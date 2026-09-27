Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

Suunto Vertical 2 созданы для гор, леса и длинных дистанций. Здесь сапфировое стекло, до 65 часов работы с GPS в самом точном режиме, офлайн-карты, барометр и даже фонарь.

Главное изменение второго поколения, переход с MIP-экрана на яркий LTPO AMOLED. Вместе с ним Suunto обновила конструкцию, датчики и часть функций. Разберёмся, что изменилось на практике и не пришлось ли пожертвовать автономностью ради нового дисплея.

Характеристики Suunto Vertical 2

Модель: Suunto Vertical 2 (OW244)

Экран: 1,5″ LTPO AMOLED, 466 × 466, автояркость, постоянно включённый дисплей, сапфировое стекло

1,5″ LTPO AMOLED, 466 × 466, автояркость, постоянно включённый дисплей, сапфировое стекло Корпус: алюминиевый безель, корпус из полиамида со стекловолокном (есть титановые версии)

алюминиевый безель, корпус из полиамида со стекловолокном (есть титановые версии) Габариты и масса: 49 × 49 × 13,6 мм, 87 г

49 × 49 × 13,6 мм, 87 г Ремешок: силикон, 22 мм, обхват 125–175 мм; удлинённый вариант до 215 мм

силикон, 22 мм, обхват 125–175 мм; удлинённый вариант до 215 мм Защита: 100 м водонепроницаемости, глубиномер до 10 м, рабочие температуры от −20 до +55 °C

100 м водонепроницаемости, глубиномер до 10 м, рабочие температуры от −20 до +55 °C Память: 32 ГБ под офлайн-карты

32 ГБ под офлайн-карты Навигация: двухдиапазонный GNSS L1 + L5; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou; до четырёх систем и 32 спутников одновременно

двухдиапазонный GNSS L1 + L5; GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou; до четырёх систем и 32 спутников одновременно Датчики: оптический пульсометр, насыщение крови кислородом (SpO2), барометрический альтиметр, компас с точностью 5°, термометр

оптический пульсометр, насыщение крови кислородом (SpO2), барометрический альтиметр, компас с точностью 5°, термометр Связь: Bluetooth, уведомления, управление плеером; быстрые ответы только с Android

Bluetooth, уведомления, управление плеером; быстрые ответы только с Android Спортивные режимы: больше 95 предустановленных, всего 115+

больше 95 предустановленных, всего 115+ Фонарь: два белых и один красный светодиод в безеле; четыре ступени яркости белого; режимы SOS и прочие;

два белых и один красный светодиод в безеле; четыре ступени яркости белого; режимы SOS и прочие; Функции: SuuntoPlus, Suunto Coach, Training Zone, тепловые карты по 20 видам спорта, подсказки по подъёму, FusedAlti, штормовое предупреждение

SuuntoPlus, Suunto Coach, Training Zone, тепловые карты по 20 видам спорта, подсказки по подъёму, FusedAlti, штормовое предупреждение Язык интерфейса: есть русский

есть русский Цена на момент обзора: ~52 000 ₽ за алюминий (на обзоре) ~55 000 ₽ за титан



Что в коробке

Suunto традиционно заморачивается с упаковкой, и Vertical 2 не исключение. Длинная коробка, продуманное раскрытие, отдельная секция для часов и ремешка, аккуратно разложенные аксессуары, карточки и фирменные стикеры. Выглядит дорого и ощущается как часть премиального продукта.

Зарядка такая же, как у Race 2 (обзор): магнитная площадка и USB-C на другом конце.

Корпус: крупный, но лёгкий

49 мм звучат внушительно, и Vertical 2 действительно не назовёшь лёгкими. Вместе с ремешком часы весят 87 г, поэтому на руке их присутствие ощущается. При этом вес распределён хорошо: корпус не тянет кисть и за день не начинает раздражать. Спать с ними тоже можно без особого дискомфорта, хотя про размеры забыть полностью всё же сложно.

