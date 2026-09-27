Обзор Suunto Vertical 2: характеристики, автономность, карты и фонарь
The GEEK :: Обзоры :: Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
Обзоры

Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

Часы для тех, кто уходит туда, где мобильная связь уже не поможет.

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 14:50

Suunto Vertical 2 созданы для гор, леса и длинных дистанций. Здесь сапфировое стекло, до 65 часов работы с GPS в самом точном режиме, офлайн-карты, барометр и даже фонарь.

Главное изменение второго поколения, переход с MIP-экрана на яркий LTPO AMOLED. Вместе с ним Suunto обновила конструкцию, датчики и часть функций. Разберёмся, что изменилось на практике и не пришлось ли пожертвовать автономностью ради нового дисплея.

Характеристики Suunto Vertical 2

  • Модель: Suunto Vertical 2 (OW244)
  • Экран: 1,5″ LTPO AMOLED, 466 × 466, автояркость, постоянно включённый дисплей, сапфировое стекло
  • Корпус: алюминиевый безель, корпус из полиамида со стекловолокном (есть титановые версии)
  • Габариты и масса: 49 × 49 × 13,6 мм, 87 г
  • Ремешок: силикон, 22 мм, обхват 125–175 мм; удлинённый вариант до 215 мм
  • Защита: 100 м водонепроницаемости, глубиномер до 10 м, рабочие температуры от −20 до +55 °C
  • Память: 32 ГБ под офлайн-карты
  • Навигация: двухдиапазонный GNSS L1 + L5; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou; до четырёх систем и 32 спутников одновременно
  • Датчики: оптический пульсометр, насыщение крови кислородом (SpO2), барометрический альтиметр, компас с точностью 5°, термометр
  • Связь: Bluetooth, уведомления, управление плеером; быстрые ответы только с Android
  • Спортивные режимы: больше 95 предустановленных, всего 115+
  • Фонарь: два белых и один красный светодиод в безеле; четыре ступени яркости белого; режимы SOS и прочие;
  • Функции: SuuntoPlus, Suunto Coach, Training Zone, тепловые карты по 20 видам спорта, подсказки по подъёму, FusedAlti, штормовое предупреждение
  • Язык интерфейса: есть русский
  • Цена на момент обзора:
    • ~52 000 ₽ за алюминий (на обзоре)
    • ~55 000 ₽ за титан

Что в коробке

Suunto традиционно заморачивается с упаковкой, и Vertical 2 не исключение. Длинная коробка, продуманное раскрытие, отдельная секция для часов и ремешка, аккуратно разложенные аксессуары, карточки и фирменные стикеры. Выглядит дорого и ощущается как часть премиального продукта.

Обзор Suunto Vertical 2 упаковка
Обзор Suunto Vertical 2 упаковка

Зарядка такая же, как у Race 2 (обзор): магнитная площадка и USB-C на другом конце.

Корпус: крупный, но лёгкий

49 мм звучат внушительно, и Vertical 2 действительно не назовёшь лёгкими. Вместе с ремешком часы весят 87 г, поэтому на руке их присутствие ощущается. При этом вес распределён хорошо: корпус не тянет кисть и за день не начинает раздражать. Спать с ними тоже можно без особого дискомфорта, хотя про размеры забыть полностью всё же сложно.

obzor-suunto-vertical-2-start
obzor-suunto-vertical-2-na-ryke

Безель выполнен из нержавеющей стали, а основная часть корпуса из усиленного стекловолокном полиамида. Металл на холоде быстро остывает и ощутимо холодит при касании, тогда как полимерная часть гораздо спокойнее реагирует на температуру. В целом конструкция выглядит и ощущается крепкой, какой и должна быть у часов для походов и тренировок на улице.

suunto-vertical-17
suunto-vertical-9

Стекло сапфировое. Для Vertical 2 решение особенно уместное: часы неизбежно будут встречаться с ветками, камнями, лямками рюкзака и дверцами машины. Сапфир не делает экран неуязвимым, но шансов быстро собрать сетку мелких царапин заметно меньше.

suunto-vertical-16

Заднюю часть во втором поколении сделали более плоской, а оптический датчик почти не выступает из корпуса. Часы плотнее прилегают к коже и меньше гуляют во время движения, при этом ремешок не приходится затягивать до упора. Заодно корпус проще проходит под манжету куртки.

suunto-vertical-8

Ремешок силиконовый, шириной 22 мм. Стандартный рассчитан на запястье от 125 до 175 мм, а для более крупной руки или ношения поверх одежды есть удлинённый вариант до 215 мм.

