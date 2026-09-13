ИИ получит больше власти в Android: Google уже создала специальное разрешение

Google добавила в Android системное разрешение EXECUTE_APP_FUNCTIONS для автономных ИИ-агентов. Пока ни один агент не получил полноценный доступ к механизму.

Разрешение работает через AppFunctionsManager и сейчас доступно только решениям Google. Обычные пользователи не увидят его в настройках Android или меню разработчика.

Разработчики смогут создавать внутри приложений специальные действия, которые ИИ-агент сможет вызывать напрямую. Такой подход должен быть надёжнее управления интерфейсом через виртуальные нажатия и меньше зависеть от изменений дизайна приложений.

Сейчас доступ к EXECUTE_APP_FUNCTIONS есть у небольшой группы тестировщиков Gemini. Остальные разработчики могут подать заявку на участие в ранней программе, однако Google не гарантирует одобрение.

Компания рассчитывает заранее выстроить систему разрешений и ограничений, прежде чем автономные ИИ-агенты получат широкий доступ к функциям приложений.