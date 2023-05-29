Redmi без анонсов выпустила Redmi Note 12T Pro с чипом Dimensity 8200 Ultra

Redmi без особых анонсов представила Redmi Note 12T Pro. Полноценный его выход и старт предзаказов начнется уже завтра, 30 мая.

Смартфон Note 12T Pro сильно похож на прошлогодний Redmi Note 11T Pro. Только вместо процессора MediaTek Dimensity 8100 производитель будет использовать чип поновее — Dimensity 8200 Ultra. Также инсайдеры приписывают устройству увеличение памяти. Например, вариации с оперативной будут доходить до 12 Гб.

Ожидается, что в остальных параметрах 12T Pro будет такой же как 11T Pro. У смартфона будет 6,6-дюймовый IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц. Емкость батареи составит 5080 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки. Основная камера будет тройная: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Ждем старта продаж завтра.