Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

Amazfit давно собирает часы, которые по возможностям выглядят дороже своего ценника. Balance 3 идут дальше: линейка, два поколения балансировавшая между «умными» и «спортивными», наконец выбрала сторону. Корпус вырос, кнопок стало четыре, появился фонарь, а водозащиту подняли до уровня с официальным допуском на фридайвинг.

Самое интересное в них оказалось не в характеристиках. После Apple Watch меня в первую очередь зацепила глубина настроек, и дальше я расскажу, почему именно это в итоге стало главным впечатлением от Balance 3.

Характеристики Amazfit Balance 3

Экран: 1,5″ AMOLED, 480 × 480

1,5″ AMOLED, 480 × 480 Корпус: нержавеющая сталь и армированный полимер

нержавеющая сталь и армированный полимер Размеры: диаметр 51,4 мм, толщина 12,5 мм (14,6 мм с блоком датчиков)

диаметр 51,4 мм, толщина 12,5 мм (14,6 мм с блоком датчиков) Вес: 62 г без ремешка

62 г без ремешка Ремешок: силиконовый, быстросъёмный, 22 мм, под обхват запястья 140–210 мм

силиконовый, быстросъёмный, 22 мм, под обхват запястья 140–210 мм Защита: 10 ATM, допускается фридайвинг до 45 м

10 ATM, допускается фридайвинг до 45 м Память: 64 ГБ под офлайн-карты, музыку и приложения

64 ГБ под офлайн-карты, музыку и приложения ОС: Zepp OS 6

Zepp OS 6 Навигация: двухдиапазонный GPS, 6 спутниковых систем, антенна с круговой поляризацией, офлайн-карты с пошаговой навигацией

двухдиапазонный GPS, 6 спутниковых систем, антенна с круговой поляризацией, офлайн-карты с пошаговой навигацией Датчики: BioTracker 6.0 PPG (5 фотодиодов и 2 светодиода), акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещённости, температурный датчик, барометрический альтиметр

BioTracker 6.0 PPG (5 фотодиодов и 2 светодиода), акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещённости, температурный датчик, барометрический альтиметр Связь: Bluetooth 5.2 (BLE), Wi-Fi 2,4 ГГц, динамик и микрофон, звонки по Bluetooth

Bluetooth 5.2 (BLE), Wi-Fi 2,4 ГГц, динамик и микрофон, звонки по Bluetooth Спорт-режимы: 180+, включая режим HYROX Race Mode

180+, включая режим HYROX Race Mode Дополнительно: фонарь с белым и красным светом, четыре физические кнопки

фонарь с белым и красным светом, четыре физические кнопки Аккумулятор: 658 мА·ч

658 мА·ч Совместимость: Android 8.0 и новее, iOS 17.0 и новее

Android 8.0 и новее, iOS 17.0 и новее Цена в России: 29 990 ₽

Комплектация

Коробка сделана из переработанного картона, и внутри всё довольно аскетично. В комплекте лежат сами часы с силиконовым ремешком, магнитная зарядная головка и документация.

Ключевой момент: кабеля к зарядке нет. Amazfit объясняет это заботой об экологии и лишних проводах в доме, но по факту вам придётся достать свой шнур. Мелочь неприятная скорее на старте: распаковали, а зарядить нечем, если под рукой нет свободного кабеля. Но учитывая неделю автономности, вспоминать об этом вы будете нечасто.

Внешний вид: сталь, полимер и сапфир

Разговор про Balance 3 честнее начинать с размера. 51,4 мм — это территория крупных спортивных часов: на широком запястье модель садится ровно, на тонком будет выступать за края и цеплять рукав. Если вы привыкли к 42–44 мм, лучше померить вживую.

Корпус комбинированный: нержавеющая сталь плюс армированный полимер. Схема рабочая, она держит вес в разумных рамках при таком диаметре, но ощущение от неё другое, чем от цельнометаллических часов.

Полимер не холодит запястье и не звенит, премиального монолита в руке тоже не создаёт.

Сапфировое стекло здесь важнее, чем кажется. Спортивные часы живут в контакте с грифом, тренажёрами и дверными косяками, и обычное закалённое стекло на такой диагонали собирает царапины быстро. Сапфир по твёрдости их почти не замечает, и для часов, которые носишь каждый день, это ценнее любой строчки в характеристиках.

Ремешок оказался удачным. Он мягкий, не давит и, что важно для ночного ношения, рука под ним не потеет. Ширина стандартная, 22 мм, крепление быстросъёмное, так что любой сторонний ремешок встанет без переходников.