Экран: яркий и при этом экономный

Смена экрана заметнее всего остального. 466 × 466 точек на полутора дюймах дают чёткую картинку, и на карте наконец видно рельеф, тропы и подписи. LTPO снижает частоту обновления, пока изображение не меняется, поэтому даже с AMOLED часы держат 65 часов трека в самом точном режиме.

suunto-vertical-14

Яркость настраивается сама. Постоянно включённый экран можно включить везде или только на тренировках: темп, пульс, высота и карта будут видны без взмаха рукой.

Расход при этом вырастет умеренно: 65 часов в самом точном режиме GNSS превратятся в 60, а 75 часов с одним диапазоном в 70.

suunto-vertical-10

Сенсорный экран работает, но всё управление продублировано тремя кнопками. Под дождём и в воде я управлял часами только ими, и в перчатках это тоже будет удобно.

Фонарь: всегда под рукой

Одна из самых заметных новых функций Vertical 2 по сравнению с первым поколением, полноценный LED-фонарь. У оригинальных Vertical отдельного фонаря не было: его роль выполняла усиленная подсветка экрана.

suunto-vertical-15

В безеле Vertical 2 стоят отдельные светодиоды с белым и красным светом. Для белого доступно четыре уровня яркости: 25, 50, 75 и 100%. Красный работает с одной яркостью и пригодится ночью, когда нужно что-то найти в палатке или посмотреть карту, не ослепляя себя ярким белым светом.

suunto-vertical-5
suunto-vertical-4

Есть ещё три режима. SOS передаёт сигнал бедствия белым светом, «Сигнал» мигает красным, чтобы вас было проще заметить на дороге или в группе, а «Дыхание» плавно усиливает и ослабляет свет. Последний хорошо подходит как спокойный сигнальный режим, например чтобы оставаться заметным в группе и не слепить окружающих постоянным ярким светом.

suunto-vertical-19
suunto-vertical-20

После обновления фонарь запоминает последний выбранный режим. Оставили красный свет, в следующий раз включится красный. Выбрали «Дыхание» или белый на 100%, часы запомнят и их.

Фонарь можно назначить на долгое нажатие кнопки и включать практически вслепую. Во время тренировки та же кнопка открывает быстрое меню с блокировкой кнопок, фонарём, навигацией, настройками экрана, интервалами и пульсовыми зонами. Поэтому включить свет можно прямо во время записи тренировки, не останавливая её и не выходя на главный экран.

Функции: без звонков, зато с картами

Vertical 2 работают на собственной системе Suunto, а не на Wear OS. Поэтому здесь нет Google Play, привычных сторонних приложений и глубокой настройки оболочки. Зато интерфейс простой, быстрый и в первую очередь заточен под спорт, навигацию и автономность.

Vertical 2 не пытаются заменить смартфон. Здесь нет звонков, NFC и памяти для музыки, можно только управлять плеером телефона. Уведомления приходят на часы, а на Android доступны быстрые ответы. Вместо полноценного магазина приложений используется SuuntoPlus с дополнительными спортивными функциями и интеграциями со Strava, Komoot и TrainingPeaks.

suunto-vertical-21

С циферблатами всё тоже довольно просто. По умолчанию установлен один, остальные можно скачать через SuuntoPlus Store в приложении Suunto. Есть цифровые, аналоговые, спортивные и минималистичные варианты, поэтому подходящий под себя найти несложно. Сторонние циферблаты загрузить нельзя, глубокой кастомизации тоже нет.

Главное здесь навигация. Офлайн-карты бесплатные, работают без телефона и показывают тропы, рельеф, подписи и точки интереса. В приложении можно заранее построить маршрут, посмотреть профиль высоты, а на часах следить за поворотами, расстоянием и возвращаться по собственному треку. Тепловые карты помогают находить популярные маршруты в незнакомом месте.

