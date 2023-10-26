Представлен камерофон Xiaomi 14 Pro — чип Snapdragon 8 Gen 3 и корпус из титана

Сегодня в Китае был представлен базовый Xiaomi 14, а вмести с ним флагман Xiaomi 14 Pro, который также получил новейший чип Snapdragon 8 Gen 3, фотосенсоры Light and Shadow Hunter разработанные совместно с Leica и фирменную операционную систему Xiaomi HyperOS. Но у старшей версии есть отличия помимо более большой диагонали экрана, у прошки главный сенсор камеры оснащён 1024-ступенчатой диафрагмой с диапазоном f/1.42 – f/4.0, что позволяет использовать этот объектив в разных сценариях съёмки. Кроме этого, Xiaomi 14 Pro предлагается в спецверсии со средней частью корпуса из титана.

В остальном, девайс оснащён 6,73-дюймовым LTPO OLED-дисплеем C8 от TCL с разрешением 3200 х 1440 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, плотность пикселей 522 ppi, а максимальная яркость достигает рекордных 3000 нит, соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32 Мп с поддержкой записи видео 4K.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony LYTIA T900 с плавающей линзой, поддержкой OIS, 1/1,31″, f/1.42-f/4.0

Сверхширик на 50 Мп Samsung JN1 с углом захвата 115 градусов, OIS, f/2.2

Телефото на 50 Мп Samsung JN1 с поддержкой OIS, f/2.0, оптический зум 3,2х

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 16/512 и 16/1024 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4880 мАч. Заявлена поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Из прочего, девайс получил поддержку 5G-сетей, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Галилео, стереодинамики Hi-Res Audio, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца и порт USB-C версии 3.2. Заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP68, что позволяет погружать устройство в пресную воду на глубину до 1,5 метров и на срок до 30 минут. Из коробки, гаджет будет работать на фирменной операционной системе Xiaomi HyperOS. Средняя часть корпуса выполнена из полированного алюминия, а задняя панель из стекла, есть спецверсия с рамой из титана в максимальной конфигурации памяти. Габариты смартфона составляют: 161,4 x 75,3 x 8,49 мм, масса — 223 г.

В Китае Xiaomi 14 Pro поступит в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 4999 юаней (63 900 ₽)

(16/512 ГБ) — 5499 юаней (70 200 ₽)

(16 Гб/1 ТБ) — 5999 юаней (76 550 ₽)

(16 Гб/1 ТБ/титан) — 6499 юаней (85 150 ₽)

Спецверсия Xiaomi 14 Pro из титана:

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.