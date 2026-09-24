До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

Полноразмерные наушники давно перестали быть исключительно аудиофильским аксессуаром. Их покупают для работы, поездок, сериалов, созвонов и просто чтобы иногда отгородиться от окружающего мира. В «Яндекс Фабрике» это направление продолжают развивать и, судя по новым моделям, останавливаться не собираются. COMMO Etude как раз стали очередным пополнением линейки.

Модель рассчитана на универсальный сценарий: здесь есть активное шумоподавление, подключение сразу к двум устройствам, 40-мм динамики и, главное, до 120 часов автономной работы.

При этом перед нами не попытка сделать «почти флагман» за небольшие деньги. Etude задуманы проще: минимум лишних настроек, понятное управление и очень большой запас автономности. Разбираемся, насколько удачным получился такой подход.

Характеристики COMMO Etude

Модель: COMMO Etude

COMMO Etude Тип: полноразмерные, закрытые

полноразмерные, закрытые Драйверы: 40 мм

40 мм Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц

20 Гц — 20 кГц Сопротивление: 32 Ом

32 Ом Чувствительность: 34 дБ

34 дБ Кодеки: AAC, SBC

AAC, SBC Шумоподавление: активное ANC, есть режим прозрачности

активное ANC, есть режим прозрачности Микрофон: есть, с ENC-шумоподавлением

есть, с ENC-шумоподавлением Связь: Bluetooth 6.0, мультипойнт на два устройства одновременно

Bluetooth 6.0, мультипойнт на два устройства одновременно Проводное подключение: разъём 3,5 мм

разъём 3,5 мм Автономность: до 120 часов без ANC до 75 часов с ANC

Аккумулятор: 750 мА·ч

750 мА·ч Зарядка: около 2 часов, USB Type-C

около 2 часов, USB Type-C Датчик положения: есть

есть Защита: IPX1

IPX1 Масса: 280 г

280 г Цена на момент обзора: ~7 990 ₽

Что в коробке

С комплектацией у COMMO всё приятно. Помимо самих наушников, внутри есть USB-кабель для зарядки, аудиокабель 3,5 мм, чехол-сумка и адаптер для подключения.

Чехол не сделан в традициях «одноразовой тряпочки», которую положили в коробку «для галочки». Он из приятного плотного материала, что позволяет аккуратно хранить наушники и аксессуары.

Дизайн: молочный цвет здесь особенно хорош

Etude выглядят заметно интереснее, чем можно ожидать от наушников за их цену. Молочный вариант особенно удачный: он спокойный, лаконичный и при этом выглядит дороже своего класса. Цвет получился универсальным и хорошо смотрится независимо от возраста и стиля одежды.

Корпус покрыт приятным на ощупь софт-тач материалом. Чашки имеют округлую форму, а мягкие амбушюры с эффектом памяти хорошо подстраиваются под уши.

Вес 280 граммов. Их нельзя назвать «невесомой пушинкой», но при этом это вполне умеренный вес, который не давит и не ощущается тяжелым в течение дня. Посадка достаточно плотная, при активном шаге, пробежке или прокате на велосипеде они сидят крепко и не елозят.

Есть и поворотный механизм: чашки вращаются в обе стороны, тогда как у прошлых наушников COMMO они поворачивались только в одну. Конструкция при этом не складная, но благодаря поворотным чашкам наушники удобно укладываются в комплектный чехол или сумку.

Из минусов — светлая поверхность довольно быстро собирает жирные отпечатки, особенно если часто касаться чашек руками. Впрочем, следы легко убираются обычной салфеткой.

Защита от воды базовая, по стандарту IPX1. Случайные капли наушникам не страшны, но под сильный дождь или на очень интенсивную тренировку их лучше не брать.

Управление: без сенсоров, зато с нормальными кнопками

Вместо сенсорных панелей здесь предусмотрены физические кнопки, отвечающие за управление музыкой, регулировку громкости, приём звонков и переключение режимов шумоподавления. Решение немного олдскульное, но практичное: кнопку легко нащупать пальцем и сразу нажать, не пытаясь попасть в нужную область чашки.

Всего есть три основных режима: стандартный, ANC и прозрачность. Последний позволяет слышать происходящее вокруг, не снимая наушники.

Ещё одна полезная мелочь, датчик положения. Достаточно снять наушники, и музыка автоматически встанет на паузу. Удобно, когда нужно быстро кому-то ответить, не нажимая кнопку. После возвращения наушников на голову воспроизведение продолжится.

При этом у Etude нет собственного приложения. А значит, нет полноценного эквалайзера, тонкой настройки шумоподавления или возможности переназначить кнопки под себя. Для человека, который хочет просто подключить наушники и пользоваться, это скорее плюс. А вот любителям покопаться в настройках может не хватить свободы.

Звук: без попытки понравиться всем

Внутри установлены 40-мм динамики. Поддерживаются кодеки AAC и SBC, поэтому каких-то аудиофильских изысков вроде LDAC здесь искать не стоит.

