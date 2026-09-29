Huawei Mate 90 может сохранить экран с тремя отверстиями
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Huawei Mate 90 может сохранить экран с тремя отверстиями

Рендеры Huawei Mate 90 также показали разный дизайн камер у версий Pro Max и RS Ultimate Design.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Huawei Mate 90 может сохранить экран с тремя отверстиями

Серия Huawei Mate 90 может сохранить экран с тремя отверстиями для фронтальной камеры и датчиков распознавания лица. По данным утечки, такой дизайн получат все четыре смартфона.

На предполагаемых рендерах видны плоские экраны с закруглёнными углами, тонкими рамками и более плоскими боковыми гранями. Официально изображения и характеристики пока не подтверждены.

Mate 90 Pro Max показан с круглым блоком камер и двухсекционной задней панелью. Mate 90 RS Ultimate Design отличается восьмиугольным модулем и выступающей центральной полосой с надписью Ultimate Design.

Для Pro Max заявлены зелёный, розовый, белый и чёрный варианты. Версия RS Ultimate Design показана в чёрном, красном и белом цветах.

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