Отдельно понравились подсказки по подъёмам. Vertical 2 заранее показывают уклон, набор высоты и сколько ещё осталось подниматься. На длинном маршруте сразу понятно, где можно ускориться, а где лучше сохранить силы.

Карты в России: как их загрузить

Карты часы скачивают сами по Wi-Fi, без телефона. С российских адресов сервер Suunto может не отдавать загрузку, поэтому надёжнее попросить залить нужные регионы в сервисном центре официального дистрибьютора, АО «Навиком», или в магазине Suunto Watchsport при покупке. Если берёте часы в другом месте, заранее уточните, где вам это сделают.

Тренировки и повседневные замеры

Vertical 2 поддерживают больше 95 спортивных режимов, мультиспорт, интервалы, беговую мощность и подключение внешних датчиков. Часы считают VO2max, тренировочную нагрузку и восстановление, а данные собираются в понятные графики без перегруза цифрами.

obzror-suunto-vertical-2-4

Для плавания есть темп, интервалы, пульс и SWOLF. Водозащита рассчитана на 100 метров, а встроенный глубиномер работает до 10 метров, поэтому часы подходят для бассейна, открытой воды и снорклинга, но не заменяют дайверский компьютер.

В обычной жизни Vertical 2 считают шаги, калории, пульс, стресс и запас сил. Ночью отслеживают сон, HRV и при необходимости насыщение крови кислородом.

Горы, высота и ориентирование

Высоту Vertical 2 определяют по барометру и GPS. Часы автоматически объединяют оба источника, чтобы показания меньше зависели от изменения давления и ошибок спутников. Диапазон измерения составляет от −500 до 9999 метров.

Для гор есть измерение SpO₂, которое можно использовать как дополнительный ориентир при акклиматизации. Компас поддерживает компенсацию наклона, магнитное склонение и движение по азимуту. А скорость и темп часы уточняют не только по GPS, но и по датчикам движения, поэтому показания меньше скачут при слабом спутниковом сигнале.

Осень и зима: когда эти часы нужнее всего

Туристические часы принято показывать летом, где-нибудь на горном гребне под синим небом. Но Vertical 2 не менее полезны осенью и зимой. Темнеет рано, погода меняется за час, тропа мокрая, а в лесу легко потерять направление.

obzror-suunto-vertical-2-1
  • Рано темнеет. Часы умеют предупреждать о закате и рассвете. Вы задаёте, за сколько минут напомнить, а время часы пересчитывают сами под ваши координаты. В октябре это хороший способ не спускаться в темноте.
  • Лес и грибы. Возврат по треку, компас и азимут выручат, если вы зашли глубже, чем собирались, и уже не помните, где оставили машину. Телефон на холоде быстро садится и в лесу часто теряет сеть, а трек на часах останется.
  • Пробежки затемно. Когда тренировки переезжают на вечер, фонарь начинает работать каждый день. Белый покажет корни и лужи, красный Alert сделает вас заметным для машин на неосвещённом участке. Включить его можно из быстрого меню, не останавливая тренировку.
  • Дождь и перчатки. Мокрый сенсорный экран живёт своей жизнью, а в перчатках не отвечает вовсе. Здесь его можно заблокировать и управлять тремя кнопками. Автояркость держит картинку читаемой и в пасмурный день, и в сумерках.
  • Погода портится внезапно. Барометр заметит резкое падение давления и предупредит о шторме заранее. Осенью этого запаса хватает, чтобы успеть спуститься или собрать лагерь.
  • Заморозки и лыжи. С удлинённым ремешком часы можно носить поверх куртки, а когда выпадет снег, пригодятся лыжные режимы. Учтите ограничение: по паспорту часы работают до −20 °C. В сильный мороз я бы носил их под рукавом. На холоде любой литий-ионный аккумулятор разряжается быстрее, и тепло руки помогает сохранить заряд.
  • Зимой в зале. Если холодный сезон вы проводите на велостанке, в бассейне или на беговой дорожке, часы не лягут в ящик. Измеритель мощности и нагрудный пульсометр подключаются по Bluetooth.

