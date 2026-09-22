Nothing открыла бета-тест Android 17 ещё для трёх смартфонов

Nothing объявила о начале открытого бета-тестирования Nothing OS 5.0 на базе Android 17 для Phone 4a, Phone 3a Pro и Phone 3a. Присоединиться к программе можно в течение недели, а обновление будет поступать на устройства поэтапно.

Новая версия меняет оформление системы: появляются шрифт Geist, цвета интерфейса под обои, прозрачные виджеты и дополнительные настройки экрана блокировки. Уведомления и быстрые настройки теперь можно разделить на две панели.

Отдельное приложение объединяет настройки Glyph Interface. В камере улучшены масштабирование, съёмка с близкого расстояния и распознавание QR-кодов. Также обновлены тёмный режим, запись экрана и индикаторы конфиденциальности.

На Phone 3a Pro установочный пакет занимает 2,82 ГБ. Стабильный выпуск для трёх моделей запланирован на начало ноября, но сроки могут различаться по регионам. Поскольку это бета-версия, перед установкой стоит сохранить резервную копию данных.