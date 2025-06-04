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Айфон не ищет приложения через поиск? Вот почему и что делать

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 12:49

После обновления до iOS 18.4 на моём iPhone перестал работать встроенный поиск приложений. По простым запросам — вроде Авито, Яндекс Go или сервиса для оплаты парковки — не находилось ровным счётом ничего. Все эти приложения были установлены, но их объединяло одно: названия написаны по-русски.

Сначала я подумал, что это баг iOS или просто глюк моего устройства. Но оказалось — дело в настройках. И, как водится, дьявол прятался в деталях. Почему Apple решила ограничить поиск — неясно. Возможно, логика есть, но обычному пользователю она точно не очевидна.

Так как же вернуть нормальную работу поиска, если айфон не ищет приложения в поиске?

Инструкция простая:

  1. Откройте Настройки
  2. Перейдите в раздел Основные
  3. Выберите пункт Язык и регион
  4. Смените регион на Соединённые Штаты Америки
Айфон не ищет приложения через поиск? Вот почему и что делать

После этого поиск снова начинает работать корректно. Простое решение, но остаётся вопрос — зачем вообще такие манипуляции нужны в 2025 году?


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Источник:
The GEEK
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
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