Безель выполнен из нержавеющей стали, а основная часть корпуса из усиленного стекловолокном полиамида. Металл на холоде быстро остывает и ощутимо холодит при касании, тогда как полимерная часть гораздо спокойнее реагирует на температуру. В целом конструкция выглядит и ощущается крепкой, какой и должна быть у часов для походов и тренировок на улице.

Стекло сапфировое. Для Vertical 2 решение особенно уместное: часы неизбежно будут встречаться с ветками, камнями, лямками рюкзака и дверцами машины. Сапфир не делает экран неуязвимым, но шансов быстро собрать сетку мелких царапин заметно меньше.

Заднюю часть во втором поколении сделали более плоской, а оптический датчик почти не выступает из корпуса. Часы плотнее прилегают к коже и меньше гуляют во время движения, при этом ремешок не приходится затягивать до упора. Заодно корпус проще проходит под манжету куртки.

Ремешок силиконовый, шириной 22 мм. Стандартный рассчитан на запястье от 125 до 175 мм, а для более крупной руки или ношения поверх одежды есть удлинённый вариант до 215 мм.

Экран: яркий и при этом экономный

Смена экрана заметнее всего остального. 466 × 466 точек на полутора дюймах дают чёткую картинку, и на карте наконец видно рельеф, тропы и подписи. LTPO снижает частоту обновления, пока изображение не меняется, поэтому даже с AMOLED часы держат 65 часов трека в самом точном режиме.

Яркость настраивается сама. Постоянно включённый экран можно включить везде или только на тренировках: темп, пульс, высота и карта будут видны без взмаха рукой.

Расход при этом вырастет умеренно: 65 часов в самом точном режиме GNSS превратятся в 60, а 75 часов с одним диапазоном в 70.

Сенсорный экран работает, но всё управление продублировано тремя кнопками. Под дождём и в воде я управлял часами только ими, и в перчатках это тоже будет удобно.

Фонарь: всегда под рукой

Одна из самых заметных новых функций Vertical 2 по сравнению с первым поколением, полноценный LED-фонарь. У оригинальных Vertical отдельного фонаря не было: его роль выполняла усиленная подсветка экрана.

В безеле Vertical 2 стоят отдельные светодиоды с белым и красным светом. Для белого доступно четыре уровня яркости: 25, 50, 75 и 100%. Красный работает с одной яркостью и пригодится ночью, когда нужно что-то найти в палатке или посмотреть карту, не ослепляя себя ярким белым светом.

Есть ещё три режима. SOS передаёт сигнал бедствия белым светом, «Сигнал» мигает красным, чтобы вас было проще заметить на дороге или в группе, а «Дыхание» плавно усиливает и ослабляет свет. Последний хорошо подходит как спокойный сигнальный режим, например чтобы оставаться заметным в группе и не слепить окружающих постоянным ярким светом.

После обновления фонарь запоминает последний выбранный режим. Оставили красный свет, в следующий раз включится красный. Выбрали «Дыхание» или белый на 100%, часы запомнят и их.

Фонарь можно назначить на долгое нажатие кнопки и включать практически вслепую. Во время тренировки та же кнопка открывает быстрое меню с блокировкой кнопок, фонарём, навигацией, настройками экрана, интервалами и пульсовыми зонами. Поэтому включить свет можно прямо во время записи тренировки, не останавливая её и не выходя на главный экран.

Функции: без звонков, зато с картами

Vertical 2 работают на собственной системе Suunto, а не на Wear OS. Поэтому здесь нет Google Play, привычных сторонних приложений и глубокой настройки оболочки. Зато интерфейс простой, быстрый и в первую очередь заточен под спорт, навигацию и автономность.

Vertical 2 не пытаются заменить смартфон. Здесь нет звонков, NFC и памяти для музыки, можно только управлять плеером телефона. Уведомления приходят на часы, а на Android доступны быстрые ответы. Вместо полноценного магазина приложений используется SuuntoPlus с дополнительными спортивными функциями и интеграциями со Strava, Komoot и TrainingPeaks.

