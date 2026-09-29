Для PlayStation 5 вышел публичный джейлбрейк Relapse

Разработчик Нейтан Фарго опубликовал на GitHub джейлбрейк Relapse для PlayStation 5 и PS5 Pro. Он позволяет получить доступ к ядру консоли и запускать Homebrew и другой сторонний софт на поддерживаемых версиях системы.

Relapse работает с прошивками от 7.00 до 13.60. Последняя особенно важна, поскольку ранее полноценного публичного джейлбрейка для неё не было.

Одним из главных отличий от предыдущего метода P2JB стала скорость запуска. Если старый эксплойт на некоторых прошивках мог срабатывать около 50 минут и дольше, первые пользователи Relapse сообщают о нескольких секундах. После перезагрузки консоли джейлбрейк необходимо запускать заново.

Актуальная прошивка 14.00, выпущенная в сентябре 2026 года, пока не поддерживается. Поэтому владельцам PS5 на совместимых версиях, которые хотят сохранить возможность использования Relapse, потребуется избегать обновления системы.

Полноценной публичной поддержки Linux на прошивке 13.60 также пока нет. По данным PS5 Developer Wiki, работа над ней продолжается.