Айфон не ищет приложения через поиск? Вот почему и что делать

После обновления до iOS 18.4 на моём iPhone перестал работать встроенный поиск приложений. По простым запросам — вроде Авито, Яндекс Go или сервиса для оплаты парковки — не находилось ровным счётом ничего. Все эти приложения были установлены, но их объединяло одно: названия написаны по-русски.

Сначала я подумал, что это баг iOS или просто глюк моего устройства. Но оказалось — дело в настройках. И, как водится, дьявол прятался в деталях. Почему Apple решила ограничить поиск — неясно. Возможно, логика есть, но обычному пользователю она точно не очевидна.

Так как же вернуть нормальную работу поиска, если айфон не ищет приложения в поиске?

Инструкция простая:

Откройте Настройки Перейдите в раздел Основные Выберите пункт Язык и регион Смените регион на Соединённые Штаты Америки

После этого поиск снова начинает работать корректно. Простое решение, но остаётся вопрос — зачем вообще такие манипуляции нужны в 2025 году?