С циферблатами всё тоже довольно просто. По умолчанию установлен один, остальные можно скачать через SuuntoPlus Store в приложении Suunto. Есть цифровые, аналоговые, спортивные и минималистичные варианты, поэтому подходящий под себя найти несложно. Сторонние циферблаты загрузить нельзя, глубокой кастомизации тоже нет.

Главное здесь навигация. Офлайн-карты бесплатные, работают без телефона и показывают тропы, рельеф, подписи и точки интереса. В приложении можно заранее построить маршрут, посмотреть профиль высоты, а на часах следить за поворотами, расстоянием и возвращаться по собственному треку. Тепловые карты помогают находить популярные маршруты в незнакомом месте.

Отдельно понравились подсказки по подъёмам. Vertical 2 заранее показывают уклон, набор высоты и сколько ещё осталось подниматься. На длинном маршруте сразу понятно, где можно ускориться, а где лучше сохранить силы.

Карты в России: как их загрузить

Карты часы скачивают сами по Wi-Fi, без телефона. С российских адресов сервер Suunto может не отдавать загрузку, поэтому надёжнее попросить залить нужные регионы в сервисном центре официального дистрибьютора, АО «Навиком», или в магазине Suunto Watchsport при покупке. Если берёте часы в другом месте, заранее уточните, где вам это сделают.

Тренировки и повседневные замеры

Vertical 2 поддерживают больше 95 спортивных режимов, мультиспорт, интервалы, беговую мощность и подключение внешних датчиков. Часы считают VO2max, тренировочную нагрузку и восстановление, а данные собираются в понятные графики без перегруза цифрами.

Для плавания есть темп, интервалы, пульс и SWOLF. Водозащита рассчитана на 100 метров, а встроенный глубиномер работает до 10 метров, поэтому часы подходят для бассейна, открытой воды и снорклинга, но не заменяют дайверский компьютер.

В обычной жизни Vertical 2 считают шаги, калории, пульс, стресс и запас сил. Ночью отслеживают сон, HRV и при необходимости насыщение крови кислородом.

Горы, высота и ориентирование

Высоту Vertical 2 определяют по барометру и GPS. Часы автоматически объединяют оба источника, чтобы показания меньше зависели от изменения давления и ошибок спутников. Диапазон измерения составляет от −500 до 9999 метров.

Для гор есть измерение SpO₂, которое можно использовать как дополнительный ориентир при акклиматизации. Компас поддерживает компенсацию наклона, магнитное склонение и движение по азимуту. А скорость и темп часы уточняют не только по GPS, но и по датчикам движения, поэтому показания меньше скачут при слабом спутниковом сигнале.

Осень и зима: когда эти часы нужнее всего

Туристические часы принято показывать летом, где-нибудь на горном гребне под синим небом. Но Vertical 2 не менее полезны осенью и зимой. Темнеет рано, погода меняется за час, тропа мокрая, а в лесу легко потерять направление.

Рано темнеет. Часы умеют предупреждать о закате и рассвете. Вы задаёте, за сколько минут напомнить, а время часы пересчитывают сами под ваши координаты. В октябре это хороший способ не спускаться в темноте.

Часы умеют предупреждать о закате и рассвете. Вы задаёте, за сколько минут напомнить, а время часы пересчитывают сами под ваши координаты. В октябре это хороший способ не спускаться в темноте. Лес и грибы. Возврат по треку, компас и азимут выручат, если вы зашли глубже, чем собирались, и уже не помните, где оставили машину. Телефон на холоде быстро садится и в лесу часто теряет сеть, а трек на часах останется.