Батарея

По паспорту Vertical 2 работают до 20 дней в обычном режиме с постоянным измерением пульса. Без него автономность увеличивается примерно до 30 дней, а в режиме ожидания часы способны протянуть до 40 дней.

Для тренировок предусмотрено четыре профиля батареи:

  • «Результативность» даёт наиболее точную запись и до 65 часов работы;
  • «Выносливость» до 75 часов;
  • «Ультра» до 110 часов;
  • «Путешествие» растягивает автономность до 250 часов за счёт более редкой фиксации координат и отключения части функций.
obzror-suunto-vertical-2

В реальной жизни всё сильно зависит от экрана и количества тренировок. С AOD, круглосуточным измерением пульса и регулярным GPS можно ориентироваться примерно на 9–10 дней. Без постоянно включённого экрана две-три недели между зарядками вполне реальны, а при более спокойном использовании Vertical 2 способны прожить ещё дольше.

obzror-suunto-vertical-2-2

У меня часы обычно отправлялись на зарядку примерно раз в две недели, причём чаще по привычке, чем потому, что батарея уже подходила к концу.

Итого

Suunto Vertical 2 получились не универсальными смарт-часами, а именно инструментом для спорта, походов и навигации. Здесь нет звонков, NFC и музыки, зато есть сапфир, офлайн-карты, барометр, фонарь и очень хорошая автономность.

suunto-vertical-11

Главное изменение второго поколения, LTPO AMOLED. Карты и интерфейс стали заметно приятнее, при этом батарея всё ещё позволяет не думать о зарядке каждый день. Для гор, леса, бега и поездок за город Vertical 2 подходят отлично, особенно когда важнее надёжность, навигация и время работы, а не смарт-функции.

Плюсы

  • До 65 часов трека в самом точном режиме, до 250 часов в «Туре», около двух недель в обычной жизни
  • Собственные подробные офлайн-карты Suunto, тепловые карты маршрутов и 32 ГБ памяти
  • Фонарь с четырьмя уровнями белого, красным светом и сигналами SOS и Alert
  • Двухдиапазонный GNSS и поддержка всех основных спутниковых систем
  • Поддержка внешних датчиков, включая измерители мощности
  • Сапфировое стекло и лёгкий прочный корпус
  • LTPO AMOLED с автояркостью

Недостатки

  • Нет звонков, микрофона, динамика и памяти под музыку
  • Быстрые ответы на сообщения только с Android
  • Нет NFC и платежей
Обсудить

Главное по теме

Обзоры Обзор Suunto Race 2 спустя месяц: почему я не вернулся к Apple Watch

Рассказываю, чем спортивные часы отличаются от умных и почему обратно на Apple Watch не тянет.
Новости Suunto представила наушники Spark с открытым звуком и трекингом активности Обзоры Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

Похожие материалы

TECNO В России начались продажи «умных» часов TECNO Watch GT 1S и Watch 4

Новинки подойдут как для спортсменов, так и для повседневного использования.

 HUAWEI Платёжная система «Мир» запустила бесконтактную оплату на смарт-часах HUAWEI

Нововведение появилось лишь на нескольких моделях часов, но в будущем список устройств и платформ будет расширен.

 Apple Apple представила смарт-часы Watch Series 12 с новой системой мониторинга здоровья

Автономность выросла, а ценны остались без изменений.

 Suunto Обзор Suunto Race S: умнее, чем фитнес-трекер, проще, чем умные часы

Когда нужен настоящий спорт.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

iOS 27 сошла с ума: простой трюк с виджетом превращает экран iPhone в глитч-шоу Глав OpenAI и Anthropic вызвали в сенат Австралии Характеристики всей серии Honor Magic 9 раскрыли за день до презентации Флагман Xiaomi 18 Pro раскритиковали за тусклый дисплей Подтверждено: iPad 12 получит чип A19, увеличенный объём ОЗУ и Apple Intelligence Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

24 сентября · Commo

До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

Простые наушники без лишних настроек, но с очень долгой работой.
  1. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
  2. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
  3. 05 Сен

    Honor

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro

    Правильный субфлагман с одной оговоркой. Обзор HONOR 600 Pro
  4. 31 Авг

    Polaris

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

    Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню
  5. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
Смотреть все обзоры →