Экран: 3000 нит и автояркость, которая работает

Спереди стоит круглая AMOLED-матрица на 1,5 дюйма с разрешением 480 × 480. Плотности хватает с запасом: на циферблатах с мелкими шкалами и на картах пикселей не видно, шрифты остаются гладкими.

Главное изменение поколения касается яркости. Заявленный пик поднялся до 3000 нит, это примерно в полтора раза больше, чем у прошлой модели. На улице в солнечный день экран читается без всяких усилий, не нужно ни разворачивать запястье, ни прикрывать циферблат ладонью.

Отдельно порадовала автояркость. Датчик освещённости работает как надо: в помещении экран не слепит, на улице быстро поднимает яркость, а переходы почти незаметны. За рулём тоже комфортно, циферблат не бьёт по глазам даже в темноте.

Постоянно включённый режим Always-On Display тоже на месте, с ним часы показывают время и основные данные без подъёма руки, но за него придётся заплатить автономностью.

Функции под все задачи

Balance 3 стали одной из первых моделей на Zepp OS 6. Возможностей и настроек здесь столько, что после Apple Watch система ощущается глотком свежего воздуха.

Одна из самых полезных вещей — 64 ГБ встроенной памяти. На часы можно загрузить офлайн-карты с пошаговой навигацией, музыку и подкасты, а потом пользоваться всем этим без смартфона. Карты и треки загружаются через приложение Zepp по Wi-Fi или Bluetooth. Скорость не рекордная, но нужный регион достаточно скачать один раз и дальше о нём не вспоминать.

Интерфейс. Верхнее и нижнее меню настраивается под себя, туда выносится всё нужное. Ещё есть циферблаты на любой вкус: большинство на английском, но русифицированные варианты тоже находятся.

Звонки. Динамик и микрофон на месте, звонки по Bluetooth работают без нареканий. Можно принять вызов, позвонить с запястья и даже набрать номер прямо на часах. Есть избранные и последние контакты. Собеседники меня слышали отлично — все отмечали, что звук вполне приличный.

Уведомления. Они читаются целиком, и на них можно ответить с запястья. Тонкая настройка при этом сделана по-человечески: отдельно задаются тихие оповещения, когда телефон в режиме «не беспокоить», когда телефоном не пользуются и когда часы сняты с руки. Последний сценарий особенно приятный, часы спокойно лежат на столе и не вибрируют как сумасшедшие, понимая, что владельца на них нет.

Вот дальше начинается странное. Клавиатура на часах только английская, голосового ввода нет вообще, помощник понимает тоже лишь английские команды. И это на фоне системы, где настраивается буквально всё: ответить по-русски можно только заготовленным шаблоном или эмодзи.

Вибрация. Настраивается детально, по силе и характеру. До моторчика Apple Watch она не дотягивает, но и пластиковой трещотки, как у многих производителей, здесь нет.

Фонарь. Есть три уровня яркости и отдельный красный свет. Светит отлично, для часов яркости более чем достаточно. В походы с Balance 3 я не ходил, но по тёмным и странным местам бывать приходилось. Да и в быту пригодится: подсветить замок, найти что-то в темноте или обойтись без телефона. Полезная штука.

Теперь то, о чём стоит знать до покупки. Магазина приложений уровня Apple Watch или Wear OS здесь нет и не будет: набор функций закрывает уведомления, музыку, звонки и спорт, а ставить что-то сверх этого особо и смысла нет. И главное — платить часами не выйдет: Zepp Pay в России не работает.

Спорт и повседневные замеры

Философия третьего поколения формулируется самой Amazfit прямо: это часы для гибридных тренировок, где сила, выносливость и восстановление растут параллельно. Отсюда 180+ спортивных режимов и отдельный режим HYROX Race Mode с планами подготовки, симуляцией забега и разбором по станциям после гонки. Если вы бегаете и параллельно ходите в зал, логика тут выстроена именно под вас.

Ядро аналитики называется HybridCharge и собирается из трёх слоёв:

BioCharge показывает запас готовности организма;

LifeLoad учитывает бытовой фон вроде стресса и качества сна;

Training Load считает объём и интенсивность тренировок.

Всё это сводится в одну панель, а ИИ-тренер Zepp уже на её основе подсказывает, когда добавлять нагрузку, а когда разгружаться. Механика знакомая по многим часам, но здесь она подана без необходимости самому сопоставлять пять разных графиков.

Датчик меряет температуру кожи, а снятые часы — воздух или воду.