Возврат по треку, компас и азимут выручат, если вы зашли глубже, чем собирались, и уже не помните, где оставили машину. Телефон на холоде быстро садится и в лесу часто теряет сеть, а трек на часах останется. Пробежки затемно. Когда тренировки переезжают на вечер, фонарь начинает работать каждый день. Белый покажет корни и лужи, красный Alert сделает вас заметным для машин на неосвещённом участке. Включить его можно из быстрого меню, не останавливая тренировку.

Когда тренировки переезжают на вечер, фонарь начинает работать каждый день. Белый покажет корни и лужи, красный Alert сделает вас заметным для машин на неосвещённом участке. Включить его можно из быстрого меню, не останавливая тренировку. Дождь и перчатки. Мокрый сенсорный экран живёт своей жизнью, а в перчатках не отвечает вовсе. Здесь его можно заблокировать и управлять тремя кнопками. Автояркость держит картинку читаемой и в пасмурный день, и в сумерках.

Мокрый сенсорный экран живёт своей жизнью, а в перчатках не отвечает вовсе. Здесь его можно заблокировать и управлять тремя кнопками. Автояркость держит картинку читаемой и в пасмурный день, и в сумерках. Погода портится внезапно. Барометр заметит резкое падение давления и предупредит о шторме заранее. Осенью этого запаса хватает, чтобы успеть спуститься или собрать лагерь.

Барометр заметит резкое падение давления и предупредит о шторме заранее. Осенью этого запаса хватает, чтобы успеть спуститься или собрать лагерь. Заморозки и лыжи. С удлинённым ремешком часы можно носить поверх куртки, а когда выпадет снег, пригодятся лыжные режимы. Учтите ограничение: по паспорту часы работают до −20 °C. В сильный мороз я бы носил их под рукавом. На холоде любой литий-ионный аккумулятор разряжается быстрее, и тепло руки помогает сохранить заряд.

С удлинённым ремешком часы можно носить поверх куртки, а когда выпадет снег, пригодятся лыжные режимы. Учтите ограничение: по паспорту часы работают до −20 °C. В сильный мороз я бы носил их под рукавом. На холоде любой литий-ионный аккумулятор разряжается быстрее, и тепло руки помогает сохранить заряд. Зимой в зале. Если холодный сезон вы проводите на велостанке, в бассейне или на беговой дорожке, часы не лягут в ящик. Измеритель мощности и нагрудный пульсометр подключаются по Bluetooth.

Батарея

По паспорту Vertical 2 работают до 20 дней в обычном режиме с постоянным измерением пульса. Без него автономность увеличивается примерно до 30 дней, а в режиме ожидания часы способны протянуть до 40 дней.

Для тренировок предусмотрено четыре профиля батареи:

«Результативность» даёт наиболее точную запись и до 65 часов работы;

«Выносливость» до 75 часов;

«Ультра» до 110 часов;

«Путешествие» растягивает автономность до 250 часов за счёт более редкой фиксации координат и отключения части функций.

В реальной жизни всё сильно зависит от экрана и количества тренировок. С AOD, круглосуточным измерением пульса и регулярным GPS можно ориентироваться примерно на 9–10 дней. Без постоянно включённого экрана две-три недели между зарядками вполне реальны, а при более спокойном использовании Vertical 2 способны прожить ещё дольше.

У меня часы обычно отправлялись на зарядку примерно раз в две недели, причём чаще по привычке, чем потому, что батарея уже подходила к концу.

Итого

Suunto Vertical 2 получились не универсальными смарт-часами, а именно инструментом для спорта, походов и навигации. Здесь нет звонков, NFC и музыки, зато есть сапфир, офлайн-карты, барометр, фонарь и очень хорошая автономность.

Главное изменение второго поколения, LTPO AMOLED. Карты и интерфейс стали заметно приятнее, при этом батарея всё ещё позволяет не думать о зарядке каждый день. Для гор, леса, бега и поездок за город Vertical 2 подходят отлично, особенно когда важнее надёжность, навигация и время работы, а не смарт-функции.