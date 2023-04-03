Представлен Realme GT Neo5 SE с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт

Бренд realme официально представил Realme GT Neo5 SE с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Смартфон стал более доступным вариантом Realme GT Neo5, который выпустили в феврале 2023 года.

Новинка получила 6,74-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1240 x 2772 точек, 144 Гц и яркостью 1400 кд/м². Работает всё на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 в паре с 8/12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1. Примечательно, что это уже второй смартфон на базе Snapdragon 7 Plus Gen 2 после Redmi Note 12 Turbo.

Если старшая модель Realme GT Neo5 обладает зарядкой 240 Вт, то в Realme GT Neo5 SE используется аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой мощностью 100 Вт.

Сзади разместилась тройная камера на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Спереди — 16 Мп фронтальная камера.

Из других особенностей: Android 13 (Realme UI 4.0), поддержка 2-х SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, USB-C, стереодинамики и разъём 3,5 мм. При этом отсутствует слот для расширения памяти microSD.

Цены Realme GT Neo5 SE следующие:

8/256 ГБ — $305 (~23 580 руб.);

2/256 ГБ — $334 (~25 800 руб.);

12/256 ГБ — $349 (~27 000 руб.);

16 ГБ/1 ТБ — $378 (~29 300 руб.).

Продажи Realme GT Neo5 SE начнутся в Китае с 10 апреля.