По железу к спорту вопросов немного. Двухдиапазонный GPS с поддержкой шести спутниковых систем и антенной с круговой поляризацией это уровень, который ещё пару лет назад жил в часах вдвое дороже. Барометрический альтиметр считает набор высоты, температурный датчик и BioTracker 6.0 отвечают за пульс, HRV, SpO2, стресс и частоту дыхания.

Вода — это отдельная сильная сторона поколения. 10 ATM и разрешённый фридайвинг до 45 метров — это глубже, чем у обычных Apple Watch Series, и вровень с Apple Watch Ultra. Часы спокойно переживают не только бассейн, но и открытую воду с ластами. Здесь же снова выстреливают физические кнопки: под водой сенсор бесполезен в принципе, и без них управление превратилось бы в мучение.

В повседневном режиме часы отслеживают пульс, шаги, калории, стресс и сон с разбивкой по фазам. Но для нормальной оценки HRV, восстановления и сна носить их желательно постоянно, в том числе ночью.

С этим у меня проблем не возникло: спать в Balance 3 удобно, часы не кажутся тяжёлыми и почти не мешают. А вот корпус диаметром 51,4 мм подойдёт не всем — на тонком запястье ночью такой размер может ощущаться слишком массивным. Без постоянного ношения же часть данных теряет смысл.

Встроенная мотивация: медали за серии дней, тренировки, шаги и расход калорий.

Тренировки уезжают в приложение Zepp, откуда настраивается синхронизация со сторонними сервисами, включая Strava.

Автономность

По паспорту Balance 3 работают до 21 дня в обычном режиме, до 10 дней при активном использовании и до 7 дней с постоянно включённым экраном. С GPS заявлено до 41 часа в точном двухдиапазонном режиме и до 84 часов в экономичном. Для сравнения, у прошлого поколения было 33 и 67 часов соответственно.

На практике у меня получается примерно неделя. Always-On Display включён постоянно и отключается только ночью, когда часы сами переходят в режим сна. Плюс непрерывно приходят уведомления, а фонариком я пользуюсь примерно раз в два дня. При таком сценарии заряжать Balance 3 приходится примерно раз в неделю, что меня полностью устраивает.

Заряжаются часы от магнитной шайбы. Кабеля в комплекте нет, поэтому запасной лучше купить отдельно, особенно если часто бываете в нескольких местах.

Кому стоит взять

Тем, кто устал от бедных настроек и хочет донастроить под себя вибрацию, уведомления и меню.

Тем, кто совмещает бег и зал и хочет видеть нагрузку и восстановление в одной системе, а не в трёх приложениях.

Тем, кто готовится к HYROX или похожим гибридным форматам: отдельный режим гонки с разбором станций.

Пловцам и любителям открытой воды: 10 ATM, фридайвинг до 45 метров и управление кнопками закрывают этот сценарий целиком.

Тем, кому нужны офлайн-карты, навигация и музыка без телефона: 64 ГБ памяти хватит с запасом.

Тем, кто устал от ежевечерней зарядки и готов мириться с крупным корпусом ради автономности.

Тем, кто ищет сапфир, двухдиапазонный GPS и серьёзную спортивную аналитику.

Кому пройти мимо

Обладателям тонкого запястья: 51,4 мм это много, и в офисной рубашке такие часы живут тяжело.

Тем, кто хочет платить часами: Zepp Pay в России не работает.

Тем, кому нужен полноценный магазин приложений и экосистема на запястье. Здесь другой подход и другой набор задач.

Тем, кто ищет компактные часы «на каждый день с лёгким спортом». В линейке Amazfit для этого есть модели попроще и подешевле.

Итого

Amazfit Balance 3 — это тот случай, когда производитель перестал притворяться универсальным и честно определился. Крупный корпус, четыре кнопки, сапфир, фонарь, серьёзная водозащита и развитая спортивная аналитика. Это спортивные часы, которые можно носить на работу, а не наоборот.

Крупные компании годами приучали нас к простой схеме: хочешь сапфир, глубину, автономность и нормальную спортивную аналитику — доплачивай, бери версию с приставкой Ultra или Pro. Amazfit просто положила этот набор в часы за 29 990 ₽: двухдиапазонный GPS, офлайн-карты, 64 ГБ памяти, фридайвинг до 45 метров и неделя работы даже с постоянно включённым экраном. И когда рядом оказываются Apple Watch Ultra или заточенные под спорт Garmin вдвое дороже, вопрос «за что я переплачиваю» перестаёт быть риторическим.

Компромиссы понятные: корпус огромный, платить часами в России нельзя, выбор сторонних приложений скромный. Но часы серьёзные, с продуманным функционалом, и игрушкой они не ощущаются ни секунды. За свои деньги Balance 3 — можно сказать, идеальные по всем фронтам.