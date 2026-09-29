GTA VI стала самой ожидаемой игрой этой осени среди россиян

Компания «М.Видео» опросила более 1000 участников игрового сообщества «M.Game» и выяснила, какие новинки российские геймеры ждут этой осенью больше всего. Лидером с большим отрывом стала Grand Theft Auto VI — её выхода ожидают 71% опрошенных.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это первая номерная часть серии более чем за десять лет. Сюжет игры расскажет о криминальных приключениях Джейсона и Люсии в вымышленном штате Леонида — сатирической версии Флориды.

Топ-10 самых ожидаемых игр осени 2026 года по результатам опроса выглядит следующим образом:

Grand Theft Auto VI — 71% Marvel’s Wolverine — 38% Silent Hill: Townfall — 15% Control Resonant — 15% Onimusha: Way of the Sword — 12% Call of Duty: Modern Warfare 4 — 11% Gears of War: E-Day — 11% The Blood of Dawnwalker — 9% EA Sports FC 27 — 6% Ace Combat 8 — 4%

В опросе можно было выбрать 2 игры, поэтому проценты суммируются более 100%.