняли цены на свои продукты, но и начали использовать более медленные и меньшего объёма чипы ОЗУ и ПЗУ.