Баса достаточно, но Etude не пытаются давить им всё остальное. В электронной музыке и хип-хопе подача получается энергичной, а вот в треках с акцентом на вокал середина иногда оказывается чуть позади.

А вот середина — спорный момент. На некоторых композициях вокал может немного теряться на фоне остальных частот, из-за чего звук воспринимается не таким объёмным и детальным, как у более дорогих моделей. Но важно понимать класс устройства. Это не наушники для человека, который собирается часами разбирать каждый нюанс записи. Их сценарий проще: включил музыку и пошёл по своим делам.

Для фильмов и сериалов звук тоже вполне подходящий. Диалоги остаются понятными, а баса хватает, чтобы добавить происходящему немного масштаба.

ANC: когда окружающий мир действительно становится тише

Главная причина выбрать Etude вместо более простых наушников COMMO — активное шумоподавление.

Заявленный уровень снижения шума — до 35 дБ. В реальной жизни особенно хорошо это ощущается на постоянном низкочастотном гуле: в транспорте, кофейне, автобусе или в офисе с вентиляцией.

Это не магическая кнопка «выключить мир». Разговоры людей, внезапные звуки и высокие частоты ANC полностью не убирает. Но общий фон становится заметно тише, и музыку уже не приходится слушать на максимальной громкости.

Есть и режим прозрачности. Он работает по принципу «не снимая наушники, вернуть окружающий мир обратно». Для короткого разговора или объявления на вокзале этого хватает. При этом именно прозрачность не кажется сильнейшей стороной модели: эффект есть, но до ощущения, будто наушников вообще нет, ему далеко.

Звонки и микрофон

COMMO Etude можно спокойно использовать и как гарнитуру для звонков или рабочих созвонов. В микрофоне есть система ENC, которая помогает отсекать часть окружающего шума.

В помещении голос передаётся чисто и разборчиво, собеседнику не приходится переспрашивать. На улице результат тоже нормальный, пока вокруг нет сильного ветра или плотного городского шума. В таких условиях микрофону уже сложнее отделить голос от фона. Для обычных звонков и созвонов качества вполне хватает.

Автономность: можно почти забыть о зарядке

В автономности COMMO Etude действительно хороши. Производитель заявляет до 120 часов работы без шумоподавления и до 75 часов с ANC, а внутри установлен аккумулятор на 750 мА·ч. На практике показатели ощущаются вполне правдоподобно: за всё время тестирования разрядить наушники удалось с трудом.

При использовании по несколько часов в день о зарядке можно спокойно забыть на много дней. За выходные или короткую поездку посадить аккумулятор тоже будет непросто. Полная зарядка занимает около двух часов.

При желании наушники можно подключить и по проводу через 3,5-мм разъём. Особенно удобно в самолёте, для чего в комплекте предусмотрен авиационный адаптер. Провод пригодится и в ситуации, когда аккумулятор всё-таки разрядился.

Есть и мультипойнт: Etude одновременно подключаются к двум устройствам. Например, можно слушать музыку с ноутбука, принять звонок со смартфона, а затем вернуться обратно без ручного переподключения Bluetooth.

Кому подойдут COMMO Etude

Etude подойдут тем, кто ищет полноразмерные наушники на каждый день, в которых можно подолгу ездить в метро, прогуливаться по улице, летать в самолетах и работать за ноутбуком с одновременно подключенным телефоном. Долго, без проводов, без подзарядки каждый день и без сложных настроек — включил, надел, поехали.

Также эти наушники стоит рассмотреть в качестве подарка кому-то. Упаковка, комплектация, материалы выглядят стильно и универсально. С такой коробкой нестыдно будет прийти к другу, сестре, родителю или ребенку.

Итого

COMMO Etude показывают, что полноразмерным наушникам не обязательно быть перегруженными функциями. Здесь сделали ставку на действительно полезные вещи: ANC, режим прозрачности, мультипойнт, датчик положения, проводное подключение и очень большую автономность до 120 часов без шумоподавления.

При этом Etude не пытаются играть во флагманскую модель. Здесь нет отдельного приложения, эквалайзера и глубокой персонализации, а звук настроен скорее универсально. Такой подход подойдёт тем, кому важнее просто подключить наушники и пользоваться ими без лишней возни.

Сильнее всего впечатляет автономность. За время тестирования разрядить Etude оказалось непросто, поэтому о зарядке действительно можно вспоминать редко.

В итоге получились удобные полноразмерные наушники для работы, поездок, музыки, фильмов и созвонов. Они хорошо сидят, умеют одновременно работать с двумя устройствами, эффективно приглушают окружающий шум и долго живут от одного заряда.

На момент написания обзора COMMO Etude стоят около 8 000 рублей, хотя на маркетплейсах цена может меняться в зависимости от скидок и акций.